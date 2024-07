Bojíte se investovat? Zkuste to konzervativně

Paradoxem uvedených dat AKAT ČR je přitom zjištění, že 35 procent respondentů lituje, že v době, kdy měli možnost své přebytečné prostředky investovat, to neudělali. A to i přesto že pro ně nedostatek peněz tehdy nepředstavoval bariéru. Psychologické bariéry spojené s investováním přitom lze překonat výběrem vhodného investičního nástroje.

Na trhu existuje celá řada investičních nástrojů, které nabízejí bezpečný výnos – cenné papíry vydávané peněžními či kvalitními nemovitostními investičními fondy. Tyto investiční nástroje se běžně používají v rámci typické skladby investičního portfolia na vyvážení volatility, která stojí za dočasným poklesem hodnoty investice a strachem mnohých investorů. Mnohé ze zmiňovaných investičních fondů, které jsou nabízeny drobným investorům, navíc podléhají přísné regulaci, která sice na jednu stranu o něco snižuje potenciál výnosu, avšak na straně druhé dále snižuje riziko pro běžného investora.

Dalším způsobem, jak snížit riziko kolísání výnosu investic, je „vysedět“ je. To platí zejména pro investice do investičních cenných papírů, jako jsou například akcie, které mají tendenci sice k dočasnému, avšak někdy i poměrně výraznému kolísání. Na horizontu deseti a více let se však tyto krátkodobé výkyvy obvykle „vyhladí“ a převáží jejich dlouhodobá tendence k růstu. Příkladem je investování podle nejznámějšího amerického akciového indexu S&P 500. Jakkoli není historická výkonnost zárukou budoucích výnosů, tento index za posledních třicet let vynesl více než 7,8 procenta ročně po očištění o inflaci.

V současné době pozvolna klesají úroky na spořicích účtech a termínovaných vkladech s tím, jak Česká národní banka od prosince snižuje svou hlavní úrokovou sazbu. Je tedy nejvyšší čas začít investovat. Dalším důvodem jsou neuspokojivý stav a vyhlídky českého důchodového systému, které by měly z investiční letargie probudit miliony Čechů ve středním a nižším věku.

Dnešní nabídky investičních fondů investování značně zdemokratizovaly a učinily je přístupné prakticky každému. Stačí jen začít, byť by to bylo jen několik málo stovek korun měsíčně. Začněte tedy investovat právě nyní, ať nepatříte mezi více než třetinu Čechů, kteří následně své neochoty investovat litují v pozdní fázi produktivního věku.

