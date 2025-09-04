Golfová dovolená v Česku: Luxus, zážitky a světová úroveň hřišť
Golfová dovolená není zdaleka jen o sportu, je to také životní styl. A Česko se podle agentury CzechTourism stále výrazněji zapisuje na světovou mapu destinací, které mají v tomto ohledu co nabídnout. Na klienty kvalitních golfových rezortů, jež mohou svou úrovní konkurovat zavedeným místům, jako je například slavný skotský St. Andrews nebo třeba španělský Valderama Golf Club, čekají další zážitky v lázních nebo při objevování výjimečné architektury či špičkové gastronomie.
V Česku je golfistům k dispozici už více než sto hřišť. Některá splňují nároky profesionálních šampionátů, jiná nabízejí klidnější prostředí a méně náročné fairwaye amatérským vyznavačům tohoto sportu. Řada rezortů cílí na náročnou domácí i zahraniční klientelu a nabízí komplexní zážitky – od prvního odpalu až po relax.
Příkladem je prestižní PGA National Oaks Prague, které hostí D+D Czech Masters, turnaj European Tour a nyní DP World Tour. Za designem mistrovského hřiště stojí světoznámý architekt Kyle Phillips, autor tří hřišť zařazených mezi TOP světovou stovku. Karlštejn Golf Resort zase okouzluje svou blízkostí k ikonickému hradu Karlštejn, propojuje sport s kulturou a často se zde potkávají byznysmeni, diplomaté i zahraniční VIP hosté. Punc výjimečnosti pak má bezesporu nejstarší hřiště u nás – Royal Golf Club v Mariánských Lázních, jehož historie sahá až do roku 1905. Právo užívat titul „royal“, královský, mu v roce 2003 udělila britská královna Alžběta II., a to na základě historických vazeb na anglického krále Edwarda VII. Jako první klub mimo země Commonwealthu se stal součástí exkluzivní skupiny 64 královských golfových klubů světa. Toto právo v kontinentální Evropě už má pouze Royal Golf Club v německém městečku Bad Homburg.
Největší golfová destinace v tuzemsku, 55 HOLES Golf Destination, vznikla propojením dvou golfových rezortů, Prosper Golf Resortu Čeladná a Golf & Ski Resortu Ostravice. Nabízí tréninky pod vedením španělského profesionála Gonzala Sáncheze, držitele akreditace PGA Golf Professional a autorizovaného instruktora celosvětové akademie Stack and Tilt.
Jde především o zážitek
Na takových místech ale nejde jen o golf. Podle agentury CzechTourism stojí golfový turismus na jedinečné kombinaci zážitků. Příchod na green s výhledem na historickou krajinu, elegantní clubhouse s fine dining restaurací, ubytování v rezortu s privátním wellness a masérem na přivolání, případně možností vyrazit si večer na koncert vážné hudby nebo degustaci vína – to je mix, který oslovuje i tu nejnáročnější klientelu. Taková dovolená odpovídá vysokým očekáváním lidí zvyklých na standard pětihvězdičkových hotelů a individuální přístup ke každému detailu. A také jsou ochotni si za ni připlatit.
Výše green fee na prestižních hřištích se pohybují mezi dvěma až třemi tisíci korun za jedno kolo, přičemž většina hostů volí vícedenní pobyty s ubytováním v rezortech typu boutique nebo wellness hotelů. Jen pro představu, Parkhotel Golf v Mariánských Lázních nabízí balíček „Stay & Play“ se dvěma noclehy, polopenzí, wellness a dvěma green fee v hlavní sezoně za 275 eur na osobu. Golfisté, kteří za hrou přilétají soukromými letadly, pak mohou využít přistávací dráhy na nedalekých letištích v Karlových Varech, Brně či v Ostravě. Ani ranvej v Praze však není nijak zvlášť z ruky. V tomto ohledu se ukazuje kompaktnost Česka, kdy můžete z hlavního města dorazit do konkrétního regionu během pár hodin. Uvedená letiště nabízejí VIP handling, což umožňuje v tomto oboru standardní komfort a diskrétnost cestování.
