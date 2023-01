Dáme jídlo: Musíme zvažovat, zda se každá objednávka vyplatí | E15.cz

Jaké byly vaše první kroky na pozici finanční ředitelky? V jaké fázi firmy jste nastupovala?

Do Dáme jídlo jsem nastoupila v roce 2018 jako controller s cílem vybudovat oddělení finančního a business controllingu a rovnou jsem začala přípravou rozpočtu pro rok 2019. Velice záhy mi bylo nabídnuto povýšení do role CFO, abych řídila finanční a právní agendu.

V Dáme jídlo bylo tenkrát zhruba 60 kolegů, ve finančním oddělení asi pět včetně brigádníků. Atmosféra byla opravdu hodně startupová, nic nebyl problém, všichni byli nadšení i ze základních reportů, které jsem nastavila, vše se vyřešilo během pěti minut na kávě v kuchyňce, vývojáři seděli v kanceláři vedle apod. S dobrým nápadem nebylo třeba čekat měsíce na schválení, jako to občas bývá ve velkých firmách. Účetní tým tenkrát procházel náročnou stabilizací po implementaci účetního systému SAP. Vedle budování oddělení controllingu bylo ještě potřeba stabilizovat účetně provozní procesy tak, aby vyhovovaly standardům mateřské společnosti kótované na burze. Současně jsme začínali automatizovat rutinní procesy a celé finančnictví kompletně digitalizovat.

Dáme jídlo spadá pod mateřskou společnost Delivery Hero. Jak funguje finanční řízení pod taktovkou mezinárodní skupiny? Jaké procesy musíte jako firma zavádět?

Veliká výhoda mezinárodní skupiny z pohledu financí je v tom, že máte po svém boku silného partnera. Ten vám může poskytnout opravdu cenné know-how a finanční i technologické zázemí. Můžete se tak soustředit na takové aktivity, které mají větší přidanou hodnotu přímo pro lokální společnost. Hodně také odpadá řešení administrativy, protože díky mateřské společnosti máme kvalitní infrastrukturu a nemusíme se tak utápět v papírování.

My na druhou stranu musíme být schopni mateřské společnosti dodat podklady o tom, jak využíváme jimi poskytnuté zdroje. Musíme tedy dodržet poměrně detailní reporting nákladů a výnosů v mezinárodních účetních standardech, musíme být schopni predikovat výsledky do budoucna a neustále je zpřesňovat. Detailně kontrolujeme veškeré platby a změny bankovních účtů. S tím nám dost pomáhá automatizace, stejně jako se schvalováním faktur nebo vystavováním dokladů pro naše partnery.

Během vašeho působení v Dáme jídlo jste zažila běžný chod, pandemii i začátek války. Jak se tato období promítla do vaší práce? Museli jste zavádět nějaká zvláštní opatření?

Moc ráda bych řekla, že jsem si za ty čtyři roky vytvořila příjemnou rutinu a můžu se jen kochat tím, jak máme všechno dobře nastavené. Bohužel, každé z těch období bylo velmi specifické – skoro mám pocit, jako kdybych každý rok pracovala v úplně jiné společnosti. Vyžaduje to velkou flexibilitu nejen mého týmu, ale celé firmy. Během covidu bylo například potřeba ze dne na den změnit frekvenci fakturace tak, aby naši partneři dostávali své peníze co nejčastěji. Museli jsme také ještě o trochu více přitlačit na digitalizaci našich systémů, aby účetní a právníci nemuseli chodit do kanceláře jen kvůli tisknutí a podepisování dokumentů.

V tomto období pak začala vznikat i naše platforma Dáme market a celá firma tak vyrostla do velikosti středního podniku o 250 zaměstnancích. Asi si každý dovede představit, kolik administrativy a práce s tím může mít finanční oddělení. I my na finančním oddělení jsme museli v rozumné míře zvyšovat kapacitu. Myslím, že jsme ale všechno moc dobře zvládli.

