Přišli jsme o 20 miliard. Minoritní akcionáři ČEZ žalují stát kvůli windfall tax
- Spolek minoritních akcionářů ČEZ podal žalobu na stát kvůli windfall tax, která podle nich poškodila hodnotu akcií.
- Za poslední dva roky přišli akcionáři o zhruba 20 miliard korun kvůli nižší dividendě.
- ČEZ odvedl státu desítky miliard korun ročně, naposledy ji bude platit za letošní rok.
Spolek minoritních akcionářů energetické společnosti ČEZ podal žalobu na stát kvůli windfall tax. Mimořádná daň z neočekávaných zisků podle spolku menšinové akcionáře společnosti poškodila. Informoval o tom ve čtvrtek server iROZHLAS.cz.
ČEZ je v tuzemsku největším plátcem windfall tax, státu na ni odvedl v posledních třech letech každoročně desítky miliard korun. Většinový podíl ČEZ drží stát, který má 70 procent.
Spolek už si na mimořádnou daň stěžoval také u Evropské komise, která však stížnost odmítla. Podle komise kroky české vlády nebyly v rozporu s evropským právem.
„Žalobu jsme podali, jsme přesvědčeni, že jsme byli poškozeni,“ uvedl předseda spolku Petr Mojžíšek.
Ztracených 20 miliard korun
Podle propočtu spolku činila škoda za předchozí dva roky zhruba 65 až 70 korun na akciích za rok. Celkově by tak šlo přibližně o více než 20 miliard korun, o které podle spolku přišli držitelé akcií kvůli nižší dividendě.
ČEZ na windfall tax odvedl desítky miliard korun ročně. Letos na ní vyplatí státu 31 až 34 miliard korun. Obdobnou sumu společnost odváděla i v předchozích dvou letech. Pokaždé šlo o téměř 80 procent celkových příjmů státu z tohoto mimořádného odvodu. I letos bude ČEZ největším plátcem windfall tax. V příštím roce už daň platit nebude.
Minoritní akcionáři ČEZ kritizují nastavení windfall tax dlouhodobě, téma bylo i předmětem diskusí na poslední valné hromadě skupiny. Finanční ředitel ČEZ Martin Novák tehdy akcionářům řekl, že ČEZ na základě vlastních analýz nemá dostatek právních argumentů pro to, aby podal žalobu na vyplácení daně z neočekávaného zisku. Není podle ní v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.
Stát zavedl windfall tax jako opatření na pokrytí výdajů spojených s energetickou krizí. Energetické, petrochemické a těžební firmy a velké banky ji mají odvádět za roky 2023 až 2025. Celkový loňský výnos windfall tax byl 36,7 miliardy korun po 39,1 miliardy korun v roce 2023. Drtivou většinu inkasa tvořil v obou letech výběr od energetických firem.