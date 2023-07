Chatbot v aplikaci Simplicity zvládne zaplatit fakturu i pokutu za parkování | e15.cz

Slovenský technologický startup Simplicity se zaměřuje na komunikaci měst a obcí s občany. Jeho cesta vedla ze Slovenska rovnou do USA. Aplikaci dnes využívá americká metropole New York City nebo padesátka dalších zámořských měst. O dalších plánech jsme mluvili se zakladateli startupu: Jurajem Gagem a Andrejem Krupou.

Jak a kde vznikla myšlenka vytvořit platformu Simplicity?

JG: Během našeho vysokoškolského studia v Dánsku jsme se poprvé setkali s úřední realitou. Vzpomínám si, jak jsme kvůli několika papírům a razítkům museli na kole projíždět přes celé město sem a tam. Tehdy nás napadlo, že to přece musí jít i jednodušeji, a třeba i z pohodlí domova. Tady vznikla první idea na vytvoření digitálního města v mobilu. Celá myšlenka stojící za Simplicity je tedy o zjednodušování života ve městě. Chceme, aby si každý mohl pomocí naší aplikace vyřídit vše, kvůli čemu by jinak musel trávit svůj čas na úřadech.

Bylo obtížné získat prostředky na rozvoj?

AK: Simplicity začala jako platforma umožňující komunikaci měst směrem k občanům. O tuto službu projevilo zájem 50 měst na Slovensku. Brzy jsme zjistili, že ale zas tak velký rozdíl mezi námi a třeba Amerikou v tomto ohledu není a platformu by využili i za oceánem. Rozhodli jsme se jít cestou venture kapitálu. Oslovili jsme několik fondů a angel investorů na Slovensku, v Izraeli a USA. Celkem jsme byli schopni zajistit 8 milionů eur. Letos se k nám přidal jako investor a ambasador i čtyřnásobný mistr NBA Steph Curry či bývalý starosta Washingtonu DC Adrian Fenti.

Co bylo hlavním motivem pro vstup na americký trh?

JG: Dynamika, talent a nepochybně i investoři. Startupy v Americe fungují ve větším měřítku a rychlejším tempu. Je zde velké množství investorů a také burza. Uvědomujeme si, že když uspějeme v USA, bude snazší uspět i v Evropě a později po celém světě. Proto jsme se rozhodli pro krok, který vedl ze Slovenska přímo do Ameriky. Kanceláře máme v Bratislavě, New Yorku a v Palo Alto, což je přímo v Sillicon Valley. Nedaleko naší kanceláře se nachází jedna z nejprestižnějších světových univerzit Stanford, kde je potenciální talent na dosah ruky.

Která americká města aplikaci Simplicity využívají? Jaká je zpětná vazba od obyvatel?

AK: Platformu aktuálně využívá více než 50 míst ve Spojených státech amerických, například New York, Miami, Houston, Denver, Austin či Los Angeles. Aplikace Simplicity je vhodným nástrojem opravdu pro každé město. Je přitom jedno, jestli se jedná o velké metropole jako New York, kde žije 10 milionů obyvatel nebo města, jako je například Menlo Park v Kalifornii, kde žije 32 tisíc obyvatel.

JG: No a zpětná vazba od obyvatel je velice pozitivní. Jsou mnohem lépe informováni a cítí, že mají vliv na chod města a jsou zapojení do dění kolem sebe. Městům zase zároveň zvyšujeme transparentnost. Starostové si na mobilní aplikaci zvykli opravdu rychle a velmi si ji pochvalují.

Jaké jsou hlavní funkce aplikace?

AK: Simplicity je platforma, která centralizuje komunikaci měst na jednom místě. Z jednoho bodu tak máte přístup k různým městským službám, jako jsou veřejná doprava, platby za parkování, nahlašování problémů, žádosti o opravy, přístup k městským dokumentům, informace o kulturních akcích a mnoho dalšího. Aplikace také sama odesílá důležité informace a upozornění. Nyní jsme se zaměřili také na zjednodušení plateb. Stačí třeba chatbotovi napsat „Zaplať tuto pokutu“, poslat fotku zmíněné pokuty a je vyřešeno. Nebo pošlete fotku faktury za vodné a stočné, systém rozpozná doklad a uhradí platbu za vás. Také řešíme lepší přístup k městským službám a benefitům, o kterých obyvatelé měst třeba doteď ani nevěděli, že je lze využívat.

Lze popsat největší výzvy při poskytování digitálních služeb pro města? Jak se je snažíte výzvy překonávat?

