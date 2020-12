Do Česka míří bilion korun z EU, pomůže zmírnit dopady koronaviru | E15.cz

Česká republika může v příštích letech získat z nového rozpočtu EU a ze záchranného programu Next Generation EU, který vznikl jako reakce na pandemii koronaviru, až bilion korun. Dokážeme je ale vyčerpat? A nedeformují evropské dotace trh? „Dotace jsou nástroj, který prokazatelně funguje. Ale měly by jít jen na smysluplné projekty,“ říká Jakub Tomaštík, ředitel ČSOB EU Centra.

Stát spustil kvůli koronavirové pandemii podpůrné programy, přes úvěry v tom sehrávají významnou roli i banky. Investice firem ale mohou v krizi podpořit také peníze z fondů EU. Současný evropský finanční rámec letos končí, lze ještě něco stihnout?

Z aktuálních programů se dá ještě stihnout výzva Inovace, která končí na konci ledna příštího roku. Dále je to program Úspory energie, kde mohou firmy získat podporu i na technologie, pokud budou modernizovat svoji výrobu. Tam příjem žádostí poběží do konce dubna. Prodloužena do poloviny ledna má být i výzva Aplikace, která pomáhá vědě a výzkumu. V přípravě na první čtvrtletí roku 2021 je ještě pořád výzva Digitální podnik. Zajímavý je pak program Technologie – Průmysl 4.0, ve kterém byl příjem žádostí zahájen 2. prosince, Potrvá minimálně do 16. prosince, maximálně ale do začátku března. Tyto programy mohou pomoci firmám řešit ekonomické dopady koronaviru.

Termíny, aby se to zvládlo, ale vypadají šibeničně.

Technicky vzato, i když jsme už v hraničních termínech, se to stihnout dá. Náš tým v ČSOB má o možnostech udělení dotací všechny informace a má s nimi velké zkušenosti, můžeme s tím pomoci. Pokud by to dělal klient sám, tak mu to zabere určitě násobně více času. Na samotnou realizaci projektů z těchto aktuálních výzev je pak čas do konce roku 2023.

Z nového rozpočtu EU na léta 2021 až 2027 a z programu na restart evropské ekonomiky Next Generation EU, který vznikl kvůli koronaviru, a dalších fondů můžeme získat až bezprecedentní bilion korun. Jsme schopní je vůbec všechny utratit?

Nejsme. Je ale lepší utratit o něco méně za smysluplné projekty než za nesmysly, u kterých je pochybná kvalita, pochybný smysl a pochybná přidaná hodnota. Programy a procesy přípravy a schvalování proto musí být nastaveny co nejlépe. Dám příklad: Stát změnil loni v září novelou parametry pro udělení investičních pobídek a řekl, že zde chce mít pouze investory, kteří budou přinášet projekty s vysokou přidanou hodnotou. A realita? Po roce a čtvrt máme jedinou schválenou investiční pobídku! Česko investory odradilo a firmy realizovaly projekty v jiných zemích EU. Přitom multiplikační efekt investičních pobídek funguje a v zahraničí si to velmi dobře uvědomují.

V programu Next Generation EU je k dispozici celkem 750 miliard euro. Kam mají zamířit tyto peníze v případě Česka?

Fondy z Next Generation EU mají doplňovat obvyklé strukturální fondy, z kterých nešlo některé věci dotovat. Peníze mají jít do zdravotnictví, na transformaci uhelných regionů, na zelené projekty, budování infrastruktury, na digitalizaci, podporu podnikání či na vzdělávání. Pomoci by to mělo transformovat i firmy, které to potřebují, aby dál uspěly na trhu. Z programu Rescue and Resilience Facility můžeme čerpat na dotacích až 250 miliard korun. Mají být realizovány pomocí šesti oblastí reforem, které stanoví český Národní plán obnovy. Ten schválila v polovině října vláda a odeslala ho ke schválení do Bruselu. Zvláštností je, že zde bude 100 procent hradit EU, není zde povinná spoluúčast. To je podstatný rozdíl od známých strukturálních fondů.

Jakou roli v tom sehrává ČSOB?

Protože fondů EU je celá řada, a spíše přibývají, zásadní je, že firmy musí vědět, na jakou dotaci mohou dosáhnout a na jakou nikoli. V našem EU Centru k tomu shromažďujeme všechny relevantní informace a nabízíme klientům komplexní řešení, které pomůže s přípravou projektu, s jeho zpracováním i financováním. Urychlí to firmám čas a peníze, protože úspěšně využitá dotace zkracuje návratnost investice a může zvýšit konkurenceschopnost.

Dotace EU ale někteří lidé kritizují a tvrdí, že to deformuje trh. Umíte si představit, že nejsme v Evropské unii, jak to udělala Velká Británie?

Pokud by Česká republika nebyla v EU, tak by nebývale zchudla. Dotace nejsou jen hotové peníze, ale i slevy na daních či zrychlené odpisy. Dotace jsou významným národohospodářským nástrojem, který prokazatelně funguje a je používán globálně, například v USA. Má i velké multiplikační efekty. Pokud by tomu tak nebylo, tak by ho Evropská unie dávno opustila.