Zájem o InPost rozhýbal burzu. Firma připouští nabídku na převzetí
- InPost obdržel nabídku na převzetí, její zveřejnění vystřelilo akcie o 16 procent.
- Společnost zatím transakci negarantuje a zřídila zvláštní výbor, který nabídku posoudí.
- Největším akcionářem je PPF s podílem 28,75 procenta, která převzetí sama neplánuje a k nabídce se zatím nevyjádřila.
Polská společnost InPost, která provozuje síť samoobslužných schránek pro vyzvednutí zboží a logistická centra pro internetové obchody, dostala nabídku na převzetí. Její akcie na burze Euronext v Amsterodamu na zprávu zareagovaly růstem o 16 procent, čímž se tržní hodnota podniku dostala na 6,7 miliardy eur (přes 162 miliard korun), uvedla dnes agentura Reuters. Podnik nesdělil, kdo nabídku předložil, největším akcionářem je česká investiční společnost PPF.
Zatím podle InPostu neexistuje žádná záruka, že návrh povede až k transakci. Mluvčí podniku se k tomu nechtěl více vyjadřovat. Firma v minulosti veřejně neuvedla, že hledá kupce.
Akcie InPostu prudce zpevnily už v pondělí, kdy si připsaly kolem 11 procent. Za loňský rok ale jejich cena klesla o 37 procent a v listopadu byla nejníže za dva roky. Vliv na pokles jejich ceny měly obavy, že největší zákazník v Polsku sníží svou závislost na InPostu pro doručování.
Firma uvedla, že vytvořila zvláštní výbor složený z členů dozorčí a správní rady, který pečlivě zváží všechny aspekty potenciální transakce.
PPF je největším akcionářem
Společnost PPF Group vlastní v InPostu podíl 28,75 procenta, poprvé do firmy investovala v roce 2023. Její generální ředitel Jiří Šmejc už dříve řekl, že PPF je s podílem spokojená, ale že nabídku na převzetí neplánuje. PPF se k nynější zprávě o nabídce na převzetí všech akcií InPostu nevyjádřila, píše Reuters.
Firmu InPost založil polský miliardář Rafal Brzoska, který je i šéfem podniku. Jeho firma A&R Investments má v InPostu podíl 12,49 procenta.
Společnost InPost, která působí v devíti zemích včetně svého domovského Polska, má jednu z největších evropských sítí automatizovaných výdejních schránek. Expanduje v zahraničí a loni uskutečnila několik transakcí, které zahrnovaly nákup společnosti Yodel v Británii a nákup jedné doručovací společnosti ve Španělsku.
Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, biotechnologií a strojírenství. Zaměstnává celosvětově 45 tisíc lidí. V loňském prvním pololetí jí klesl čistý zisk na 8,42 miliardy korun, provozní výnosy naopak stouply a dosáhly 41,8 miliardy korun.