Edenred chce jít i v Česku cestou maximální digitalizace | E15.cz

Vianney du Parc, šéf společnosti Edenred pro střední Evropu a Střední východ, v rozhovoru pro E15 potvrdil víru, že současný systém podpory závodního stravování zůstane v Česku zachován. V opačném případě by se Česká republika podle jeho slov vydala naprosto odlišnou cestou než další evropské země, které roli stravenek a poukázek v době po koronakrizi naopak posilují.

Můžete udělat konkrétní srovnání, v čem se přístup jiných evropských zemí liší?

V naprostém protikladu s Českem je například přístup rakouské vlády. Ta zdvojnásobila denní limity pro osvobození stravenek od daní ze 4,40 na 8,80 eura. Chce tím pomoci restauratérům získat rychle zpět hosty, které ztratili v době koronavirové krize, a také jim zvýšit tržby. Vídeňský kabinet k tomu přidal ještě snížení DPH na potraviny a nápoje. Dohromady tak vidíme systematickou podporu restaurací, která je v naprostém protikladu se situací v Česku, kde bohužel kvůli stravovacímu paušálu můžeme restaurace připravit až o 35 miliard korun ročně.

Jak vypadá situace v dalších zemích, kde Edenred podniká?

I v dalších zemích role poukázek, zejména těch elektronických, výrazně posiluje. Například ve Velké Británii se již v dubnu rozběhl speciální protikrizový program, kdy je příspěvek na stravování poskytován digitální formou více než jednomu milionu žáků z rodin, které nemají možnost nebo prostředky oběd dítěti financovat. Každý týden se díky elektronickým stravenkám poskytne 10 milionů obědů. V Itálii pak stravenky pomáhají už od března ve 116 městech nejpostiženějších koronavirovou krizí. V Belgii vláda prodloužila platnost prostředků na stravenkových kartách o 6 měsíců, ve Francii byl navýšen denní limit z 19 na 38 eur a navýšení platí pouze na útratu v restauracích, aby pomoc fungovala zároveň jako podpora gastronomického sektoru. V Rumunsku vláda umožnila zaměstnavatelům poskytovat stravenky i zaměstnancům „na překážkách“.

Zmínil jste Belgii, ta také uvažovala o zrušení podpory stravenek. Jaké argumenty nakonec vládu přesvědčili k jeho zachování?

Je to skutečně tak, bruselský kabinet uvažoval o zrušení podpory stravenkového systému. Vláda si ale nechala udělat detailní ekonomickou analýzu. Ta ukázala, že jde o ekonomicky nevýhodné řešení. Belgická vláda tedy rozhodla ponechat stravenkové systémy, ovšem s tím, že podporuje výhradně jejich digitální formu. Myslím, že jde o rozumné a všeobecně prospěšné řešení.

Je na něco podobného připraveno Česko?

Odbourání administrativní zátěže, kterou papírové poukázky přinášejí, je rozumným a pro všechny strany výhodným krokem. Češi jsou přitom velmi pokročilí v užívání digitálních platebních prostředků, většina plateb zde probíhá bezkontaktně a jsem přesvědčen, že země na tento krok i u stravování a benefitů připravena je. My už nyní máme přes třetinu všech transakcí v digitální podobě a toto číslo každým měsícem výrazně narůstá s tím, jak si digitální benefity pořizuje stále více firem. Během dvou let bychom chtěli mít už skoro všechny transakce v digitalizované podobě a přiblížit se tak Belgii i bez legislativního rámce. Pracujeme na tom, abychom svým firemním zákazníkům, jichž je přes 23 tisíc, vysvětlili, proč mají papírovou formu poukázek nahradit digitální. Mezi naše argumenty patří rychlost, bezpečnost a administrativní nenáročnost systému, a to při splnění požadavků na daňové zvýhodnění. Tím je garantovaná účelovost vynaložených prostředků.

Jaké novinky v digitalizaci jsou podle Vás pro zákazníky nejužitečnější?

Užitečné jsou všechny. Pokud se máme bavit o tom, které znamenají největší pokrok, pak jsou to jednoznačně platby prostřednictvím mobilních telefonů. Karty Edenred jsou již nainstalovány do téměř 100 tisíc mobilních zařízení. Ještě před dvěma lety, když jsme s platbami mobilem se systémem Android začínali a následně jako první v oboru zavedli i službu Apple Pay, jsme si nedovedli představit, jaký úspěch to bude mít mezi držiteli karet. Platit mobilem se přitom dají nejen obědy, ale i volnočasové benefity. Od začátku letošního roku nabízíme novou kartu Edenred Card, která umožňuje platit jak za jídlo, tak i za benefity. Její hlavní výhodou je, že dvě na sobě nezávislé „peněženky“ od sebe rozliší, z jakého účtu se daná útrata platí – zda jde o platbu z prostředků na jídlo, či volnočasový benefit.

Sám jste uvedl, že restaurace utrpěly kvůli koronaviru těžké ztráty. Aby fungoval Váš byznys, musí fungovat právě i restaurační zařízení. Pomáháte jim tedy nějak?

Je to přesně řečeno, naše prosperita a prosperita restaurací jdou ruku v ruce. I proto jsme hned po vypuknutí koronavirové krize a uzavření restaurací v evropských zemích včetně Česka hledali co nejefektivnější cesty, jak jim pomoci. Díky datům, která jsme měli k dispozici již v prvním týdnu po jejich uzavření, jsme viděli, že byl zaznamenán pokles obědových transakcí na pouhých 19 procent běžného stavu. Ke konci března se propad ještě mírně zvýšil a celkový pokles trhu byl na 83 procent. 34 procent restaurací vůbec v době krize neotevřelo.

Proto jsme se rozhodli vytvořit fond financovaný z nevyplacených dividend jednotlivých zemí. Z těchto prostředků jsme spustili mezinárodní projekt pomoci s názvem More than ever na podporu gastro sektoru v celkové výši 15 milionů eur. V Česku, na Slovensku, v Rumunsku a Bulharsku z něj financujeme celkem 100 000 obědů zdarma v rámci kampaně, která motivuje uživatele chodit pravidelně na obědy do restaurací, podpoří tak jejich nastartování a napomůže zmírnit dopady koronavirové krize.

Jak tato kampaň probíhá v Česku?

V ČR má náš projekt název Hurá do restaurace a rozdává se v něm celkem 30 tisíc obědů. Princip je jednoduchý. Každému, kdo zaplatí v restauraci pět obědů, my z našich prostředků zaplatíme šestý. V tomto okamžiku se nám zaregistrovalo 15 tisíc lidí, celkem jsme restauracím zprostředkovali 75 tisíc obědových transakcí a rozdali přes deset tisíc obědů.

Pevně věřím, že podobné iniciativy pomohou mobilizovat lidi k pravidelným návštěvám oblíbených restaurací a umožní tak udržet příjmy a zaměstnanost v tomto odvětví a pomůže překlenout nelehké období.