Kdo by nechtěl žít dlouho. Obyvatelé Česka si podle průzkumu NN pojišťovny a penzijní společnosti plánují život tak zhruba do 93 let. Má to ale pár háčků. Kromě toho, že se bojí o finance, necítí se zrovna nejzdravější. A na rady doktorů více méně nedají.

Podle průzkumu, který zveřejnila NN Životní pojišťovna, hodnotí svůj zdravotní stav pozitivně zhruba 52 procent Čechů. Což je ve srovnání jedenácti zemí druhý nejhorší výsledek. Třeba v Polsku je to 63 procent. V Řecku dokonce 77 procent.

Zároveň platí, že úplně nejhorší jsme v dodržování zdravého životního stylu. U nás o sebe takto pečuje 57 procent, zatímco třeba v Nizozemsku je to osmdesát. A zhruba třetina Čechů navíc říká, že by nedala na radu svého lékaře, ani kdyby jim přinesla pár let života navíc.

Kupodivu se ale většina obyvatel naší země necítí být ve stresu – z tohoto úhlu pohledu jsme se umístili zhruba v polovině sledovaných zemí. Opravdu pozitivně pak vyznívá to, že 87 procent deklaruje jako zdroj radosti svoji rodinu! Svůj život pak 80 procent považuje za smysluplný.

Na dlouhý a spokojený život je ale také třeba být v pohodě finančně. Statistiky potvrzují známý fakt, že zhruba 40 procent domácností nemá finanční rezervy ani na tři měsíce a jen 23 procent je má na déle než rok života.

Největší strašák: nesoběstačnost

Podle průzkumu České asociace pojišťoven označuje 71 procent Čechů za svůj největší strach nesoběstačnost. Nejde ale jen o příjmy a úspory, svou roli hraje také v úvodu zmíněný zdravotní stav. Na péči druhých se do svých 85 let podle NN stane závislý každý třetí z nás. Částečně může pomoci stát prostřednictvím příspěvků na péči, ale stačit to ani zdaleka nemusí. Konec konců, právě u tohoto příspěvku se mezi zákonodárci vedla dlouhá diskuse, zda jej nenasměrovat od lidí, kteří péči potřebují, jen k organizacím, které ji zajišťují.

Komerční subjekty samozřejmě na situaci reagují. Vedle zavedených produktů, jakými jsou životní pojištění a doplňkové penzijní spoření právě NN Životní pojišťovna proto jako první na trhu přišla s nabídkou pojištění dlouhodobé péče. To samo o sobě už funguje určitý čas, nově si ale po novelizaci daňových zákonů lze pojistné odečíst až 48 tisíc ročně z daní. Průměrně přitom měsíčně toto připojištění vyjde třicátníky a čtyřicátníky jen na pár stovek a nabízí pojistné krytí rizika závažné nesoběstačnosti až do 85 let s tím, že v případě pojistné události je pojistné plnění vypláceno doživotně.

„Když jsme pojištění dlouhodobé péče před čtyřmi lety jako první uváděli na trh, bylo nám jasné, že musíme reagovat na demografický vývoj české populace a měnící se potřeby klientů. Dnešní daňový odpočet až 48 tisíc korun je příznivou novinkou, která produkt v očích zákazníků ještě více zatraktivní,“ říká Michal Korejs, ředitel produktu NN Životní pojišťovny.

Počet lidí závislých na péči se zdvojnásobí

„Prodlužující se délka života přestala být statistickým trendem a stala se realitou. Potřeba péče od druhých tak bude v průběhu dalších let ještě více narůstat. Národní rozpočtová rada očekává, že počet lidí, kteří se bez dlouhodobé péče neobejdou, se během příštích 40 let ještě zdvojnásobí,“ dodává Korejs.

Plnění z pojistky může, jak ulehčit osobě pečující, tak zvýšit kvalitu péče, ať již doma či v nějakém vhodném zařízení – to je na volbě pojištěného a jeho blízkých. Ovšem podle průzkumu si většina lidí přeje i tuto část života trávit v okruhu svých blízkých. Na to, ale peníze od státu samy o sobě stačit nemusí.