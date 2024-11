Český výrobce motorů PBS GROUP, který zásobuje ukrajinské drony, čelil kyberútokům

Ten nejsilnější a nejrozsáhlejší kyberútok z poloviny října se pokusil o odstavení výroby v PBS Group, útoky měly být opakované. Další podrobnosti s ohledem na citlivost celé záležitosti a svůj výrobní program společnost nezveřejnila. „Naše spolupráce s Ukrajinou a aktivní zapojení do dodávek proudových motorů nám přinesly nejen obchodní úspěchy, ale také některé nepříjemnosti včetně kybernetických útoků. Přesto pevně stojíme za naším závazkem podporovat Ukrajinu v této kritické době,“ uvedl Pavel Čechal, výkonný ředitel PBS Group.

Centrem pozornosti se ale stala nejspíš pro výrobu motorů zásobující ukrajinské drony dodávaných pro ukrajinské zákazníky. Skupina má široké portfolio proudových motorů určené pro bezpilotní letouny, nasazované v aktuálních vojenských operacích. Tyto dodávky významně posílily schopnosti ukrajinské armády využívat moderní technologie v boji proti agresi. Česká vláda také poskytla podporu této spolupráci prostřednictvím Ministerstva obrany ČR, které zajišťuje koordinaci mezi českým obranným průmyslem a potřebami ukrajinských ozbrojených sil.

Říjnový kybernetický atak se společnosti podařilo odrazit a narušení provozu zamezit. Útoky tohoto typu se objevují celosvětově stále častěji a staly se jednou z největších hrozeb světa informačních systémů, řízení výroby a IT obecně. Nevyhýbají se dokonce ani nemocnicím, dokonce ani městům. Někteří odborníci na kyberbezpečnost se domnívají, že ty cílené jsou natolik finančně a organizačně náročné, že by za nimi mohly stát státy.

Skupina PBS Group také spolupracuje nejen s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), ale i s bezpečnostními orgány včetně zpravodajských služeb.

PBS Group chystá investice

V příštím roce hodlá PBS Group investovat do posílení bezpečnosti více než 100 milionů korun. Do rozvoje společnosti a růstu výrobních kapacit pak dalších 350 milionů korun. Očekává totiž, že výroba proudových motorů se více než zdvojnásobí. Zároveň hodlá zintenzivnit expanzi do zahraničí, konkrétně do USA a Indie. Během několika týdnů by mělo padnout rozhodnutí, kam svůj nový výrobní závod ve Spojených státech umístí. Nyní již v Atlantě působí dceřiná společnost PBS Aerospace a ve státě Florida probíhá již aktuálně finální montáž a testování proudových motorů. Expanze je pro skupinu PBS Group klíčová; odhaduje, že nárůst objemu výroby proudových motorů bude mezi roky 2023 a 2025 téměř osminásobný.

Pod drobnohled se skupina PBS Group dostala i díky partnerství s firmou Lockheed Martin na programu F-35. Během uplynulých čtyř měsíců prošla PBS Group a její vlastník William Didden důkladným prověřováním americkou stranou. Prověrkou skupina prošla úspěšně a smlouva dostala zelenou ve formě Contract Award od úřadu americké vlády. Loni PBS Group dosáhla tržeb 1,58 miliardy korun. V letošním roce očekává tržby přes 2 miliony korun. Zaměstnávala přes šest set lidí.