JG: Jednou z největších výzev, která je součástí digitální transformace měst, je využívání umělé inteligence (AI). V aplikaci Simplicity obyvatelé najdou funkcionalitu SimpliChat, což je v podstatě chatbot města, kde s vámi komunikuje umělá inteligence. AI pomáhá hledat potřebné dokumenty nebo poradí, jak správně uhradit poplatky. Na druhé straně městům pomáhá šetřit obrovské množství času. Chatbot je jen prvním stupínkem toho, co AI dokáže. Umělá inteligence brzy dokáže vyplnit formuláře i žádosti, které na úřady musíte podávat. To, že se právě nacházíme v době rozkvětu umělé inteligence, je pro Simplicity úžasná zpráva.

Vnímáte i nějaká rizika digitalizace veřejných služeb? Je v tomto americký trh něčím specifický?

AK: V rámci komunikace k široké veřejnosti vnímáme jako riziko narůstající trend šíření hoaxů a dezinformací, jak to vidíme například u sociálních sítí. Častokrát je pro čtenáře náročné ověřit si pravdivost informace, případně relevanci zdroje, ze kterého pochází. Simplicity je první platformou, která poskytuje výhradně ověřené a verifikované informace. Šíření takzvaných fake news předcházíme, protože přístup do mobilní aplikace, a tudíž možnost zasílat informace obyvatelům daného místa, je výhradně v plné kontrole měst.

Jak se Simplicity snaží zlepšovat digitální přístupnost měst pro různé skupiny obyvatel, jako jsou například osoby s omezenou schopností pohybu nebo senioři?

JG: Zrovna na osoby s omezenou schopností pohybu, seniory či rodiče samoživitele jsme mysleli, když jsme se doslova lopotili na kole v Dánsku z jednoho místa na druhé. Byli jsme hodně mladí a plní sil, a i tak to pro nás bylo náročné (smích). A to nejenom fyzicky, ale i časově. Ne každý si může dovolit trávit dopoledne po úřadech. A proč by to vlastně mělo být nutné, když vše lze vyřešit z pohodlí domova, parku nebo při čekání na autobus? Jedním z našich hlavních cílů je proto dát příležitost každému obyvateli využívat naši platformu. Simplicity je v podstatě město v mobilu, které je zdarma.

AK: Narůstající trend dostupných chytrých telefonů navíc ukazuje, že do roku 2028 má chytrý telefon používat více než šest miliard lidí. Třebaže naše platforma nemusí vyhovovat všem, díky zpětné vazbě od uživatelů aplikace víme, že jim pomáháme šetřit jejich čas a orientace v prostředí Simplicity je lehce pochopitelná.

Prozradíte, jak probíhá vyjednávání s městy?

JG: Pro oslovování měst máme vlastní obchodní tým, který po prvotní komunikaci naši aplikaci představuje. Tento tým řídí náš obchodní ředitel – Miguel El. Gamino. Miguel pracoval jako šéf IT pro města New York či San Francisco a následně pracoval jako viceprezident pro společnost Master Card. Je to člověk s bohatými zkušenostmi, a hlavně vysokou znalostí lokálního trhu. Je pro nás obrovskou ctí mít ho v našem týmu.

Jaké jsou plány Simplicity pro další rozvoj v USA a jaký bude hlavní zaměření do budoucna?

AK: Do konce roku bychom chtěli, aby součástí platformy bylo 20 z 27 velkých amerických měst, zjednodušit možnosti plateb a naslouchat zpětné vazbě našich uživatelů tak, abychom i nadále ulehčovali jejich život ve městech, které jsou součástí Simplicity.

Máte nějaké nové zájemce z řad českých nebo slovenských municipalit? Chystáte se vstoupit například do Prahy?

JG: Města na Slovensku nás oslovují v průběhu roku sama. Ať už na základě reference nebo na nás narazila v jiném městě. Samozřejmě chceme být také součástí českého trhu. V Praze jsme strávili dost času na to, že přesně víme, kam povedou naše první kroky. A až dopijeme to pivo, tak rádi aplikaci představíme (smích).

Kolik peněz v současné době investujete do rozvoje?

AK: Hlavní náklady tvoří investice do našich kolegů. Jmenovitě do týmu jak rozvoje produktu, tak i obchodu. Myslím, že by ani jinak Simplicity nedosahovala takových úspěchů, protože vše jde ruku v ruce. Na jedné straně chceme neustále zlepšovat naší aplikaci, na druhé straně musíme umět veškeré úsilí prezentovat. Inženýrský tým sídlí primárně na Slovensku, o produkt a design se starají kolegové v Palo Alto v Kalifornii a obchodní tým je v New Yorku. Dalo by se říct, že jsme rozeseti všude možně, ale když nabízíte opravdu kvalitní pracovní možnosti a podmínky, tak na vzdálenosti nezáleží.

Juraj Gago a Andrej Krupa Zakladatelé technologického startupu Simplicity, který získal počáteční investici ve výši 8,5 milionu dolarů na expanzi v USA. Aplikace Simplicity, jejímž cílem je zlepšit a zjednodušit život lidí ve městech, umožňuje přímou komunikaci mezi místními samosprávami a obyvateli.