Většina podniků v současné době řeší, jak uspořit. Je toto i váš případ? A pokud ano, kde konkrétně hledáte úspory vy? Případně kde mohou uspořit q-commerce platformy typu Dáme market?

Za posledních několik měsíců jsou úspory snad nejčastějším tématem, které musí firmy řešit. Ani my nejsme výjimkou. Nelze ovšem bezhlavě škrtat, ale ani indexovat všechny náklady o inflaci. Je potřeba pečlivě rozlišovat mezi náklady, které jsou zbytné a těmi, které jsou investicí do společnosti a do kvalitních zaměstnanců, kteří v ní pracují. U nás v Dáme jídlo například řešíme aktualizace starších smluv, hledání nových dodavatelů a výhodnějších nabídek, revizi licencí, ale snažíme se také vyhodnocovat, zda se některé okrajové činnosti více vyplatí dělat interně, nebo externě. V kancelářích pak šetříme energiemi (třeba i za pomoci automatického vypínání světel), papírem na tisk a podobně.

Úspory je pak nutné hledat i v samotném provozu. V minulosti celý segment q-commerce rostl a náš Dáme market s ním. Dnes je ale potřeba zvažovat, zda se vám každá objednávka vyplatí. Pro provoz platformy s rychlým doručováním potřebujete relativně velké množství kapacitně menších skladů, jejichž provoz ale něco stojí. Je tedy nutné hledat úspory například v energiích, efektivně plánovat směny pickerů (skladníků, pozn. red.) tak, aby jich bylo dost během špičky, ale ne příliš mimo špičku. Podrobně analyzuje odepsané zboží, které se zkazilo nebo expirovalo. Podle toho pak upravujeme nabídku tak, abychom minimalizovali ztráty a stále byli schopni nabídnout to, o co je největší zájem. Velkou roli hraje u služeb typu Dáme market i marketing nebo pobídky, jako je například doprava zdarma. To vše musí být pečlivě vybalancované, aby to dávalo pro všechny zúčastněné smysl.

V létě spustila společnost Dáme jídlo novou vertikálu Dáme rozvoz. Co od služby očekáváte?

Díky našim zkušenostem a už více než deseti letům na trhu umíme koncovým zákazníkům doručit jídlo z blízké restaurace včas a připravené k jídlu. Věříme, že jim dokážeme zajistit i to, aby v krátkém čase po objednání dostali i další zásilky.

Od zavedení služby Dáme market si slibujeme mimo jiné i rovnoměrnější rozložení objednávek v čase mimo klasickou polední a večerní špičku, která aktuálně v rámci segmentu q-commerce souvisí zejména s objednáváním obědů a večeří z restaurací.

Jaký máte výhled do roku 2023? S jakými ambicemi do něj jako firma vstupujete?

V současnosti ekonomika prochází korekcí a situace se pravděpodobně ustálí ještě v prvním kvartále roku 2023. Neočekáváme tak velký růst objednávek, jako jsme viděli v předcházejících letech. Dobře ale víme, že má náš trh ještě velký potenciál pro budoucí růst. Je nicméně potřeba vymýšlet neustále nové propozice, které budou pro naše zákazníky atraktivní a nacházet nové způsoby, jak jednotlivé segmenty zákazníků oslovovat.

Alice Bednaříková

Pracuje na pozici finanční ředitelky společnosti Dáme jídlo, pod kterou spadají i platformy Dáme market a Dáme rozvoz. Oblast financí je její velkou vášní, což dokazuje i její více než desetiletá zkušenost v oboru. Před nástupem do Dáme jídlo, jež spadá pod mateřskou společnost Delivery Hero, působila čtyři roky na několika pozicích v oblasti controllingu v DB Schenker, jednom z předních světových poskytovatelů integrovaných logistických řešení. Pracovala také jako finanční manažerka pro úspěšné knihkupectví Palmknihy. Alice vystudovala magisterský obor Finance a oceňování podniku na pražské VŠE.