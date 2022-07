Elektrokolo - parťák na výšlapy i do náročného terénu | E15.cz

Co Čech, to cyklista, platí v současnosti víc než kdy jindy. Urazit desítky kilometrů bez větších obtíží dneska zvládne díky elektrokolům téměř každý. Stačí si jen vybrat z široké nabídky to pravé kolo na baterii a vyrazit na cestu. Aby si radost z elektro pohybu užívalo ještě více nadšenců, o to se stará i Pražská energetika (PRE).