Pražské metro linek A,B,C, které v pátek kolem poledne zastavil výpadek proudu, se po několika minutách opět rozjelo. V provozu jsou opět i všechny tramvaje na levém břehu Vltavy, na pravém břehu je v provozu jen úsek Národní třída - Lazarská - Karlovo náměstí - Dvorce, uvedl v 12:30 na webu dopravní podnik.

„Došlo k závadě na nadřazené přenosové soustavě. V centru Prahy se podařilo zprovoznit několik linek tramvají, více informací se cestující dozví na našich webových stránkách,“ říká mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková.

ČEPS: K blackoutu vedl pád fázového vodiče, vyřadilo to vedení i blok elektrárny Hlavní mechanickou příčinou dnešního rozsáhlého výpadku elektřiny v Česku byl pád fázového vodiče, který přenáší elektřinu mezi elektrárnami a rozvodnami. Následně to vyřadilo z provozu páteřní vysokovoltážní vedení, jeden z bloků elektrárny Ledvice na Teplicku a také velkou rozvodnu Krasíkov na Orlickoústecku. Uvedl to provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Důvod poškození vodiče ale zatím známý není. Dnes kolem poledne postihly velkou část České republiky rozsáhlé výpadky elektřiny. Bez proudu byly například části Prahy, Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje a také východ Čech. Kolem 14:50 ČEPS oznámil znovuzprovoznění všech rozvoden, postupně se tak dodávky elektřiny obnovují po celé zemi.

Provoz tramvají v Praze se po výpadku proudu vrátil k normálu. Většina linek na pravém břehu Vltavy dnes nejela 3 hod. Asi půl hodiny stálo i metro.

Kvůli výpadku elektřiny stál provoz ve výrobních závodech Škoda Auto Kvůli výpadku elektrického proudu stál dnes po poledni provoz ve výrobních závodech Škoda Auto v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Provozy se postupně rozbíhají, řekl vedoucí komunikace společnosti Tomáš Kotera kolem 15:00. „Mohu potvrdit, že výrobu společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí postihl výpadek proudu přibližně od 12:00 a přibližně od 13:30 se provozy postupně rozbíhají. Náběh bude postupný v závislosti na poskytnutých elektrických kapacitách ze sítě,“ uvedl Kotera.

Všechny rozvodny přenosové soustavy v Česku jsou zpět v provozu, uvedl ČEPS. Nyní se postupně obnovují dodávky elektřiny v postižených krajích.

Výpadek elektřiny může mít vliv na některé zákazníky, uvedli mobilní operátoři Výpadek elektřiny může mít vliv na některé zákazníky mobilních operátorů. Klíčové části provozů ale zajišťují záložní zdroje energie, uvedli zástupci operátorů O2 a T-Mobile. Na řešení problémů oba operátoři pracují. Vodafone na dotaz nereagoval. „Aktuální výpadek elektřiny může mít dopad na některé zákazníky a část služeb O2. Na řešení usilovně pracujeme s dodavateli infrastruktury a energií. Důležité části provozu zajišťují náhradní zdroje energií,“ řekla mluvčí O2 Veronika Zachariášová.

Kvůli dnešnímu výpadku elektrického proudu uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) do pohotovosti Ústřední krizový štáb. „Kvůli výpadku elektřiny na části území Česka jsem uvedl do pohotovosti Ústřední krizový štáb. ČEPS zjišťuje příčiny a rozsah výpadků, hasiči vyprošťují lidi z výtahů. Rozsah výpadku a komplikace, které způsobil, momentálně zjišťujeme,“ napsal Rakušan.

Česko čelí mimořádné a nepříjemné situaci, všichni intenzivně pracují na obnovení dodávek elektřiny, což je nyní priorita, uvedl premiér Petr Fiala (ODS). V souvislosti se situací poděkoval všem za trpělivost.

Blackout není podle dosavadních informací Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost důsledkem kybernetického útoku, uvedl úřad na síti X. Energetici i další odborníci příčinu zjišťují.

Rozvodny v Praze opět v provozu, většina metropole je pod proudem

Všechny rozvodny přenosové soustavy v Praze jsou opět v provozu. Na většině míst v metropoli, kde kolem poledne nastal výpadek elektřiny, by tak měl elektrický proud znovu fungovat. Ve zbývajících místech by se měla situace vyřešit během minut. Sdělil to provozovatel přenosové soustavy ČEPS a společnost Pražská energetika (PRE). Výpadky elektřiny postihly kolem poledne kromě části Prahy také Liberecký, Ústecký a Středočeský kraj a východ Čech. Přesnou příčinu potíží zatím energetici neznají.

Letiště funguje

Výpadek nijak neovlivnil Letiště Václava Havla. „Letiště běží standardně. Evakuace na pražském letišti byla spuštěna nedopatřením v omylu, že se může jednat o požár,“ vysvětlila pro e15 tisková mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková. Na přílety a odlety by tak podle ní výpadek proudu v Praze dnes neměl mít vliv.

Záchranná služba v Praze však zaznamenala zvýšený počet volajících s chronickými a zejména plicními onemocněním, kterým kvůli výpadku proudu přestaly fungovat domácí kyslíkové přístroje. „Z tohoto důvodu jsme ve 13:06 vyhlásili neúrazový traumaplán,” říká mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Karel Kirs.