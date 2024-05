Elektromobilů se v Česku prodává málo, změnit to mohou nové dotace

Zatím tu jezdí 24 tisíc elektromobilů

Podle Centra pro dopravní výzkum jezdí v Česku plně elektrických osobních automobilů (tedy bez hybridů) kolem 24 tisíc. V jejich podílu na vozovém parku jsme na předposledním místě v Evropě. Za námi je jen Chorvatsko, vedou naopak Dánsko, Švédsko a Nizozemsko.

„Nesmí se stát, aby dopravní dobíjecí infrastruktura limitovala možnosti motoristů,“ řekl nedávno serveru Českému rozhlasu Radiožurnál ministr Kupka ke klíčovému bodu rozvoje. Zároveň ale k jaru stát prostřednictvím Národní rozvojové banky (NRB) nastartoval dotace pro podniky a podnikatele, které by mohly zájem o elektromobilitu přece jen posílit.

Poptávka se zdvojnásobila

Podle Václava Vacka z Volkswagen Financial Services (VWFS) byla poptávka po elektromobilech už v prvních dvou týdnech po vyhlášení dotačního programu dokonce dvojnásobná. I přestože šlo o období Velikonoc.

Aktuální informace z konce dubna říkají, že do NRB doputovalo 1200 žádostí, na 602 smluv už je uzavřeno a dalších 400 schváleno. V podstatě by tento výsledek mohl teoreticky znamenat už teď skokový nárůst o čtyři procenta. Proč teoreticky? Protože záruky a dotace nesměřují pouze k pořízení vozu ale i dobíjecích stanic. Nicméně nejvýhodnější jsou, pokud si zájemce pořídí obojí.

Základem je nutnost financovat nákup alespoň zčásti (nejméně 300 tisíc) úvěrem. Na ten NRB poskytne záruku, přičemž řada subjektů jej umí poskytnou bezúročně. To potvrzuje i Václav Vacek: „I my nabízíme financování s nulovým úrokem, takže klient pak vlastně dostane celý příspěvek 200 tisíc z pořizovací ceny.“

Až 200 tisíc totiž lze získat na pořízení osobního vozu s elektromotorem a baterií. Na užitkový vůz je to pak dokonce až 300 tisíc korun (do tři a půl tuny pak 250 tisíc). K tomu se přidává již zmíněná záruky za úvěr, až do výše sedmdesáti procent. Podle dosavadních zkušeností VWFS zpravidla žadatelé financují z vlastních zdrojů okolo poloviny kupní ceny. Ta se musí pohybovat od 300 tisíc do 1,5 milionu u osobních vozů a do 2,5 milionu u nákladních. Řeč je přitom o ceně bez daně.

Auto nesmí být starší než šest měsíců a nesmí mít najeto více než šest tisíc kilometrů. Tato hranice zřejmě směřuje k tomu, aby se pod dotaci vešly i takzvané referentské, nebo předváděcí automobily. Úvěr musí být nejmíň na rok a automobil je třeba držet alespoň dva roky.

Na samostatnou dobíjecí stanici při vlastnictví bezemisního vozu přispěje stát padesáti tisíci. Zajímavější je ale její pořízení ke konkrétnímu vozu. Tady může jít až o 150 tisíc, v závislosti na výkonu. Z dotací jsou ovšem kromě výrobců zbraní či provozovatelů heren vyloučeni také podniky a podnikatelé v zemědělství a silniční dopravě.

Firmy potřebují elektrifikovat

Vacek věří, že úvěry mohou prodeje elektromobilů navýšit. „Firmy musejí své vozové parky elektrifikovat, aby si snížily uhlíkovou stopu. Tlačí je do toho jak nový ESG reporting, tak skutečnost, že dnes mnozí zákazníci věnují velkou pozornost tomu, jak který výrobce či prodejce přistupuje k udržitelnosti,“ říká.

Zároveň ale upozorňuje, že kdo chce svůj vozový park elektrifikovat, musí se zamyslet nad řadou souvisejících věcí. Například, jak často a kde bude automobil dobíjet, a zda se mu tedy vyplatí vlastní dobíjecí body, nebo bude muset spíš využívat ty, které jsou veřejně přístupné. Podle toho je také třeba dát větší či menší důraz na dojezd a rychlost dobíjení.

„Elektromobilita je zkrátka komplexní záležitost, při níž nejde jen o pořízení vozu. Pokud ji někdo pojme tak, že do ní zahrne třeba i solární panely, může vést k podstatným úsporám,“ zdůrazňuje Vacek s tím, že podle jeho poznatků je právě dostupnost dobíjecích bodů tím, co firmy řeší nejvíc.