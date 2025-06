Češi nejsou konzervativní. Jakmile se do investování ponoří, jdou tvrdě po výnosu, říká Vladimír Holovka z XTB

Začátek letošního roku byl na trzích dost divoký. Jak na to reagovali investoři?

Zkušenější obchodníci reagovali velmi racionálně. Volatilitu využili, ale obchodovali s rozvahou. U nováčků to bylo různorodé, někdo se zalekl, jiný se naopak snažil situace využít. Co nás potěšilo, bylo chování dlouhodobých investorů. Drtivá většina z nich nepanikařila, nezaznamenali jsme žádné masové výprodeje. Naopak, mnozí si jen mírně upravili svá portfolia, z trhu však neutíkali. To je pro nás i důkaz, že vzdělávání funguje a že investoři chápou, že kolísání je přirozenou součástí hry.

Využili někteří poklesu i k větším nákupům?

Že by se masově „nakupovalo ve slevách“, to ne. Osobně si myslím, že se strategie „buy the dip“ přeceňuje. Aktivní obchodníci zmenšili objemy, dlouhodobí investoři pokračovali v pravidelných nákupech. Přesně to je přístup, který podle mě při investování dává smysl – nehonit se za krátkodobými zisky, ale zůstat důsledný a konzistentní, dodržet svůj plán. Pravidelnost a disciplína jsou u dlouhodobého investování silnější než jakýkoli pokus o načasování trhu.

Zaznamenal jste v posledních měsících nějaké nové trendy?

Vidím mírné ochlazení zájmu o americké akcie. Není to dramatický pokles, ale investoři začínají víc diverzifikovat – hledají příležitosti i v Evropě, Asii nebo třeba na rozvíjejících se trzích. Také portfolio manažeři už nepočítají s tím, že USA budou automaticky tou nejvhodnější volbou. Stále tam budou alokovat velkou část peněz, ale není to tak jednostranné jako dřív. Zároveň sledujeme rostoucí zájem o tematické ETF nebo akcie firem, které se zaměřují na dlouhodobě silné megatrendy, třeba digitalizaci, zelenou transformaci nebo robotiku.

Jak byste popsal typického českého retailového investora?

Obecně se říká, že Češi jsou konzervativní. Já si to nemyslím. Minimálně ne ti, kteří už do akcií vstoupili. U nich vidíme snahu dosahovat co nejvyššího výnosu – často ale bez dostatečného vnímání rizika. Málokdo v dlouhodobém horizontu přemýšlí o tom, co se stane, když trh tři roky po sobě klesne nebo neudělá nic. A i to se samozřejmě v historii dělo. Spíš převažuje očekávání, že investice vydělá, protože „to tak zatím vždycky bylo“. Ale i to je součást učení. Češi se jako investoři teprve formují, ale chuť a otevřenost tam rozhodně jsou. A to je podle mě dobrý základ pro další vývoj.

Vladimír Holovka Absolvent VŠE v Praze, ve společnosti XTB působí už patnáct let. Z různých pozic v account managementu vystoupal po necelých třech letech na post obchodního ředitele a od letošního května je ředitelem investiční platformy XTB pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.

XTB nabízí produkty jak pro aktivní tradery, tak pro dlouhodobé investory. Na ty se však zaměřujete až v posledních letech. Proč ta změna?

Kvůli proměně makroekonomického prostředí. Když byly úroky na nule a spořicí účty nenesly skoro nic, lidé začali hledat alternativy. Mnozí zkoušeli kryptoměny, jiní sáhli po akciích s pákovým efektem. Ale jak se prostředí měnilo a rostla inflace, lidé začali víc myslet na budoucnost – chtějí si vytvořit rezervy, přemýšlejí o důchodu. Pasivní produkty jako například ETF fondy, které jsou relativně jednoduché na pochopení i používání, se proto dostaly do popředí. My jsme na to zareagovali a rozšířili nabídku. Chtěli jsme, aby si u nás své našli ti, kdo chtějí obchodovat několikrát denně, i ti, kdo preferují strategii „koupit a držet“ na roky.

