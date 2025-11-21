Čínské automobilky u nás mají nesnadnou pozici, přesto nemůžeme přehlížet jejich potenciál
- Firemní flotily čeká rychlá změna: poroste podíl elektromobilů i čínských značek a firmy budou více využívat flexibilní formy pronájmu.
- Čínské vozy získávají pozornost díky ceně a technologiím, ale brzdí je obavy z kvality servisu a zůstatkových hodnot.
- Elektromobilitu ve firmách táhnou ESG požadavky a výhodné náklady na provoz; do roku 2030 mohou tvořit až dvě třetiny nových registrací v Evropě.
Skladba firemních automobilových flotil se během příštích let zásadně změní. Výrazně přibude elektrických modelů, ve větší míře se budou prosazovat čínské značky. Změní se i způsoby financování vozových parků, poroste zájem o flexibilní řešení mobility a pronájmů, říká Martin Brix, generální ředitel Drivalia Lease Czech Republic, přední leasingové společnosti, která je součástí skupiny Crédit Agricole Auto Bank.
Jaké hlavní trendy dnes ovlivňují podobu automobilových flotil?
Hlavním tématem je ekonomika provozu. Stále větší význam proto mají pokročilé nástroje, které nám umožňují eliminovat zbytečné vícenáklady ve flotilách klientů. Příkladem je telematika. Druhým zesilujícím trendem je elektrifikace autoparků. V zákaznické flotile Drivalie v České republice už je přes 11 % nově objednávaných vozů elektrických. S tím souvisí zvětšující se zájem firemní klientely o nové značky na trhu, tedy i čínské. Výraznější posuny v zákaznických preferencích pozorujeme také v oblasti financování. Zákazníci častěji požadují variabilnější produkty – kromě tradičního operativního leasingu na tři až pět let jde o střednědobé a krátkodobé pronájmy vozidel, kterými podle vývoje svého byznysu pokrývají svou momentální potřebu mobility.
Zmínil jste čínské značky. Mají opravdu šanci prosadit se ve větším měřítku?
V polovině září jsme pro klienty uspořádali každoroční srovnávací jízdy s vozy různých značek. Letos si mohli vyzkoušet na 120 vozů od 45 automobilek, z toho 25 aut od osmi čínských značek. Pak jsme mezi nimi udělali anketu, jak je čínská auta zaujala. A výsledek? Čtvrtina flotilových manažerů určitě zváží možnost zařadit do svého podnikového autoparku čínské modely, dalších 50 % manažerů připouští, že se touto myšlenkou bude zabývat.
V loňském roce ale dosáhl podíl čínských značek na nových registracích v České republice pouze 5 %, z větší části šlo o vozy MG. Myslíte si, že se tento podíl bude zvyšovat?
Také v naší zákaznické flotile v České republice, která čítá 32 tisíc automobilů provozovaných formou operativního leasingu, jsou čínské značky zastoupeny v menším počtu, jejich podíl odpovídá postavení čínských aut na tuzemském automobilovém trhu. Existují ale dobré důvody domnívat se, že tento podíl bude růst. Čínští výrobci jsou cenově i technologicky vysoce konkurenční. V některých segmentech jsou až o 15 % levnější než tradiční producenti, přitom často nabízejí lepší technickou výbavu a delší dojezd.
Proč se tedy neprosazují více?
Mezi firemními zákazníky čelí skepsi ohledně zůstatkové hodnoty a kvality servisní sítě. V České republice mají navíc náročnou pozici i vlivem dominantního postavení domácího výrobce. Největší zastoupení čínských elektromobilů vidíme v zemích, které jsou méně svázány se silnými domácími automobilkami. Našemu trhu vládne Škoda, německému zase Volkswagen. Ale ve Velké Británii, Belgii nebo Nizozemsku takto silná loajalita k domácí značce neexistuje, a to usnadňuje vstup nových hráčů. Výsledkem je vyšší podíl čínských aut na tamějších trzích.
