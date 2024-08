V CSG se posledních pár let zaměřujete na hledání manažerských talentů. V souvislosti s tím u vás běží každým rokem takzvaný Talent program. V čem přesně spočívá?

Jde o dnes již tradiční program skupiny Czechoslovak Group zaměřený na vyhledávání a rozvoj mladých lidí s potenciálem. Chceme u nich rozvíjet schopnost dále na sobě pracovat a zdokonalovat se ve své odbornosti. Talent program je postavený na nominování talentovaných mladých lidí vybraných generálními řediteli společností v rámci CSG podle předem určených kritérií. Mezi kritéria patří mimo jiné odbornost takového jedince, zajímá nás rozsah jeho znalostí a dovedností, a zejména jeho osobní zájem na svém rozvoji. Od ředitelů firem obdržíme jednotlivé nominace, zrekapitulujeme je, zkontrolujeme, zda vše sedí, případně ověříme podrobnosti. Rovněž nás velmi zajímá, v jaké oblasti se nominovaný jedinec chce a může ve firmě realizovat.

Kolik nominovaných se do programu vejde?

Obvykle se Talent program realizuje pro přibližně 30 vybraných mladých lidí s potenciálem dále růst v rámci celé skupiny Czechoslovak Group. S rozvojem skupiny náš talentový program nemohl zůstat zaměřený pouze na společnosti v Česku nebo na Slovensku, ale míří také do zahraničních firem skupiny. Například letos máme pilotní program pro kolegy ze Srbska a Itálie. Díky tomu, že se program rozšířil do dalších států, nabízíme všem nominovaným skvělou příležitost networkingu se zahraničními kolegy. Letos tedy máme v našem talentovém programu celkem 34 účastníků, což je zároveň nejvyšší počet v programu od jeho spuštění.

Talent program vznikl v roce 2018. Jak a proč vlastně taková myšlenka vznikla?

Na vzniku programu měl hlavní zájem majitel CSG Michal Strnad. Chtěl dát mladým lidem šanci zapojit se do programu, kde budou moci zúročit svůj talent. Pro nás, pro CSG, je důležité využít potenciál tolika firem, které tvoří naši skupinu, a zejména i to, že lidé uvnitř skupiny mají rozsáhlé znalosti, které mohou využít ve prospěch své firmy. Vysoká diverzita výrobních programů firem se odráží i v různorodosti talentů a jejich odborného zaměření – programu se účastní mladí lidé z divize Defence, Aerospace, Mobility i Ammo+. Nově připojené zahraniční firmy z oblasti muniční divize s sebou přinášejí nové znalosti a dovednosti. Program je tedy především o zúročení jejich odborností a znalostí, ale v neposlední řadě má dát mladým lidem šanci poznat se navzájem ve skupině a vytvořit takzvaný pool talentů, kteří potom mohou být osloveni s novými pracovními příležitostmi ve skupině.

Nebyl důvodem vzniku talentového programu i nedostatek kvalitních manažerů na trhu?

Já osobně jsem nestála u zrodu Talent programu. Nicméně věřím, že nedostatek dobrých a kvalitních manažerů v tuzemsku byl právě i jeden z důvodů vzniku tohoto programu, který si skupina kompletně sama financuje. Neexistuje nic lepšího, než když si firma vychovává své lidi sama a dá jim šanci růst. Smyslem toho všeho je pak samozřejmě to, aby firma mohla takové lidi a jejich dovednosti plně využít. Trh práce je neskutečně turbulentní a není jednoduché dobře obsadit pozice, které potřebujeme.

Jak dlouho program trvá?

Zatím držíme linii jednoho roku. Obvykle tedy začínáme v lednu, letos jsme začali později kvůli výběru zahraničních talentů, ale máme zájem o to, aby program proběhl těmi 12 měsíci, přičemž každý měsíc je dedikovaný pro určitý workshop, jehož program je znám předem. V prosinci pak končíme závěrečnou konferencí.

Do programu se mohou hlásit lidé z různých oborů. Jaká pozice je podle vás v současné době nejsložitěji obsaditelná?

Tak určitě jsou to pořád lidé do výzkumu a vývoje. To je jednoznačně oblast, o kterou stojí všechny firmy, a proto se velmi těžce hledají specialisté pro tyto obory. Potom je to samozřejmě oblast obchodu, ať už je to business development, nebo produktový marketing. Tyto obory jdou ruku v ruce s předmětem činnosti firmy a vypovídají o tom, jak je která firma podnikatelsky úspěšná. Nedostatek odborníků se týká i sféry IT. Jako například architekti IT, kteří staví sítě, nebo odborníci odpovídající za cyber security. To jsou všechno oblasti, které jsou na trhu práce velice exponované. Pokud se nám tam podaří vybrat talentované zaměstnance, dát jim prostor pro rozvoj v našem talentovém programu a oni takovou investici do sebe poté zúročí, je to skvělé. Přesně k tomu by měl náš program sloužit.