Kdy se větší zájem o investice mezi drobnými investory začal projevovat?

Skutečný zlom přišel po výprodeji trhů v letech 2020 a 2021. Lidé měli úspory, čas a chuť s nimi něco udělat. Začali víc zkoumat, jak investice fungují, a postupně se z toho stal návyk. Co mě osobně překvapilo, je, že ten zájem trvá dodnes. Očekávali jsme, že jakmile se ekonomika uklidní, přijde útlum. Ale to se nestalo. Každý měsíc vidíme nové a nové klienty, kteří chtějí investovat. A hlavně – investují pravidelně, ne jednorázově. Nejde o módní vlnu, ale o skutečnou pozitivní změnu v přístupu k osobním financím.

Očekáváte, že tento trend bude pokračovat?

Ano, a to i navzdory tomu, že příležitostí na trhu nepřibývá tak rychle jako dřív. Nové firmy na burzu vstupují pomalu, ale ty zavedené si vedou dobře – často mimo jiné kupují zpět své akcie, což pomáhá držet jejich hodnotu. Na druhé straně je tu rostoucí poptávka od lidí, kteří každý měsíc zvládnou něco investovat. I v období výkyvů jsme viděli, že dlouhodobí investoři zůstali klidní. To je známka toho, že jim nejde o rychlé zisky, ale o dlouhodobou strategii. A myslím si, že v tomhle směru se český investor výrazně posunul.

Co by mohlo příliv peněz na trhy zastavit?

Pokud by přišlo období čtyř nebo pěti let s opakovanými ztrátami na akciích, někteří by mohli začít pochybovat. Mnoho nových investorů nezažilo opravdové krizové roky. A pokud by se úrokové sazby trvale držely vysoko, například kolem pěti šesti procent, část investorů by se mohla vrátit ke konzervativnějším formám spoření. Ale zatím se nic takového neděje. Trhy sice procházejí výkyvy, nicméně zájem lidí investovat zůstává silný. Spíš než strach z poklesu hraje roli to, jak dobře mají investoři nastavený svůj plán a jestli mu věří i ve chvílích krátkodobé nejistoty, jako byla například situace s několikadenními silnými poklesy v létě roku 2024 v reakci na obavy z růstu úrokových sazeb Bank of Japan a s tím spojenými turbulencemi na globálních trzích.

V českém investičním prostředí působíte přes patnáct let. Jaké byly vaše začátky?

Do oboru jsem vstoupil krátce po finanční krizi v roce 2008, kdy se řešily třeba dluhové problémy Řecka. Zároveň byli extrémně aktivní centrální bankéři v čele s americkým Federálním rezervním systémem. Trhy byly hodně volatilní a pro někoho, kdo se právě začal o investice zajímat, to byla extrémně živá doba – každý týden přinášel nové zprávy, výkyvy a události, které se nedaly ignorovat. V XTB jsme se tehdy věnovali hlavně tradingu, tedy aktivnímu obchodování. Dnes si vystačíte s mobilní aplikací, ale tehdy člověk potřeboval několik monitorů a specializovaný software na zobrazení jednoho akciového grafu. Technologie byly někde úplně jinde, přístup k informacím složitější, ale o to dobrodružnější ty začátky byly.

Co vám z dosavadní kariéry v investicích nejvíc utkvělo v paměti?

Na začátku kariéry jsme byli v podstatě start-up, malý tým, který chtěl nabídnout investorům něco jiného. Od začátku jsme hodně energie věnovali vzdělávání klientů. Nejprve obchodníků, později i těch, kdo chtěli investovat dlouhodobě. V jednu chvíli naše know-how začaly přebírat i pobočky v zahraničí, třeba ve Francii nebo v Turecku. Bylo skvělé sledovat, jak se náš přístup dá aplikovat i na větších trzích. Druhým důležitým momentem byla pandemie covidu. Změnila myšlení lidí i jejich přístup k financím. A my jsme si uvědomili, že nestačí být jen platformou, ale že je potřeba nabídnout komplexní a důvěryhodnou službu – nejen nástroje, ale i edukaci, servis a partnerství.