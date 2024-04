Na nadějeplný závěr roku navázaly české internetové obchody v úvodu letoška. Po dvou letech propadu rostly tuzemské e-shopy meziročně o čtyři procenta, po téměř dvou letech propadu se tak zdá, že jsou z nejhoršího venku a v dlouhodobém horizontu by se mohly vrátit na růstovou trajektorii, na kterou byly po dvě desetiletí zvyklé. Data vycházejí ze šetření srovnávače cen Heureka.

„V lednu jsme navázali na silný závěr předchozího roku, i díky tradičně oblíbeným povánočním výprodejům a online nakupování se dařilo i v únoru. Březen byl pak z celého kvartálu nejslabší,“ komentuje vývoj tržeb e-shopů v uplynulém čtvrtletí David Chmelař, šéf Heureky, který v čele společnosti v minulém roce nahradil Tomáše Bravermana. Podle něj slabší březen může být částečně vysvětlen teplejším počasím, letošní třetí kalendářní měsíc byl nejteplejším od začátku měření teplot v pražském Klementinu v roce 1775.

Celkově vzrostla průměrná hodnota objednávky oproti posledním loňskému čtvrtletí o osm procent na 1512 korun. Online obchody jsou zároveň jedním z mála segmentů českého maloobchodu, kterému se daří prodávat více než v době před pandemií, oproti únoru 2020 e-shopy vyrostly zhruba o 25 procent, vyplývá z dat analytické společnosti Oxford Analytics. Nicméně i pokud by v letošním roce tuzemské internetové obchody rostly o nižší jednotky procent, zůstanou výrazně vzdáleny od pandemického vrcholu v roce 2021, kdy utržily 221 miliard korun, v loňském roce se nicméně celkové tržby zastavily na částce o 38 miliard nižší.

Mezi jednotlivým zbožím se meziročně nejvíce zvýšil zájem o lední brusle, konkrétně o 104 procent, naopak největší propad Heureka zaznamenala u herních konzolí, zájem o ně se propadl o 56 procent. Podle výkonného ředitele společnosti Jana Mayera zkrátka kdo měl zájem o herní konzoli, už si ji koupil a nyní čeká na nový model. Podobně tomu je u grafických karet (-30 procent) a automatických kávovarů (-46 procent). Navzdory tomu nicméně odborníci z Heureky z dat vyvozují, že Češi už neodkládají nákupy, jako tomu bylo v minulých měsících, což potvrzuje i vyšší průměrná hodnota objednávky.

„Vidíme, že lidé pomalu začínají s nákupy, které v dobách vysoké inflace odkládali kvůli vysoké pořizovací ceně. Zejména v únoru a březnu začali odesílat objednávky s vyšší pořizovací hodnotou,“ uvedl Chmelař. „Samozřejmě na českou scénu vstupují zahraniční hráči, je zde však velmi obtížné uspět. Jedna věc jsou vysoké investice do marketingu, druhou je však důvěra českých zákazníků, kteří očekávají vysoký standard služeb, a proto s pořizováním dražšího zboží volí raději české obchodníky,“ dodává.

Chmelař naráží zejména na příchod zahraničních tržišť do českého prostředí, zejména čínské Temu investovalo velké prostředky do marketingové kampaně. To ve výsledku podle dřívějších vyjádření některých českých online obchodníků zvyšuje ceny pro inzerci všem. Z tohoto pohledu se tak musí tuzemské e-shopy vyrovnat s dalšími rostoucími náklady.