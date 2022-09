Hypoteční segment klesá, poptávka po investicích a pojištění roste | E15.cz

Investiční skupina DRFG se kromě nemovitostí a telekomunikací věnuje i finančním službám. V první polovině roku úspěšně investovala do fintech startupu Investown a poohlíží se po dalších příležitostech. Do jejího portfolia spadá i finančně poradenská platforma Chytrý Honza, která loni zažila rekordní rok v oblasti zprostředkování hypoték. Teď se s ohledem na vývoj situace zaměřuje především na segment investic a pojištění, oblast hypoték ale neopouští. „Vysoké sazby tu budou maximálně rok nebo dva, potom se začnou nějakým způsobem normalizovat. Pokud se na to díváte dlouhodobou optikou a řešíte osobní bytové potřeby, čerpání úvěru dává smysl. V případě investičních hypoték jsou ovšem aktuální sazby na pováženou,“ říká Jan Bartušek, který ve skupině DRFG vede divizi finančních služeb.

Velkým tématem pro většinu z nás jsou teď vysoké úrokové sazby a ceny energií. Jak je řešíte vy a jaký mají vliv na divizi finančních produktů ve vaší skupině?

Když se na to podívám globálně z pohledu celé skupiny, vysoké úrokové sazby nebo ceny energií samozřejmě nejsou příjemným tématem ani pro nás. Cena peněz vzrostla a doby, kdy byly sazby téměř na nule, jsou pryč. Nebude to tak ale na věky. To samé platí pro ceny energií. Pokud jde o samotnou divizi finančních služeb, ceny energií se nás příliš nedotýkají. Naopak vysoké úrokové sazby náš segment ovlivňují značně. Dočkali jsme se ochlazení poptávky po hypotečních úvěrech, což samozřejmě klade větší tlak a důraz na ostatní segmenty, jako jsou investice nebo pojištění, se kterými také pracujeme. Když to vezmu nějakým průřezem, jeden ze segmentů silně ochladil, ale ostatní zase prudce rostou. Sice nejsme schopni z této situace profitovat tak jako bankovní sektor, nicméně i my zažíváme velké oživení poptávky po investičních produktech. Je to zcela přirozené. Máme vysokou inflaci a klienti přemýšlejí, jak ochránit své prostředky a majetek.

Do portfolia skupiny DRFG patří i Chytrý Honza, finančně poradenská platforma, která se specializuje mimo jiné na hypotéky. Jak ten reaguje na pokles aktivity na hypotečním trhu?

Chytrý Honza má velkou výhodu v tom, že je dlouhodobě zaměřen na všechny segmenty trhu, tedy ne jen na hypotéky. Je ale třeba zmínit, že loni byla aktivita v této oblasti nejvyšší, a pokud jde o zprostředkování hypoték, Chytrý Honza zažil rekordní rok. Pokles je tak skutečně citelný. Dnes je třeba zaměřit se právě na oblast investic nebo pojištění. Pochopitelně není úplně snadné otočit celý byznys model do těchto oblastí, nicméně naše poradenská síť je poměrně flexibilní a dokáže se rychle adaptovat.

„ Ačkoli jsou lidé ochotni řešit bytovou potřebu i za cenu vysokých úrokových sazeb, bankovní skóring jim čerpání úvěru často zkomplikuje. “

Máte nějaké predikce, jaký bude další vývoj na hypotečním trhu?

Pochopitelně to bude hodně záviset na současných sazbách. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by ČNB měla sazby snižovat. Proto očekáváme, že i hypoteční sazby budou ještě v průběhu příštího roku na poměrně vysokých úrovních. Je ale pravda, že za poslední týden registrujeme u několika bankovních domů drobný pokles. Roli tak určitě sehraje i silná konkurence. Aby banky umístily na trh jistý objem úvěrů, potřebují, aby alespoň klienti s vyšší bonitou jejich sazby akceptovali. Proto s nimi budou muset jít o trochu níž. Přesto očekávám, že sazby budou na vysoké úrovni ještě poměrně dlouho. Nemyslím si, že se v dohledných měsících dočkáme nějakého pozitivnějšího efektu, zejména v kontextu dnešní inflace.

Takže nemá smysl s čerpáním hypotečního úvěru vyčkávat na snížení?

Vždy to hlavně závisí na tom, jak nad hypotékou člověk uvažuje a v jaké životní situaci se nachází. Hypoteční úvěr běžně splácíte 20 nebo 30 let. Vysoké sazby tu budou maximálně rok nebo dva, potom se začnou nějakým způsobem normalizovat. Pokud se na to díváte dlouhodobou optikou a řešíte osobní bytové potřeby, čerpání úvěru dává smysl. V případě investičních hypoték jsou ovšem aktuální sazby na pováženou. Máme tu ale ještě sekundární problém. Ačkoli jsou lidé ochotni řešit bytovou potřebu i za cenu vysokých úrokových sazeb, bankovní skóring jim čerpání úvěru často zkomplikuje. Je tady řada přísných ukazatelů, které způsobí, že ani rodina s nadprůměrnými příjmy neprojde poměrně striktním sítem u bank.

