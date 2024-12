Banky by měly pomoct transformaci ekonomiky, ne financovat jen to, co už udržitelné je

Korporátní bankovnictví prochází v posledních letech velkými změnami. Výrazně do něj zasahují témata jako digitalizace nebo udržitelnost, která prostupují všemi úrovněmi firemních struktur a mění i požadavky na financování projektů. Vývoj je ale jen postupný. „Vidíme, že mnoho našich klientů stále vnímá udržitelnost spíše jako administrativní zátěž a riziko než jako možnou příležitost. To se snažíme změnit,“ říká Petr Fiala, ředitel divize pro velké firemní klienty v Raiffeisenbank.

Co je dnes pro firemní zákazníky klíčové, když se rozhodují, komu svěřit své prostředky?

Největší důraz kladou na to, aby bankovní partner rozuměl specifikům jejich podnikání a situace. Klíčové pro ně je, aby banka kromě produktů nabízela i řešení, která jim pomohou čelit současným výzvám – od řízení rizik až po strategické plánování. Hledají někoho, kdo podpoří jejich dlouhodobý růst a umožní jim rychle reagovat na měnící se podmínky. Ve zkratce chtějí banku, která přináší expertizu a zároveň usnadňuje standardní komunikaci a procesy.

Jakým způsobem usnadňujete procesy? Které oblasti dnes primárně digitalizujete?

Naše současné úsilí je zaměřeno na automatizaci procesů, které přímo ovlivňují efektivitu a bezpečnost našich klientů. Konkrétně se soustředíme na digitalizaci podepisování vybrané dokumentace, správu dispozičních práv a integraci bankovních služeb do účetních systémů prostřednictvím našich Premium API.

Dá se do budoucna digitalizovat v bankovním prostředí úplně všechno?

I když digitalizace přináší mnoho výhod, některé aspekty bankovnictví budou vždy vyžadovat osobní kontakt. Jsou to oblasti jako složitější finanční poradenství, strategické rozhodování a vyjednávání o velkých transakcích, kde je lidský faktor nezastupitelný. Máme motto „Obchod a poradenství je o lidech s lidmi a vše ostatní digitalizujeme“. Když něco digitalizujeme, držíme se pravidla, že chceme dosáhnout minimálně osmdesátiprocentního využití. Tím zajišťujeme, že naše digitální řešení jsou nejen efektivní, ale také široce přijímaná a využívaná našimi klienty.

Nejde ruku v ruce s digitalizací i větší riziko zneužití nebo jiných kybernetických hrozeb?

S rozvojem digitalizace samozřejmě toto riziko roste. Proto klademe velký důraz na bezpečnost našich digitálních platforem. Investujeme do nejmodernějších bezpečnostních technologií a neustále aktualizujeme naše bezpečnostní protokoly. Zároveň vzděláváme klienty o rizicích a poskytujeme jim nástroje a postupy, jak se chránit. Naším cílem je zajistit, aby digitalizace přinášela pouze výhody a minimalizovala rizika.

Které hrozby na klienty nejčastěji míří – a jak jsou české firmy zdatné v jejich odhalování?

Nejčastěji se jedná o podvodné e-maily či zprávy s fakturami nebo falešné připomínky plateb ze strany vedení společnosti. Proto nabádáme klienty, aby byli obezřetní, stále si ověřovali informace u protistrany, nejednali pod nátlakem nebo si případně nastavili kontrolu „čtyř očí“. Jsme ale jen lidé a podvodníci jsou každým dnem více a více přesvědčiví. To samozřejmě vede k některým případům zneužití.

Dalším velkým tématem korporátního bankovnictví je udržitelnost. Jak moc je pro české firmy důležitá?

Vidíme, že mnoho našich klientů stále vnímá udržitelnost spíše jako administrativní zátěž a riziko než jako možnou příležitost. To se snažíme změnit. Máme vlastní dedikovaný ESG tým zaměřený na podporu firem, poskytujeme jim finanční produkty a poradenství. Aktivně přistupujeme ke vzdělávání klientů a pomáháme jim lépe porozumět transformaci ekonomiky na udržitelnou. Snažíme se také o přenos know-how a znalostí trhu na regionální úrovni, protože i díky naší mateřské bance a sesterským institucím umíme nahlédnout, jak se obdobná témata vyvíjí a řeší v okolních zemích.

U jakých investic mohou firmy získat nejvýhodnější podmínky financování?

Cena financování se odvíjí od mnoha faktorů, včetně celkové situace, dlouhodobého výhledu firmy a odvětví, ve kterém působí. Důležité je také zajištění společnosti a přínos konkrétní investice pro její budoucí ekonomiku. Nejvýhodnější podmínky jsou u investic s nejmenší pravděpodobností selhání schopnosti splácet. To je základní princip a na tom se nic nemění. Zjednodušeně řečeno jsou to investice, které dávají největší ekonomický smysl. To s tématem udržitelnosti často souvisí, protože je to o poklesu vstupních nákladů, zefektivnění výroby a vyšší konkurenceschopnosti.

Roste zájem o financování „zelených projektů“?

Ano, roste, jen si klienti často ani neuvědomují, že projekt, který se chystají financovat, je zelený. Roste ale samozřejmě množství projektů, které souvisí s transformací jednotlivých firem. Součástí naší role je mimo jiné pomoc klientům v otázkách, jak udržitelnost těchto projektů doložit.

A co firmy, které pro snížení uhlíkové stopy příliš nedělají? Může pro ně být těžší získat financování?

Banky nebudou klienty s vysokými emisemi oxidu uhličitého přímo vylučovat, ale budou hodnotit jejich schopnost přejít na řešení s nižšími emisemi. Už nyní bereme v potaz riziko ztráty zakázek a potřebu investic na snížení emisí, protože to může ovlivnit generování budoucího cash flow firmy potřebného na splácení současných nebo budoucích závazků. Banky jsou od roku 2025 povinny reportovat financované emise oxidu uhličitého, letošní rok je prvním sledovaným obdobím. To přirozeně ovlivňuje naše obchodní aktivity, snižování financovaných emisí ale bude probíhat postupně.

Jsou obory, kde už firmy peníze na nové projekty vůbec nezískají?

Samozřejmě banky již v tuto chvíli nefinancují některá odvětví nebo projekty, které mají negativní vliv na životní prostředí a současně pro ně existuje alternativa. Problém může být i tam, kde už banky nevěří v rozvoj daného sektoru, popřípadě je tam ohrožena návratnost investice. Naší hlavní rolí je ale pomoc při transformaci ekonomiky na udržitelnou, není to jen o financování toho, co už teď udržitelné je. Proto máme i v oblastech, které mohou být emisně náročné, vytipované společnosti, kterým s transformačními plány pomáháme.

Petr Fiala (48)

Vystudoval Ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Během své dosavadní kariéry zastával manažerské pozice v bankách ABN Amro, Citi, BNP Paribas a Sberbank. Dnes působí jako ředitel divize pro velké firemní klienty v Raiffeisenbank. Je také předsedou Asociace factoringových společností, členem vedení Komise pro exportní financování při České bankovní asociaci a členem správní rady Climate & Sustainable Leaders Czech Republic.