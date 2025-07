Firmy by se měly věnovat investicím do ESG i proto, že jim to přináší finanční benefity. Hlavně banky totiž budou data o této oblasti dál sbírat. „Pokud je finanční instituce nedostane od vás, bude muset do ceny financování zakomponovat určitou rizikovou marži,“ prohlásil na konferenci 'Od reportingu k realitě: Má ESG ještě smysl?' Gabriel Marosi ze společnosti Deloitte.