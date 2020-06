Edenred: Zatímco v Česku se stravenky omezují, jinde v Evropě pomáhají v krizi | E15.cz

Zatímco mnohé evropské státy zesílily používání poukázkových systémů, česká vláda nastartovala proces, který může vést k postupnému zrušení stravenek. K tomu dojde v důsledku zavedení stravovacího paušálu, který kabinet schválil v minulých dnech.

V naprostém protikladu k českému přístupu je zejména postup rakouské vlády. Stravenky mají sehrát klíčovou roli v záchraně tamních restaurací. Od 1. července se u našich jižních sousedů zvyšují denní limity pro osvobození stravenek od daní, a to hned na dvojnásobek. U jídel v restauracích ze 4,4 na 8,8 eur a u nákupu potravin pak z 1,1 na 2,2 eur. Co to znamená? „Tyto prostředky lidé utratí v restauracích, kterým pomůžou k novému startu. Je to jednoduché a účelné řešení, které je v naprostém protikladu s českou situací. My naopak zavedením stravovacího paušálu můžeme restaurace připravit o nějakých 20 miliard korun ročně,“ říká generální ředitel Edenredu v Česku Nicolas Eich. Masívní podpora restauracím v Rakousku ale má i další krok: vláda rovněž snížila DPH na potraviny a nápoje.

Autor: Edenred CZ

I v dalších zemích ale role poukázek, zejména těch elektronických, posiluje. Například ve Velké Británii se již v dubnu rozběhl speciální protikrizový program, kdy je příspěvek na stravování poskytován digitální formou 1,3 milionu žáků z rodin, které nemají možnost nebo prostředky oběd dítěti financovat. Do programu v celkové hodnotě 250 milionů liber se registrovalo 85 procent britských škol. Každý týden se díky elektronickým stravenkám poskytne 10 milionů obědů. Díky své úspěšnosti byl program nyní dokonce prodloužen i na dobu prázdnin.

Autor: Edenred CZ

V Itálii pak stravenky pomáhají už od března ve 116 nejpostiženějších městech koronavirovou krizí. Radnice je poskytují občanům, kteří si za ně nakupují potraviny. Program za 400 milionů eur organizuje bez nároku na provizi spolčenost Edenred.

I v dalších zemích došlo k mnohým změnám. V Belgii vláda prodloužila platnost prostředků na stravenkových kartách o 6 měsíců, ve Francii byl navýšen denní limit z 19 na 38 eur a navýšení platí pouze na útratu v restauracích, aby pomoc fungovala zároveň jako podpora gastronomického sektoru. V Rumunsku vláda umožnila zaměstnavatelům poskytovat stravenky i zaměstnancům „na překážkách“.

„Příklady aktivit všech těchto zemí ukazují, že stravenkové systémy, zejména v digitální podobě, jsou účinným nástrojem i pro boj s následky koronavirové krize. Pevně věříme, že při debatě v Poslanecké sněmovně převládne zdravý rozum a současný systém podpory stravování zůstane zachován a bude směřovat k digitalizaci, která zajistí jeho mnohem větší efektivitu,“ doplnil Nicolas Eich.