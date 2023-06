Čistě elektrické SUV od Volva stojí stejně jako konkurenti se spalovacími motory | e15.cz

Plně elektrický automobil kategorie SUV za 869 tisíc korun přiveze automobilka Volvo do Česka na začátku příštího roku. Představila ho však již tento týden v italském Miláně, kde ho v poutavém a zábavném příběhu „vybalil“ generální ředitel Jim Rowan z malé krabičky.

Jde totiž o nejmenší SUV, které kdy původně švédský koncern vyrobil. Zdůvodnění je jasné. „Co je malé, je také šetrnější,“ pravil při prezentaci Rowan a doplnil: „K lidem, k životnímu prostředí, ale přesto je dost silné.“ I to sedí, protože v té nejvýkonnější verzi o 428 koních s náhonem na všechna čtyři kola zvládne 423 centimetrů dlouhý vůz zrychlit z nuly na sto kilometrů v hodině za 3,6 sekundy.

Udržitelnost

Právě udržitelnost, ohleduplnost k životnímu prostředí, stejně jako neustále snižování uhlíkové stopy se táhne jako linka celým vývojem nového vozu s označením EX30. „A věřte, že Volvo bude v roce 2030 vyrábět všechna auta pouze s elektrickými motory,“ oznámil konkrétně Rowan s tím, že o deset let později hodlá být automobilka CO2 neutrální.

K tomu a k ještě větší udržitelnosti má pomoci také výrazné využití recyklovaných materiálů. Z hlediska uhlíkové stopy je podle Martin Mazariho, produktového manažera českého zastoupení Volva, nejzásadnější až 17 procent recyklované oceli, ovšem při zachování maximální tuhosti a bezpečnosti karoserie. Lahůdkou pak má být tmavě modrá varianta interiéru s džínovými vlákny. „Což znamená, že vaše staré džíny, dostanou druhou šanci, aby se mohly dožít dalšího života,“ nadhodil s jistou nadsázkou ředitel Rowan.

I to by mohlo ovlivnit jednu z cílových skupin, kterou jsou mladí lidé, dnešní náctiletí či čerství řidiči. Ti stále více požadují nejen po společnosti, ale i po výrobcích a jejich producentech co nejmenší dopad na životní prostředí, v němž mají v následujících desetiletích žít.

Nové Volvo EX30 má ovšem také bavit. Třeba tím, že pod předním oknem se táhne jeden zaoblený soundbar. „Ale zní jako šest reproduktorů a zaplní zvukem celé auto,“ nastínil Rowan a v natočeném videu ukázal jeho „sílu“. Pro mladé bude jistě zajímavé, že veškeré informace se zobrazují na jediné obrazovce orientované na výšku s úhlopříčkou 12,3 palce, tedy 31,2 centimetru, uprostřed palubní desky. Vidí na ni všichni cestující, kteří tak mohou sledovat nejen nejdůležitější údaje jako rychlost, spotřeba, dojezd v horní části, které obvykle bývají v přístrojové desce, na kterou se řidič dívá skrz volant.

„Byl jsem zvědavý, jestli mi takové umístění nebude nepříjemné, protože je hodně nezvyklé, ale nijak mě to nerušilo a po pár minutách jízdy při testování ve Švédsku jsem se novým systémem sžil,“ přiblížil Martin Mazari.

V dolní části displeje může být spuštěná navigace, ale také třeba „přehrávací pult“. Při parkování se vše změní na pomocníka, který vidí i za roh a pomůže s bezpečným najetím i do malého či úzkého místa.

Konektivita

Konektivita zaručena. Volvo EX30 nabízí ve standardní výbavě různé služby Google, včetně map, které navedou vůz se skoro prázdnou baterií k nejbližší dobíjecí stanici, a bezdrátový systém Apple CarPlay. K dispozici je také aplikace s přístupem ke komfortním funkcím a možností ovládat mnoho funkcí vozidla na dálku, přední a zadní porty USB-C pro nabíjení mobilních telefonů, digitální klíč od vozidla (s kompatibilním chytrým telefonem), aktualizace na dálku tzv. vzduchem. Novinkou je připojení 5G s přípravou na další rozšiřování systému, a unikátem čtyřletý celoevropských roaming.

Klasický design Volvo

Jinak lze „kokpit“ modelu EX30 označit za skandinávsky minimalistický s nezvyklým využitím prostoru. Klasická odkládací přihrádka se například nenachází jako tradičně před spolujezdcem, ale uprostřed pod obrazovkou. Spínače elektrického ovládání oken, držáků nápojů a dalších odkládacích prostor jsou rovněž umístěné centrálně na podélně posuvné středové konzoli. Interiér lze zvolit ze čtyř barevných motivů a dekoru.

