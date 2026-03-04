Velké šachy na české internetové scéně. Belgičané koupili největšího poskytovatele leadů firmám
- Belgický team.blue opět nakupoval v Česku, tentokrát si vyhlídl Saleskit Tomáše Bergera.
- Spolupráce s Leadinfo otevírá českým klientům přístup k 200 milionům kontaktů v EU.
- Cílem Saleskitu je stát se evropským top hráčem v datově řízeném B2B prodeji.
Skupina team.blue v Česku uskutečnila jednu z nejvýznamnějších transakcí v českém a středoevropském sektoru sales-tech. Plně začlenila společnost Saleskit tuzemského internetového technologického podnikatele Tomáše Bergera do své struktury. Obě strany se rozhodly hodnotu transakce nekomentovat. „Valuace odpovídá pozici Saleskitu jako lídra v regionu a ambicím obou stran vybudovat celoevropského šampiona v oblasti B2B dat,“ říká zakladatel Saleskitu Tomáš Berger.
Pro team.blue jde o další výrazný krok na českém trhu po loňské akvizici společnosti Shoptet. Saleskit bude v rámci skupiny úzce spolupracovat s nizozemskou společností Leadinfo, která patří k lídrům v identifikaci B2B návštěvníků webu na západoevropských trzích. Zákazníci české platformy tak získají přístup k databázi s více než 20 miliony firem a 200 miliony kontaktů napříč Evropskou unií.
Bergerův Saleskit dosud pracoval především s daty z českého a slovenského trhu, nově se tak klientům otevírá celoevropský dosah. Obě platformy mají v následujících letech fungovat vedle sebe a postupně se technologicky i datově propojovat.
B2B velikán „Made in Czech“
Saleskit si za více než deset let vybudoval pozici lídra v oblasti B2B dat a sales intelligence ve střední a východní Evropě. V Česku působil jako Imper CZ, jeho portfolio stojí na databázi Merk, nástroji Leady pro identifikaci firemních návštěvníků webů a nově na integrované platformě Saleskit, která produkty propojuje a doplňuje o prvky automatizace a AI podpory obchodu. Služby firmy využívá přes tři tisíce klientů.
Podle Bergera spojení otevírá firmě cestu mezi evropskou špičku. „Naším cílem bylo se z lokálního lídra posunout do globální top pětice a mít možnost posouvat datově řízený obchod i mimo region,“ uvedl. Pro zákazníky to podle něj znamená přístup k desítkám milionů firem a stovkám milionů kontaktů napříč EU.
Team.blue působí ve 22 evropských zemích a poskytuje digitální služby více než 3,3 milionu malých a středních podniků. Skupina zaměstnává přes čtyři tisíce lidí a zaměřuje se na webhosting, domény, e-commerce, digitální bezpečnost či nástroje pro akvizici zákazníků. Saleskit vznikl v roce 2009 pod názvem Imper CZ a dlouhodobě se profiluje jako jeden z hlavních hráčů v oblasti B2B dat v regionu.