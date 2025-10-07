Business Breakfast e15: Jak bude vypadat byznys a investování v roce 2026
Redakce e15 připravila exkluzivní setkání e15 Business Breakfast, které otevře klíčová témata investování a podnikání v roce 2025. Vystoupí na něm přední čeští investoři a podnikatelé, kteří nabídnou konkrétní zkušenosti i pohled na aktuální trendy.
Akce se zaměří na oblasti, které budou formovat byznysové prostředí v nadcházejícím roce – od nemovitostí přes financování firem až po nové technologie.
Program odstartuje rozhovor šéfredaktora e15 Nikity Poljakova s Davidem Rusňákem, zakladatelem investiční skupiny DRFG. Následovat budou panelové diskuse o roli realit v investičních portfoliích a o možnostech financování podniků v měnícím se ekonomickém prostředí. Účastní se jich například Petr Jonák z České bankovní asociace, zakladatel a ředitel Týdne inovací, vzdělávacího institutu ELAI a také startupu Poetizer Lukáš Sedláček či vedoucí advokát kanceláře Portos Ondřej Grygar. Debaty doplní expertní pohledy z bank, investičních fondů i technologických firem.
Závěr setkání obstará rozhovor s Tomášem Raškou ze skupiny Natland o směrování soukromého kapitálu a výhledu pro české i regionální investory. Po odborném programu bude prostor pro networking, který propojí investory, byznys lídry a experty z finančního trhu. Akce se koná ve čtvrtek 8.10. od 8.30 v prostorách WPP Campusu.
Program:
- 9:05 - 9:45: Perspektiva očima lídrů, David Rusňák, DRFG; moderuje: Nikita Poljakov, šéfredaktor, e15
- 9:45 -10:25: Technologie budoucnosti a investice do nich, Petr Jonák, Lukáš Sedláček, Slavomír Slanina; moderuje Adam Váchal, zástupce šéfredaktora, e15
- 10:25 -11:05 Perspektiva očima businessu, Tomáš Raška; moderuje: Adam Váchal
- 11:40 -12:20: Nemovitosti jako opěrný bod portfolia, Tomáš Balvín, Tomasz Lisiecki, Jan Pelíšek; moderuje: Adam Váchal
- 12:20 - 12:50: Jak financovat firmu v roce 2025, Ondřej Grygar, Tomáš Uhlíř, moderuje: Martin Slaný, hlavní ekonom, investiční skupina DRFG