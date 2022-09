Certifikát Cambridge English vám usnadní studium a pomůže k vyšší mzdě | E15.cz

Co je Cambridge English

Cambridge English je oddělením jedné z nejprestižnějších univerzit světa University of Cambridge. Jde o mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka, které dokazují dosažení určité úrovně znalosti angličtiny. Potvrzením o úspěšném složení zkoušky na konkrétní úrovni se pak stává certifikát Cambridge English, který mohou získat již děti na 1. stupni základní školy.

Typy zkoušek Cambridge English

Pro děti a mládež od 6 do 12 let existují zkoušky Young Learners Exams (YLE), starší žáci pak mohou složit zkoušky na úrovních A2 až C2 uzpůsobené pro školy. „Hlavní“ zkoušky z obecné angličtiny Cambridge English se pak dělí na pět úrovní podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky CEFR, a to:

A2 Key,

B1 Preliminary,

B2 First,

C1 Advanced,

C2 Proficiency.

Průběh zkoušek Cambridge English

Zkoušky lze složit jak papírovou formou, tak na počítači na zkušebním místě. V jejich průběhu se testují všechny roviny jazyka a to: mluvený projev, schopnost samostatného písemného projevu, porozumění textu, znalost gramatiky a poslech.

První část Speaking (mluvený projev) probíhá obvykle odděleně od ostatních částí ve zvláštním termínu a zabere zhruba čtvrthodinu, časová dotace se však liší úroveň od úrovně. Při Speakingu se testuje, jak dokáže uchazeč interagovat, zda dokáže vyjádřit své myšlenky v plynulých větách, jak bohatou má slovní zásobu a samozřejmě gramatická správnost potažmo správná výslovnost.

Při druhé části Reading (porozumění textu) a Use of English (gramatika) se musí uchazeč vypořádat s různými typy textů, dokázat jim porozumět, správně odpovědět na otázky a splnit úkoly v zadání. Pro třetí část Writing (písemný projev) obdrží uchazeč zadání, podle něhož má následně za úkol vypracovat esej. Během čtvrté části Listening (poslech) uchazeči odpovídají na otázky různého typu, jež se vztahují k odposlechnutým nahrávkám.

Ve zkouškách musí uchazeči obvykle ve všech dílčích částech uspět aspoň na 60 %, přičemž přesný limit pro úspěšné složení zkoušek se může termín od termínu mírně lišit. Pakliže dosáhne uchazeč stanovené bodové hranice, Cambridge English mu vystaví certifikát s neomezenou platností.

Výhody jazykového certifikátu Cambridge English

Certifikáty Cambridge English uznává přes 25 000 organizací po celém světě – vzdělávací instituce, společnosti z různých ekonomických odvětví, úřady. Nejvíce dveří dokáží otevřít certifikáty B1 a vyšší. Jimi lze nahradit maturitní zkoušku z anglického jazyka v profilové (školní) části, ale přihlíží k nim rovněž řada vysokých škol – udělují v přijímacím řízení body navíc, některé přijímací zkoušky zcela promíjí a přijímají uchazeče jen na základě získání certifikátu. Podrobnější informace si můžete přečíst na našich webových stránkách.

Certifikát také prokazuje jazykové znalosti při hledání práce v zahraničí, výjezdu v rámci programu Erasmus+ nebo při žádosti o vízum v anglicky mluvící zemi. Požadovaná úroveň znalostí se liší napříč zeměmi i účely, proč o vízum žádáte. Jaké nároky si klade vaše cílová země? Podívejte se do sekce Visas and immigration na webu Cambridge English. V roce 2016 uskutečnil institut Kantar Millward Brown průzkum, jenž ukazuje, že 68 % zaměstnavatelů považuje vlastníky certifikátů Cambridge English za atraktivní adepty. Zároveň z výzkumu vyplynulo, že úspěšné složení jazykových zkoušek může zaměstnanci zajistit výplatu až o 18 % vyšší.