Co se týče designu, navazuje EX30 na linie nastavené svými většími bratry. Má uzavřenou příď se světlomety, které sbíhají ke středu, včetně obdélníkových LED světel pro denní svícení. Kapota se prohýbá dopředu a podběhy kol jsou rozšířené. Ploché čelní sklo vede k panoramatické střeše, která se směrem dozadu zužuje a také svažuje. Záď vozu je „stíněna“ spoilerem na hraně střechy, zadní okno je úzké a lemují ho tradiční vzpřímená světla.

Tři varianty pohonu

Pokud se EX30 pyšní dávkou recyklovatelných materiálů, tak „přetéká“ novými, moderními a hlavně užitečnými technologiemi. A to především pod kapotou a také v oblasti bateriových článků. Díky nim má vůz na výběr pohonu zadních a všech kol a dva různě velké systémy ukládání energie. Verze RWD (zadní náhon) s motorem na zadní nápravě dosahuje výkonu 200 kW (272 k) a 343 Nm.

Verze s pohonem všech kol spoléhá na jeden elektromotor na každé nápravě. Celkem nabízí až 315 kW (428 k) a 543 Nm točivého momentu. V obou konfiguracích dodává energii akumulátor NMC s nominální kapacitou 69 kWh, který by měl EX30 umožnit dojezd až 460 až 480 kilometrů. Varianta RWD v kombinaci se standardní baterií LFP s kapacitou 51 kWh je o něco méně dynamická, z nuly na 100 zrychlí za 5,7 sekundy, dojezd činí 344 kilometrů. Maximální rychlost je vždy omezena na 180 km/h. „Přes to u Volva prostě nejede vlak,“ vysvětlil Martin Mazari.

Nabíjení

Pokud jde o dobíjení čistě elektrického Volva EX30, základní verze spoléhá na jedenáctikilowattovou palubní nabíječku, větší varianty nabízejí až 22 kW. Doba plného nabití se v závislosti na podmínkách pohybuje mezi čtyřmi a 40 hodinami. Na rychlonabíječce lze nabíjet výkonem až 153 kW. Doba nabíjení od deseti do 80 procent klesá na 26 minut. Prostřednictvím centrálního displeje lze nastavit parametry, jako jsou intenzita proudu, maximální úroveň nabití a čas, kdy se má proces nabíjení spustit.

Bezpečnost

Švédské Volvo vždy dbalo na bezpečnost a to se nezměnilo ani pod čínskými majiteli. Nejmodernější kamerové a senzorové technologie snímají okolí vozidla. Řidič dostane včas upozornění na potenciální nebezpečí a v případě potřeby mu bezpečností prvky vozu poskytnou pomoc v podobě zásahů do řízení až „tvrdého zabrzdění“ v případě skutečně kritické situace s možností srážky. Vychytávkou pro oblasti plné cyklistů je upozornění a „zamčení“ dveří v systému Safe Exit tak, aby zabránila kolizi cestujících s cyklisty či jezdi na elektrických koloběžkách při otevírání dveří. Standardní výbava zahrnuje také detekci chodců, cyklistů a skútrů včetně zásahu do řízení, adaptivní tempomat s asistentem pro průjezd zatáčkou a předjíždění, aktivní varování před opuštěním jízdního pruhu. „Až třináctkrát za minutu bezpečnostní systém sleduje a vyhodnocuje oči řidiče a včas rozpozná známky jeho rozptýlení či únavy,“ popsal Mazari.

Bez klíčů

K otevření a rozjetí EX30 nebude potřeba klíčů ani dálkového ovládání. Vše nutné míří do chytrých mobilních telefonů, díky nim automobil pozná, že se blíží majitel, sám se rozsvítí a inteligentní startovací systém umožní vyjet, aniž by řidič musel stisknout tlačítko nebo spínač a to ve vlastním uloženém nastavení sedadel, zrcátek a jízdních vlastností. Vůz má vlastní tepelné čerpadlo, které pomáhá při klimatizaci interiéru a vytápění nebo chlazení vysokonapěťové baterie.

Ceny a dostupnost

Vozidla EX30 lze předobjednávat od středy 7. června, vyrábět se začnou v 36. týdnu a první várka dorazí do Evropy začátkem roku 2024. České ceny začínají na 869 tisících korunách za model model Core se single motorem ve čtyřech barvách na 18palcovýých kolech. Lépe vybavená specifikace Plus se dá pořídit od 939 000 korun, barev bude k dispozici pět, dvě velikosti kol a interiérů.

Nejdražší, ale také nejlepší verzí je Ultra s twin motorem o výkonu 428 koní, s možností „posazení“ na dvacetipalcová kola.

„Mám radost, že se nám podařilo se švédskými kolegy sjednat cenovou úroveň s našimi přímými konkurenty, ale ne elektrickými, ale dokonce jenom se spalovacími motory“ objasnil Martin Mazari z české pobočky Volva.

„Jestli ne už v roce 2024, tak v tom následujícím by se Volvo EX30 mohlo stát skutečným prodejním hitem. Nejen tady v Česku, ale celosvětově,“ uzavřel generální ředitel Volvo Cars Czech Republic Alican Emiroğlu představení nového vozu.