Vraťme se ještě k Chytrému Honzovi. Myslíte si, že s rozvojem podobných online poradenských platforem mají stále smysl tradiční finanční poradci?

Je pravda, že nejen v rámci finančních služeb se vše digitalizuje. Proto se i my snažíme spoustu procesů zefektivnit a důležitost digitalizace si uvědomujeme – nejen na úrovni Chytrého Honzy, ale i obchodníka s cennými papíry Efekta. Je zcela přirozené, že lidé používají internet, ať už při nákupu jakéhokoli zboží, nebo vyhledávání informací a srovnávání nabídek ve finančních službách. A určitě není dobré zavírat před tím oči. Pořád si ale myslím, že lidský faktor je nedílnou součástí distribučního procesu a v oblasti finančního poradenství je jeho důležitost dvojnásobná. Třeba v případě už zmiňovaných investic většina klientů stále preferuje kontakt a dialog se svým poradcem. Jedná se přitom i o zkušené investory, kteří chtějí konzultovat svá rozhodnutí a realizovat další kroky ve spolupráci s partnerem, který disponuje expertízou v dané oblasti.

Skrze Chytrého Honzu investovala skupina DRFG spolu s Českou spořitelnou nebo Lighthouse Ventures do českého fintech startupu Investown. Jak zatím svou investici hodnotíte?

Jedná se o poměrně čerstvou investici, ale zatím jsme z Investownu nadšení. Jedná se o projekt, který má přesah do oblasti financí, ale zároveň je významně technologický. Bavíme se o online platformě, která umožňuje mikro investice do nemovitostních projektů realizovaných formou crowdfundingu. Vidíme v tom obrovský potenciál. V současné době se s Investownem snažíme najít společnou řeč v oblasti synergických efektů, ať už jde o real estate divizi, nebo možnosti investování pro naše klienty.

„ Je třeba zůstat při zemi a nesnažit se překonat inflaci. “

Plánujete i další venture kapitálové investice, nebo raději zůstanete u klasičtějších aktiv, jako jsou nemovitosti?

Pokud bych měl mluvit za celou skupinu, těžiště pozornosti asi vždy bude v konzervativnějších a tradičnějších oblastech, jako je právě real estate. Nicméně oblast finančních služeb je dnes vnímána jako důležitá součást skupiny a i zde jsme připraveni investovat do obdobných projektů, jako je Investown. Aktuálně nemáme vytipovaný žádný konkrétní projekt, ale rozhlížíme se po trhu a přemýšlíme tak, aby naše investice měla přesah a přidanou hodnotu.

V době rostoucí inflace jsou častým tématem investice. Co byste klientům v tomto ohledu poradil? Na co by se podle vás měli zaměřit?

Určitě bych doporučil, aby se minimálně tento a zřejmě ani příští rok nesnažili vyhledávat produkty, které slibují překonání inflace. V tradičních produktech je to dnes prakticky nemožné, ty ostatní pak mohou působit podezřele. Na trhu je hodně nástrah, je proto třeba zůstat při zemi, nesnažit se překonat inflaci v horizontu několika měsíců a na zhodnocení kapitálu se dívat střednědobou nebo dlouhodobou optikou. Myslím si, že řada lidí v Česku uvažuje o investicích poměrně konzervativně, je jim proto blízká například oblast nemovitostí. To je určitě jedna z cest, jak chránit kapitál před inflací ve střednědobém horizontu. I pro menší klienty tady existují fondová řešení s možností investice už od 500 korun. V neposlední řadě určitě doporučuju jednotlivé kroky konzultovat s finančními poradci, kteří mají dlouholetou zkušenost a jsou schopni vytvořit finanční plán na míru.

Jan Bartušek

Působí ve finančních službách už 14 let. Začínal jako konzultant při studiích ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Dnes má na starost koordinaci a strategii společností působících v oblasti finančních služeb skupiny DRFG a věnuje se také rozvoji ve fintech sféře. Aktivně působí ve vedení společností HypoPortal, ASSETIO Solution a Chytrý Honza. Během dosavadní kariéry vybudoval významnou finančně poradenskou skupinu působící napříč Českou republikou a pomohl k rozvoji několika technologických společností a projektů. Velký potenciál vidí v propojení tradičního světa investic s moderními technologiemi.