V BÍLÉM NA ZELENÉ GREENY. A NEJEN ZA SPORTEM |
Zájem o trávení dovolené v některém z golfových rezortů v Česku roste. Nejvíce návštěvníků přijíždí zatím zejména ze sousedních zemí: z Německa nebo Rakouska. Oceňují nejen kvalitu hřišť, ale i mnohem lepší poměr kvality a ceny služeb ve srovnání se svými domácími rezorty. A pochvalují si i jedinečnou atmosféru zdejších golfových hřišť.
CzechTourism nadále pokračuje v propagaci golfového turismu jako jednoho z klíčových produktů aktivního odpočinku a aktuálně se zaměřuje na propagaci hlavně ve vzdálenějších zemích. „Letos cílíme především na země s vysokým potenciálem. Od golfově vyspělých trhů Skandinávie, tedy Švédska, Finska a Dánska, přes Velkou Británii a Irsko s jejich silnou golfovou tradicí až po dynamicky rostoucí trh Jižní Koreje,“ popisuje ředitel agentury CzechTourism František Reismüller a upřesňuje, že se tak děje například prostřednictvím členství v mezinárodních asociacích nebo účastí na prestižních akcích i formou press a fam tripů pro touroperátory a média.
Pro movitější hráče se tak Česko stává alternativou ke klasickým destinacím, a to nejen díky špičkové úrovni hřišť, ale i proto že nabízí rozmanitost a autentičnost, která se z přeplněných komerčních letovisek často vytrácí.
Kam nejenom za golfem v Česku
Každé tuzemské hřiště nabízí příhodnou kombinaci sportovních výzev a přírodní krásy. Od fairwayí v hlubokých lesích až po ta vedle nádherných jezer.
Troje lázně a dva golfové rezorty nabízí Karlovarský kraj. Najdeme tu mistrovské 18jamkové hřiště Golf Resort Karlovy Vary; golfový klub tu vznikl už v roce 1904. Catering zajišťuje Grandhotel Pupp Karlovy Vary a místní podnik získal třikrát po sobě titul nejlepší golfové restaurace v Česku podle časopisu Golf Digest. Další chloubou regionu je už zmíněný renomovaný Royal Golf Club Mariánské Lázně s nejstarším golfovým hřištěm v Česku. Po hře nabízí zdejší trojice historických lázeňských měst Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně relax a odpočinek.
Jižní Morava je rájem pro golfisty s netradičním nádechem. Snoubí se zde světové golfové hřiště s proslulou vinařskou tradicí regionu. Pokročilejší golfisté ocení například 18jamkové hřiště Golfový areál Kořenec u Boskovic, citlivě zasazené do pastevních luk a remízků Drahanské vrchoviny. A po hře je ideální vypravit se na ochutnávku vín z místních odrůd, jako je například Pálava.
Praha a střední Čechy patří mezi nejvýznamnější golfové oblasti Česka. Najdete zde prestižní PGA National Oaks Prague a Albatross Golf Resort, dějiště D+D Czech Masters, a moderní Prague City Golf na okraji metropole. Dalšími lákadly jsou Panorama Golf Kácov, nabízející možnost balíčků Stay and Play pro luxusní odpočinek, malebný Golf & Spa Resort Konopiště a Royal Beroun Golf Club. Den na golfu lze doplnit návštěvou kulturních památek a kulinářských specialit.
Severní Morava nabízí kombinaci náročných fairwayí a klidných greenů pro hráče všech úrovní. Při odpalech na greenu si mohou užít krásy parku v Golf Resortu Šilheřovice i malebné výhledy z Ropice Golf Resortu. Samostatnou kapitolou je největší golfové hřiště svého druhu v Evropě, 55 HOLES Golf Destination. Plynule spojuje dva prestižní rezorty: Prosper Golf Resort Čeladná a Golf & Ski Resort Ostravice. Se třemi 18jamkovými mistrovskými hřišti zasazenými do kulis Beskyd kombinuje špičkové zázemí s dechberoucí přírodní scenerií.