Kvůli výpadku elektrického proudu stál v pátek po poledni provoz ve výrobních závodech Škoda Auto. „Mohu potvrdit, že výrobu společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí postihl výpadek proudu přibližně od dvanácti hodin a od půl druhé se provozy postupně rozbíhají. Náběh bude postupný v závislosti na poskytnutých elektrických kapacitách ze sítě,“ uvedl vedoucí komunikace společnosti Tomáš Kotera.

„Výroba v továrně Philip Morris ČR v Kutné Hoře byla jako ve většině ostatních provozů postižených výpadkem proudu v okolí pozastavena. Elektřina vyráběná agregátory zajišťuje bezpečnost zaměstnanců, k výrobě ji nevyužíváme,“ komentoval kolem druhé odpolední mluvčí výrobce tabákových výrobků Vojtěch Severýn.

Stejný výpadek zaznamenala výrobna automobilů Toyota v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry. „Na něco máme záložní agregáty, ale výroba stojí. Staráme se, aby lidé byli v bezpečí a čekáme, jak se situace vyvine,“ komentoval mluvčí kolínské automobilky Tomáš Paroubek pro Seznam Zprávy.

Provoz se zastavil i v chemickém závodě společnosti Orlen Unipetrol v Litvínově na Mostecku a Spolchemie v Ústí nad Labem. Potvrdil to mluvčí obou společností Jan Charvát ze Spolchemie a Pavel Kaidl z Orlenu. „V tuto chvíli je celý litvínovský areál havarijně odstaven, situaci máme pod kontrolou a čekáme na obnovení dodávek elektrického proudu,“ uvedl Kaidl. Elektrárna Počerady na Lounsku, která patří pod Sev.en Energy, těsně před čtrnáctou hodinou obnovila dodávky do sítě.

Výpadek mobilních sítí

Výpadek elektřiny může mít dál vliv na některé zákazníky mobilních operátorů. Klíčové části provozů ale zajišťují záložní zdroje energie, České televizi to potvrdili zástupci operátorů O2 a T-Mobile. Na řešení problémů oba operátoři pracují. Vodafone na dotaz ČTK zatím nereagoval.

„Situace začíná po druhé hodině již ovlivňovat i telekomunikační služby. Do druhé hodiny jsme od zákazníků nezaznamenali větší potíže, ale po druhé hodině už pozorujeme v síti změny a situace se bude opravdu hodně vyvíjet v souvislosti se změnami v dodávkách elektrické energie,” říká mluvčí T-Mobile Patricie Šedivá.

Operátor podle ní nasadil záložní zdroje a spolupracuje s krizovými štáby integrovaných složek. “Jelikož nemáme ze strany elektrické přenosové sítě k dispozici detailnější informace, kdy dojde k nápravě, a mobilní sítě jsou na dodávkách elektřiny závislé, nedokážeme nyní předjímat rozsah a dopady,“ dodala.

Restaurace: tržby nižší o víc než polovinu

Zatímco většina firem zatím případné škody komentovat nechce, jasnější představu již mají například restauratéři. Předseda sekce gastronomie Hospodářské komory ČR Luboše Kastnera odhaduje pokles tržeb kvůli výpadku proudu na přibližně 70 procent. Restaurace totiž kolem pátečního poledne přišly o tržby, lidé také ruší rezervace na večer.

„Restaurace nemohou vařit, vydávat, systémy nefungují, prostě peklo“ uvedl Kastner. Problém podle něj představuje také to, že se restaurace bez proudu nemohou připravovat na další dny. „Takže to vás nepostihne jenom v ten den, ale i několik dní dopředu,“ řekl Kastner. Výpadek proudu v části Česka se dotkl také obchodů. Některé zavřely, se zpožděním mají počítat i zákazníci online supermarketů.

Výpadek proudu postihl celkem osm rozvoden přenosové soustavy, šlo o důsledek pádu fázového vodiče. Pět z nich už nyní opět funguje, uvedl provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Celkově je v tuzemsku kolem 44 rozvoden přenosové soustavy. Výpadky elektřiny postihly Liberecký, Ústecký a Středočeský kraj, východ Čech a část Prahy. Přesnou příčinu potíží zatím energetici neznají.