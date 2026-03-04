Předplatné

Velké šachy na české internetové scéně. Belgičané koupili největšího poskytovatele leadů firmám

Tomáš Berger, zakladatel společnosti Saleskit, dříve známé hlavně jako Imper CZ

Tomáš Berger, zakladatel společnosti Saleskit, dříve známé hlavně jako Imper CZ Zdroj: Saleskit

  • Belgický team.blue opět nakupoval v Česku, tentokrát si vyhlídl Saleskit Tomáše Bergera. 
  • Spolupráce s Leadinfo otevírá českým klientům přístup k 200 milionům kontaktů v EU. 
  • Cílem Saleskitu je stát se evropským top hráčem v datově řízeném B2B prodeji. 

Skupina team.blue v Česku uskutečnila jednu z nejvýznamnějších transakcí v českém a středoevropském sektoru sales-tech. Plně začlenila společnost Saleskit tuzemského internetového technologického podnikatele Tomáše Bergera do své struktury. Obě strany se rozhodly hodnotu transakce nekomentovat. „Valuace odpovídá pozici Saleskitu jako lídra v regionu a ambicím obou stran vybudovat celoevropského šampiona v oblasti B2B dat,“ říká zakladatel Saleskitu Tomáš Berger. 

Pro team.blue jde o další výrazný krok na českém trhu po loňské akvizici společnosti Shoptet. Saleskit bude v rámci skupiny úzce spolupracovat s nizozemskou společností Leadinfo, která patří k lídrům v identifikaci B2B návštěvníků webu na západoevropských trzích. Zákazníci české platformy tak získají přístup k databázi s více než 20 miliony firem a 200 miliony kontaktů napříč Evropskou unií. 

Bergerův Saleskit dosud pracoval především s daty z českého a slovenského trhu, nově se tak klientům otevírá celoevropský dosah. Obě platformy mají v následujících letech fungovat vedle sebe a postupně se technologicky i datově propojovat. 

B2B velikán „Made in Czech“

Saleskit si za více než deset let vybudoval pozici lídra v oblasti B2B dat a sales intelligence ve střední a východní Evropě. V Česku působil jako Imper CZ, jeho portfolio stojí na databázi Merk, nástroji Leady pro identifikaci firemních návštěvníků webů a nově na integrované platformě Saleskit, která produkty propojuje a doplňuje o prvky automatizace a AI podpory obchodu. Služby firmy využívá přes tři tisíce klientů. 

Podle Bergera spojení otevírá firmě cestu mezi evropskou špičku. „Naším cílem bylo se z lokálního lídra posunout do globální top pětice a mít možnost posouvat datově řízený obchod i mimo region,“ uvedl. Pro zákazníky to podle něj znamená přístup k desítkám milionů firem a stovkám milionů kontaktů napříč EU. 

Team.blue působí ve 22 evropských zemích a poskytuje digitální služby více než 3,3 milionu malých a středních podniků. Skupina zaměstnává přes čtyři tisíce lidí a zaměřuje se na webhosting, domény, e-commerce, digitální bezpečnost či nástroje pro akvizici zákazníků. Saleskit vznikl v roce 2009 pod názvem Imper CZ a dlouhodobě se profiluje jako jeden z hlavních hráčů v oblasti B2B dat v regionu. 

