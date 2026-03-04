Výsledková sezona je u konce, zisky firem v S&P 500 opět rostly dvouciferně
- Zisky 72 procent firem z indexu S&P 500 překonaly odhady analytiků.
- Celý trh táhne hlavně IT sektor, firmy z Magnificent 7 rostou o 27 procent.
- Akcie softwarových firem jsou pod tlakem, P/E zůstává vysoko kolem 21,5 násobku.
V USA končí další výsledková sezona, takže je možné začít dělat závěry. Výsledky už reportovalo 97 procent společností z indexu S&P 500. Z nich 72 procent překonalo očekávání analytiků v zisku. V tržbách to bylo ještě o procentní bod více.
Ačkoliv jde o solidní hodnoty, je to mírně nižší úroveň než v předchozích kvartálech. Premiantem byl v tomto ohledu sektor informačních technologií, kde odhady překonalo 91 procent firem jak v případě tržeb, tak i zisku. Na opačné straně stál sektor materiálů. Tam firmy překonaly odhady v zisku jen v 50 procentech případů a v tržbách jen o něco častěji.
Co je ale důležitější, je růst zisků v S&P 500, který byl pro tento kvartál výrazně nad očekáváním. Aktuální kombinovaný růst zisku ve čtvrtém kvartále 2025 je meziročně přes 14 procent, což znamená už pátý kvartál v řadě s dvouciferným růstem. Ke konci předchozího roku přitom analytici čekali růst jen lehce přes osm procent, tedy téměř o šest procentních bodů méně. Růst zisků standardně táhl sektor informačních technologií, kde zisky meziročně vzrostly o více než třetinu. Pozitivní je i fakt, že žádnému ze sektorů meziročně zisky neklesly.
Růst zisků v indexu i nadále táhnou akcie z Magnificent 7 (tedy Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia a Tesla). Jejich zisk ve čtvrtém kvartále meziročně rostl o více než 27 procent, nicméně i zbytek trhu zaznamenal solidní růst zhruba o desetinu. Firmy z Magnificent 7 reportovaly, s výjimkou Tesly, solidní výsledky.
Slibné výhledy
Po velmi solidním růstu ziskovosti S&P 500 ve fiskálním roce 2025, který činil asi 13,6 procenta, se pozitivní vývoj očekává i v aktuálním roce. Pro fiskální rok 2026 analytici nyní očekávají meziroční růst zisků o téměř 15 procent, a to přesto, že od začátku roku mírně snížili své odhady zisku pro aktuální kvartál.
Trh je aktuálně rozpačitý z masivního nárůstu kapitálových výdajů velkých technologických firem v souvislosti s AI. Bylo to vidět na reakcích po jejich výsledcích. Zároveň jsou nyní pod tlakem softwarové akcie, kde trh začíná započítávat možnost, že by AI mohla ohrozit jejich byznys. Ocenění indexu S&P 500 zůstává vyšší. Aktuální dopředné odhadované P/E je okolo 21,5násobku. Nicméně po solidním růstu firemních zisků v roce 2025 zůstává trh na letošní rok dál optimistický, když očekává další akceleraci růstu zisků.