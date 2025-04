Investování se nyní rozrostlo do rozměrů, kdy s trochou nadsázky není problém bavit se o akciích s taxikářem či kadeřnicí. Přesně těchto drobných investorů v poslední době velmi přibylo. Tito investoři pak nejčastěji využívají brokery, u nichž se dá investovat už od pár stovek. Je jich ale hodně a poplatky mají rozličné. Kde a jak investovat, abychom na poplatcích „nenechali kalhoty“? Jak přívětivé mají platformy a nabízejí edukační obsah? Na to vše se pokusím odpovědět v následujícím velkém srovnání brokerů.

Prvně si pojďme definovat, jaké poplatky se při takovém standardním investování vyskytují. Základním a nejčastějším nákladem je poplatek za nákup a prodej akcie, takzvaný transakční poplatek či komise. Někteří brokeři si účtují fixní částku (například pět dolarů za obchod), jiní preferují procentuální model, kdy klient zaplatí určité procento z objemu transakce. U moderních investičních platforem, jako jsou XTB, InteractiveBrokers, eToro, Trading 212 nebo Degiro, je tento poplatek často nulový, ne však vždy. I když se transakcí poplatek tváří nulově, neznamená to, že je obchod skutečně zdarma – náklady mohou být skryty v širším spreadu obchodu, tedy ve větším rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou.

Dalším typem poplatku je poplatek za úschovu cenných papírů (custodyfee). Ten si účtují zejména banky a někteří tradiční brokeři. Obvykle se jedná o roční poplatek z hodnoty portfolia, obvykle ve výši 0,2–0,5 procenta. Mnoho online brokerů tento poplatek nemá, což výrazně snižuje nákladovost dlouhodobého držení akcií.

Pokud investor nakupuje akcie v jiné měně, než ve které má vedený účet, platí také poplatek za měnovou konverzi – takzvaný FX poplatek. Ten se pohybuje nejčastěji mezi 0,25 až 1,0 procenta z převáděné částky. Někteří brokeři, například Degiro, nabízejí výběr mezi automatickou a manuální konverzí, přičemž každá má jinou výši poplatku.

Kromě těchto standardních nákladů se mohou objevit i méně viditelné poplatky. Některé platformy si například účtují poplatek za neaktivitu, pokud uživatel dlouhodobě neobchoduje – typicky po 12 měsících nečinnosti, například ve výši 10 dolarů měsíčně. U některých brokerů může být zpoplatněn i samotný výběr peněz z investičního účtu.

Specifickým typem „poplatku“ jsou daňové odvody, i když se formálně nejedná o poplatek placený brokerovi. Na to si investor musí dávat pozor individuálně.

Pokud investor neinvestuje do jednotlivých akcií, ale do podílových fondů nebo ETF, musí navíc počítat s dalšími náklady. U podílových fondů je běžný vstupní poplatek (jedno až pět procent z investované částky), někdy také výstupní poplatek při předčasném odkupu. U obou typů fondů (aktivně řízených i pasivních ETF) se platí také správcovský poplatek, který bývá uveden jako TER (TotalExpense Ratio). U ETF je obvykle velmi nízký (například 0,07 procenta ročně), zatímco u aktivně spravovaných fondů může dosahovat 1,5–2,0 procenta ročně. Nutno dodat, že u těchto tradičních brokerů si podílové fondy nekoupíte, a tak jsem je do přehledu nezahrnul.

Dosti bylo teorie, protože poplatky jsou více praktická než teoretická záležitost.

Abych praxi dotáhl do maximálního detailu, zkoumal jsem také, kolik přesně u brokerů stojí nákup jednotlivých instrumentů, které reprezentují nyní asi nejvíce žádané zboží. Ukazuji přesné poplatky v případě nákupu akcií Googlu, Volkswagenu, ČEZ a iSharesS&P 500. Vytvořil jsem pro vás praktickou tabulku, která obsahuje přední české brokery a různé kategorie poplatků, které si u nich při investování zaplatíte. Tabulka zobrazuje jen samotné poplatky za investiční pokyn, směna měn či custody poplatky zde započítány nejsou.

Srovnání poplatků u osmi populárních brokerů ukazuje výrazné rozdíly v cenách za nákup akcií a ETF. Nejvýhodněji z analýzy vychází XTB, které jako jediné nabízí zcela nulové poplatky za všechny sledované transakce. Vyšší, ale stále přehledné poplatky má eToro, zatímco Degiro láká na nízké ceny pro americké trhy, ale u evropských akcií se výrazně prodražuje. Český Fio Broker je v přehledu nejdražší. Trend je tak zřejmý: Moderní online platformy sázejí na nízké či nulové poplatky, čímž vytlačují tradiční brokery s dražšími službami, které dnes oslovují hlavně konzervativnější investory hledající lokální podporu nebo přístup na specifické trhy.

Při výběru brokera už dávno nerozhoduje jen výše poplatků. Dnešní investoři – zvlášť ti mladší – chtějí rychlou mobilní aplikaci, kvalitní edukaci a jistotu, že jejich peníze chrání férový regulatorní rámec. Komplexní srovnání brokerů, které kromě poplatků hodnotí i uživatelské prostředí, vzdělávací zázemí a míru regulace a ochrany investorů v ČR, odhaluje, kdo skutečně nabízí nejlepší balíček. V každé kategorii jsme dali maximum 100 bodů a hodnotili brokery na základě zkušenosti jak osobní, tak i veřejné prostřednictvím hodnocení uživatelů.

Pro finální přehled jsme jednotlivým atributům dali také určitou váhu, protože se asi shodneme, že ač je uživatelské prostředí příjemným bonusem, zásadnější je například regulace, transparentnost a reputace brokera. Vážený průměr v hodnocení brokerů odráží důležitost jednotlivých kategorií pro investora – největší váha byla logicky přidělena poplatkům, protože přímo ovlivňují výnosnost investic. Významnou roli hraje také bezpečnost a regulatorní zázemí brokera, stejně jako kvalita vzdělávacích materiálů, které jsou klíčové zejména pro začátečníky. O něco nižší váhu má uživatelské rozhraní. Celkové skóre tak lépe odráží nejen cenu, ale i kvalitu a důvěryhodnost služby jako celku.

Žebříček osmi nejpoužívanějších brokerů na českém trhu ukazuje, že investování dnes není jen o výši poplatků, ale také o tom, jak srozumitelně a bezpečně dokáže broker investora provést celým procesem. Nejlépe z hodnocení vyšlo XTB, které boduje nejen velmi nízkými náklady, ale také špičkovou nabídkou vzdělávacích materiálů a silným regulatorním zázemím. Právě vzdělávání se stává zásadní konkurenční výhodou – noví investoři chtějí pochopit, co se děje s jejich penězi.

Dobře si vedlo i eToro, které kromě rozumné cenové politiky těží z uživatelsky velmi přívětivého rozhraní a z komunity, která umožňuje inspirovat se a sdílet strategie. Interactive Brokers zůstává silnou volbou zejména pro zkušenější investory, kteří hledají pokročilé nástroje, extrémně nízké poplatky a technické zázemí, i když méně sází na přístupnost pro začátečníky.

Ostatní platformy jako Degiro, Trading 212 nebo Saxo nabízejí vyrovnaný výkon napříč hodnocenými oblastmi, bez výrazných slabin, ale zároveň bez wow efektu, který by je vystřelil mezi lídry. Celkové výsledky tak potvrzují, že dnešní investor hledá nejen nízkou cenu, ale i oporu, přehlednost a důvěru – a právě ti brokeři, kteří tento balíček umějí nabídnout, si budují náskok.