Proč vlastně firmy přecházejí na elektromobilitu?
Naši zákazníci zahajují přechod k elektromobilitě zpravidla ze dvou důvodů. Tím prvním je evropská ESG legislativa a tím druhým ekonomika, konkrétně celkové náklady na vlastnictví vozidel (TCO). Tento ukazatel už nyní v mnoha segmentech vychází pro elektromobily velmi dobře, což dokládají i naše pravidelné analýzy Drivalia TCO Index. A u čínských značek vychází TCO mnohdy lépe než u tradičních jmen. Když čínští výrobci přesvědčí zákazníky, že jim dokážou poskytnout i požadované poprodejní služby, tedy zejména snadno dostupný a kvalitní servis ve všech regionech, a když budou konkurenceschopné, pokud jde o vývoj zůstatkových cen, bude jejich pozice posilovat i na našem konzervativním trhu.
Co proti tomu mohou udělat západní výrobci? Je jedním z řešení vývoj cenově dostupného evropského elektromobilu, jak po tom volá Evropská komise?
Určitě. Bez vozů pro masový trh Evropa riskuje, že klíčové segmenty cenově dostupných aut ovládnou čínské značky. Očekává se, že do konce roku 2027 bude v Evropě dostupných až devatenáct nových čistě elektrických modelů s cenou pod 25 tisíc eur. Iniciativa Evropské komise by měla tento trend podpořit a zajistit, aby šlo skutečně o modely „made in Europe“. Motivaci zákazníků směrem k elektromobilům ale posílí i vývoj nových technologií, ať už jde o baterie, software nebo konektivitu.
Jaké konkrétní technologie máte na mysli?
Největší motivační změnu přinesou technologie, které učiní elektromobily nejen ekologičtější, ale především cenově dostupnější a také provozně pohodlnější. Půjde o nové typy baterií, ultrarychlé nabíjení, automatické autentifikace a platby při připojení k nabíječce bez nutnosti používat karty a podobně. Taková řešení zvýší komfort a efektivitu firemního i soukromého dobíjení, umožní vozidlu vracet elektřinu zpět do sítě nebo do domu v době vysokých cen a dobíjet se, když je elektřina levná. A tak dále.
Co pro podporu tradičních značek mohou udělat velké leasingové společnosti, jako je ta vaše?
Primárním úkolem nezávislých poskytovatelů mobility, jakým je Drivalia, je hledání ideálního řešení pro zákazníky bez ohledu na značku vozidel. Ale zároveň nás s tradičními výrobci pojí dlouholeté kvalitní obchodní vztahy, ze kterých těží naši klienti. Týká se to i oblasti elektromobility. Není bez zajímavosti, že v naší flotile mezi elektrickými vozy jasně převládají modely koncernu Volkswagen, zatímco na celkovém trhu se mnohem více prosazuje Tesla i další nové značky. Je to dáno jistou konzervativností flotilových zákazníků, o které už jsme mluvili, ale i tím, že ve spolupráci s tradičními výrobci dokážeme klientům poskytnout komplexní služby při přechodu na elektromobilitu zahrnující chytrá řešení nabíjení i rozúčtování, profinancování wallboxů, komfortní modely placení za nabíjení na veřejných nabíjecích stanicích, ale i kvalitní poprodejní služby.
Jaký tržní podíl podle vás budou mít elektromobily v roce 2030?
Navzdory zpomalení dynamiky prodejů elektromobilů na některých trzích a iniciativy několika členských států včetně České republiky směřující k částečné revizi emisních norem zůstávají klíčové cíle evropské administrativy v platnosti. Pro renomované analytické organizace jako ICCT nebo T&E tvoří tyto cíle základní vstupy pro modelování dalšího vývoje. Na základě jejich predikcí by v Evropě v roce 2030 měly elektromobily tvořit až dvě třetiny nově registrovaných vozidel. Teď se hraje o to, jestli tradiční značky udrží dominanci, respektive o to, jak velkou část trhu přepustí Číně.