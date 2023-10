Chcete vědět, co Praha vlastní? Informace najdete v nové mapové aplikaci | e15.cz

Praha zpřístupnila veřejnosti mapovou aplikaci, ze které se lidé dozví, jaké nemovitosti město vlastní. „Nová mapa, kterou nám pomohl naprogramovat IPR, považuji za první výkop směrem k veřejnosti. Pro běžného občana je v současné době poměrně těžké vyznat se ve složitých majetkoprávních vztazích u majetku hlavního města. V současné podobě nová mapa zobrazuje všechny nemovitosti ve vlastnictví Prahy a při rozkliknutí dané karty získá čtenář informaci, kdo má daný objekt svěřen ve správě, či se dozví, která z externích správcovských společností ji má na starosti,“ říká pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Dosud mohla veřejnost část informací získat pouze z katastru nemovitostí, ale informace o správcích jsou nyní zveřejněny úplně poprvé. Z mapové aplikace lze vyčíst, že danou nemovitost spravuje třeba některá z městských společností jako Technická správa komunikací hl. m. Prahy či Technologie hl. m. Prahy.

„Jsme zatím opravdu na začátku cesty. Ač mi přijde zajímavé, jak majetková mapa ‚svítí', když se v ní zobrazují nemovitosti vlastněné Prahou, a považuji za přínosné, že občané nově vidí, kdo jednotlivé nemovitosti spravuje, moje vize je mnohem ambicióznější. V dohledné době do majetkové mapy doplníme informace o hospodaření s jednotlivými nemovitostmi, aby občané věděli, komu, za kolik a na jak dlouho pronajímáme pozemky či třeba jednotlivé nebytové prostory –⁠ nebo které jsou aktuálně prázdné. Tím z majetkové mapy uděláme i nástroj veřejné kontroly ze strany novinářů, datových vědců i běžné veřejnosti, což považuji za potřebné a žádoucí,“ doplňuje Adam Zábranský.

Systém zatím disponuje daty platnými k závěru června letošního roku, ale do budoucna je cílem zajistit, aby se majetkové změny do mapy propisovaly okamžitě, aby informace byly platné k momentu jejich zobrazení ve webové aplikaci. Tomuto kroku však musí předcházet připravovaná integrace magistrátních evidenčních systému, k čemuž by mělo dojít v závěru letošního roku.