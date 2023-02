Milionáři: Být dále znamená zůstat v pohodě a prosadit své vize | e15.cz

Z anketních odpovědí českých a slovenských dolarových milionářů vyplývá, že v otázkách rozvoje a osobního posunu jsou pro ně důležitá klasická lidská témata, jako být zdravý a mít zdravou rodinu, žít v pluralitní občanské společnosti, a mít ekonomickou jistotu. Chtějí si zachovat dobrou mysl a dále investovat dle svých zájmů. Důležitá pro ně i radost, pohoda a spokojenost ze zdravého užívání života. Byznys chce řada z nich mít jako hobby.

Bohatí lidé zároveň chtějí zefektivnit fungování státu a řešit podstatné základní otázky s tím, že ostatní pak přijde. Potřebují se zajímat o věci okolo sebe, vnímat současný svět komplexně a nezaměřovat se pouze na lokální a aktuální problémy. Chtějí více přemýšlet nad dopady svých kroků na udržitelnou budoucnost. Proto uvažují v delším než ročním horizontu.

Milionáři v pohledu na posun společnosti touží po větší empatii a radosti mezi lidmi. Chtějí se seberealizovat a zůstat nad věcí, i přes negativní vlivy okolí na psychiku. „Být nyní a dnes, vnímat vše, co se kolem mě děje a dělat vše nejlépe, jak umím,“ uvedl jeden z oslovených.

Za další důležité téma v osobním posunu oslovení považují vzdělávání, rozvoj, a naplnění své vize. Chtějí být v obraze, mít přehled a využívat příležitosti pro vlastní kroky vpřed a zachovat si aktivní podíl na rozvoji společnosti. Kromě toho chtějí být občany české republiky jako státu, na který mohou být pyšní a udělat z Čechů startupový národ, kde budou české technologické inovace motorem růstu ekonomiky. Chtějí k tomu výrazně přispět s tím, že své vize musí realizovat udržitelným způsobem. A lépe využívat čas ke společnému dobru.

„Posun dál vnímám především ve vztahu ke koncepci společnosti a pochopení utváření jejího chování a předvídání dlouhodobějších dopadů na ni a na stav jejího bohatství ve smyslu duševním i hmotném,“ upozorňuje další z oslovených s tím, že zároveň musí zůstat soudným realistou, demokratem a udržet si schopnost splnitelné předvídavosti. K důležitým stránkám rozvoje a posunu patří i další přání, jako: Být dále od Ruska. Být dále užitečný a aktivní ve svém okolí. Zůstat uznávaným intelektuálem. Být pyšný na ekonomický úspěch celé střední Evropy. Nesrovnávat se s ostatními a budovat firmu s etickými hodnotami.

K možnostem, jak se posunout, řadí milionáři i poučení se z minulosti. Stíhání trendů a změn ve společnosti i ekonomice. Nechtějí poslouchat jen to, co je řečeno ve zprávách, ale mít otevřenou mysl, vlastní názor a poslouchat informace od všech. Hlavně podle nich nejde vše brát příliš osobně a je nutné si zachovat si přehled a rozum. „Být dále pro mne znamená prosazení své vize a získání nových zkušeností. Znamená být dále geograficky, i z hlediska osobního rozvoje. Být dále znamená rovněž být 'za něčím', to znamená překonat překážku a stát se silnějším,“ shrnul v průzkumu další z respondentů.