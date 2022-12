Chceme se stát evropskou ligou mistrů, říká šéf Oktagon MMA | E15.cz

Do společnosti jste přišel jako manažer, specializující se na přerod, řekněme ze startupu do firmy. Co to všechno obsahuje?

Většinou jsou startupy založeny na nápadu, kreativitě a maximálním úsilí zakladatelů. Jakmile nastane růst, je ale třeba začít plánovat. Stanovit si dlouhodobé cíle a strategii, kontrolovat plnění těch cílů, hlídat peníze, stabilitu a řadu dalších věcí. Klíčové je, aby se přitom nezabila kreativita a flexibilita, které stojí za úspěchem. Takže jde nakonec o nastavení systémů, které ponechají i prostor a svobodu pro nápady.

Jak to jde dohromady?

Základem je mít dlouhodobou vizi. Ta je klíčová pro strategii, což znamená i pro stanovení konkrétních cílů, kam se chceme dostat v různých časových horizontech. U nás to znamená například obrat, počet turnajů, sledovanost, počet fanoušků a tak dále.

Z toho postupně vypadávají konkrétní projekty, které je potřeba realizovat. Průběžně je třeba monitorovat, zda se k danému cíli posouváme, a komunikovat strategii obchodním partnerům. Pokud se cíle neplní, je třeba to řešit a zde je pak zásadní zmíněná kreativita a flexibilita.

Co je první, k čemu musí takový manažer přemluvit vizionáře a zakladatele?

To je individuální. Obecně ale platí, že vizionáři mívají velké plány a sny a jsou také ochotní pro jejich naplnění hodně udělat. Některé vize ale pro firmu mohou být velmi rizikové. My jsme třeba plánovali velkou kampaň zápasu Pirát vs. Kincl, kterou jsme nakonec zastavili kvůli tomu, že ty peníze by chyběly při expanzi do Německa. Pro naplnění velkých vizí je také potřeba najmout více lidí a pak je klíčová transparentní komunikace, aby každý ve firmě věděl, jaké jsou priority.

Jak se dá plánovat v oboru, kde je firma spíš průkopníkem a nemá možnost čerpat data o trhu a potenciálu?

My ten potenciál moc měřit nemusíme. Jednoduše cítíme, že na trhu je a výsledky to potvrzují. Při plánování si řekneme, kolik chceme udělat turnajů a na základě zkušeností odhadneme, jaké z nich budou příjmy a náklady.

Ovšem expandujete i do zahraničí. Jak odhadnout, zda se tam váš způsob pořádání akcí vůbec chytí?

V Německu byl trh v rámci MMA zaostalý. Tudíž se nám nabídla šance vytvořit něco nového. Tím pádem jsme potenciál moc měřit nemohli. Jen jsme věřili, že náš model je správný, a že na tak velkém a bohatém trhu se chytí. Zatím se to potvrzuje.

Dopadá na vás energetická krize a zdražování?

V každé krizi vždycky něco ztrácí, ale něco zase roste. Proto se snažíme na problémy moc nezaměřovat a pracovat hlavně na růstu. Určité dopady na nás mají obavy lidí z nedostatku peněz. Ale zatím to není nijak masivní. Snažíme se tomu čelit lepším marketingem a vyšší kvalitou našich turnajů. Dalším způsobem, jak se s krizí vyrovnat, je expanze do zahraničí, která přinese nové příjmy. Aktuálně je tak pro nás i klíčové rozhodování, čemu se po Novém roce budeme věnovat prioritně.

A to bude co?

Máme naplánovaný projekt Tipsport Gamechanger, který propojí ty nejlepší bojovníky z celé Evropy. O titul bude bojovat 16 zápasníků formou pavouka, osm z Oktagonu a osm z nejlepších jiných evropských organizací. Dohromady si v odměnách rozdělí milion euro, což z toho dělá největší evropskou MMA soutěž v historii.

Tedy něco jako konkurence UFC?

Nechceme být vyloženě konkurencí UFC, která je primárně americká. Chceme se stát evropskou ligou mistrů v bojových sportech. Klíčové bude prosadit se na britském trhu. MMA tam má sledovanost, ovšem primárně jde o jednorázové akce UFC nebo Bellatoru. My chceme, aby nás Britové vnímali jako svoji domácí organizaci.

Petr Filipec

Petr Filipec je Managing Directorem ve společnosti Oktagon MMA. V minulosti působil ve vedení firem Storyous, SharyGo, Genster a dalších společnostech. Jako konzultant pracoval i pro Accenture a BCG.