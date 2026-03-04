Hotelová data za leden 2026: Česko roste, zatímco velké trhy stagnují
- Leden 2026 navázal na silný rok 2025 a český hotelový trh meziročně zvýšil tržby téměř o 14 procent.
- Výsledek vyčnívá nad stagnujícími velkými zeměmi jako Německo či Francie a zároveň jde proti zimnímu útlumu ve většině regionu včetně části V4.
- V Česku se dál zmenšuje propad mimosezóny a tržby na pokoj se v absolutních číslech dostávají dlouhodobě i nad Německo.
Globální lednová data společnosti STR ukazují vývoj hotelového trhu ve světě, Evropě i v České republice. Leden 2026 přitom potvrdil trend z loňského roku: českému hotelnictví se dařilo a meziročně vzrostly tržby téměř o 14 procent. Výsledek zároveň ostře kontrastuje s pokračující stagnací velkých evropských trhů, zejména Německa a Francie, a také se zimním útlumem ve většině zemí Visegrádské skupiny.
Česká republika v posledních měsících roku 2025 postupně posilovala a lednová čísla tento vývoj podle STR znovu potvrdila. Zatímco v řadě západoevropských zemí se výsledky dlouhodobě pohybují kolem stagnace či poklesu (vedle Německa a Francie také například Anglie), lépe si vedou některé jižní trhy jako Itálie, Španělsko nebo Portugalsko. Současně se ale podle dat zpomalil růst i v dříve úspěšných zemích V4, například v Polsku a Maďarsku. Česko naopak působí dojmem, že se mu daří oslabovat typický mimosezónní propad a celkově jde proti převládajícímu zimnímu trendu.
Rok 2025 byl podle sledovaných výsledků obdobím změn v cestování i v evropské ekonomice a leden 2026 na to navázal. V datech je patrné i to, že některé evropské země mimo EU (například Švýcarsko, Rusko či Turecko) vykazují odlišné, často lepší výsledky než velká část unijního trhu.
Česko nad Německem
V českém prostředí se změny projevují především tím, že se zmenšují propady v mimosezónních měsících, dříve hlavně v listopadu, nově výrazněji i v lednu. Současně se Česko podle dat usazuje v nové pozici, kdy se absolutní tržby na pokoj v delším období dostávají i nad úroveň Německa.
„Těší mě, že se k nám konečně cestuje i v mimosezoně – překonali jsme evropský průměr. V cenách máme stále rezervy, před námi jsou v lednu Slováci i Bulhaři,“ analyzuje Jaroslav Svoboda z největší české hotelové sítě Czech Inn Hotels, která v roce 2025 ubytovala přes dva miliony hostů, a dodává: „My se snažíme jít poctivou cestou – rozšiřujeme otevírací dobu restaurací a jejich lidskou účast v nich – neosekáváme náklady v cestě do jakéhosi elektronického světa. Klasických hostů máme, a věřím, že budeme mít, stále dost.“
Leden bývá silný zejména do konce svátečního období (do 7. 1.), poté v Česku zpravidla začíná hlavní mimosezóna. Letos ji navíc doprovázelo dlouhodobě mrazivé počasí. I přesto data naznačují, že sezónnost českého turismu postupně slábne: rozdíly mezi špičkou sezóny a zbytkem roku zůstávají výrazné, ale postupně se zmenšují. Přiložený graf má ilustrovat vývoj turismu v posledním období.