Nepřemýšleli jste někdy o vytvoření stejného programu, do kterého by se mohli přihlásit lidé z cizích firem, které nepatří do vaší skupiny? Neměli byste pak více na výběr?

Myslím si, že zájem na něčem takovém naše skupina nemá. Talent program je zaměřený a vytvořený opravdu výhradně pro nás, tedy ve prospěch pouze a jen skupiny Czechoslovak Group a spolupracujících společnosti.

Jaké talenty byste chtěla vyzdvihnout za dobu existence vašeho programu?

To se asi nedá takhle říct. O mimořádném talentu již svědčí samotná nominace generálním ředitelem společnosti. A když pak všichni účastníci program dokončí, je to obrovský posun pro ně samotné i pro nás, takže asi není na místě někoho vyzdvihovat. Každý, kdo tento program absolvuje, je pro nás určitým vítězem, protože jednak ustál časovou zátěž, jednak vítězně prošel se svým projektem. Ti, kteří jsou potom finálně na konci programu vybráni s přihlédnutím k tomu, jak významný a dobře zpracovaný byl projekt, se kterým do programu vstoupili, si samozřejmě zaslouží to pomyslné prvenství. Vždy vybíráme tři a jde o specialisty ve svém oboru. Mezi prvními třemi byl loni například Jakub Pončík, který se letos stal ředitelem výzkumu a vývoje ve společnosti Tatra Trucks a defacto nejmladším ředitelem výzkumu a vývoje vůbec.

Co s sebou nese výhra v programu?

Vítěz si odnese mimo jiné hodinky Prim od naší společnosti Elton Hodinářská jako uznání za aktivitu v projektu, respektive v celém Talent programu, ale jinak to není nijak finančně honorováno. CSG financuje program za významné podpory majitele CSG. Samotná finanční investice je tedy zejména v podobě realizace celého programu, který vůbec není levnou záležitostí. Zároveň pro účastníky programu je stěžejní podpora jejich generálních ředitelů během všech workshopů. Bez jejich podpory bychom takový program nemohli realizovat, protože je nezbytné akceptovat fakt, že účastník programu nebude každý měsíc dva dny v práci. Nic to však nemění na tom, že si i nadále musí plnit své úkoly a zastávat svou pozici stejně i během programu.

Zmínila jste, že v programu máte nově i cizince. V jakém jazyce tedy program probíhá?

Samozřejmě máme moduly stále i v češtině, ale máme moduly nově v angličtině a ty jsou právě kvůli již zmíněným kolegům ze zahraničí. Účastnit se jich ale mohou i ti, kteří se nebojí absolvovat program v cizím jazyce, konkrétně tedy v angličtině. V závěru kurzu vyhodnocujete tři nejúspěšnější.

Kdo je v porotě?

Každý zúčastněný má svého sponzora projektu. Je to někdo z dané firmy a první hodnocení přichází od něj. Buď je to nadřízený účastníka programu, nebo je to prostě někdo, kdo je odborníkem v oblasti, do níž se řadí samotný projekt zúčastněného. Každopádně hodnocení je průběžné a zhodnotí se v závěrečné konferenci, která je obvykle v prosinci. Letos to bude 5. prosince a opět na partnerské Vysoké škole ekonomické v Praze. Na konferenci je komise složena z HR ředitelů firem, jejichž talenty máme v programu, a vždy je členem komise také někdo z Vysoké školy ekonomické, konkrétně z Fakulty podnikohospodářské. V neposlední řadě tam máme vybraného hosta, který zná konkrétní projekty po technické stránce. Obvykle jde o někoho, kdo nám vede workshop projektového řízení. Může to být pokaždé někdo jiný.

Alena Kozáková

Je manažerkou pro lidské zdroje Czechoslovak Group. Vystudovala práva na Masarykově univerzitě v Brně a manažerské dovednosti na Nottingham Trent University při VUT v Brně. Před příchodem do CSG působila ve Vagónce Studénka a jako ředitelka lidských zdrojů pro střední a východní Evropu v Iveco Czech Republic, dříve Karosa. Ve své nynější pozici je od léta roku 2021. Spadá pod ní oblast HR v několika desítkách firem v sedmi zemích.