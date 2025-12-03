Investor má mít svou investici na dosah, říká finanční ředitel skupiny Redstone
Fond Max Realitní se rozhodl své investice držet výhradně v České republice. Alespoň prozatím. „Chceme, aby investoři rozuměli místu, kde jejich peníze pracují, a mohli si na svá aktiva doslova sáhnout,“ říká Jiří Medřický, finanční ředitel skupiny Redstone, s níž je fond úzce provázán.
Fond Max Realitní na sebe letos upoutal pozornost významnými realitními akvizicemi Myslbeku a OC Flora. Co dál? Jaké vidíte na trhu trendy?
V Česku v posledních letech pozorujeme výrazný posun, fondy se stávají dominantní formou investování, a to jak pro retailové klienty, tak pro kvalifikované investory. Je to logický způsob, jak efektivně získávat kapitál. A nemovitostní fondy si na rozdíl od jiných investičních možností drží vysokou míru stability. Realita v Česku ukazuje, že žádné výrazné výkyvy nemovitostního trhu nezpůsobují ani razantní změny ve světové politické situaci, které jinak dokážou citelně ovlivňovat například pohyby cen akcií. Zároveň platí, že řada kvalitních aktiv přechází do českých rukou, protože část zahraničních investorů z trhu ustupuje. Tento trend je v souladu s naší strategií, kdy my se chceme i nadále soustředit na domácí trh. Dobře ho známe a vidíme tu dlouhodobý potenciál.
Mnoho českých fondů historicky investovalo do zahraničí, do Polska, na Slovensko nebo třeba na Blízký východ. Vy tímto směrem nepůjdete?
Samozřejmě i dnes řada fondů míří do zahraničí a je to vlastně pozitivní zpráva. Ukazuje to, že v Česku už vznikl silný domácí kapitál, který hledá příležitosti i za hranicemi. Zahraniční investice ale s sebou vždy nesou další rizika, politická, ekonomická či měnová, a proto nabízíme fond, který se soustředí na jednu zemi. Nejde ani tak o bezpečnější strategii, spíš o přehlednost. A chceme, aby investoři rozuměli místu, kde jejich peníze pracují, a mohli si na svá aktiva doslova sáhnout.
Není tato koncentrace přece jen příliš úzká?
Diverzifikujeme jinak, regionálně a sektorově. Máme aktiva v Praze, Pardubicích a v Olomouci, pokrýváme retail i kanceláře a do budoucna plánujeme portfolio doplnit o logistické areály, pokud se objeví vhodné příležitosti. Konkrétně u obchodních center se po covidu plně obnovila návštěvnost a ukazuje se, že je lidé chtějí navštěvovat jak kvůli zážitkům, tak službám. Mění se sice skladba nájemců, ubývá módy, ale zase přibývá gastronomie, fitness a dalších služeb a centra fungují.
Podobně panovaly obavy, že nebude zájem ani o kanceláře. Jsou stále zajímavou investicí?
U kanceláří vidíme stabilní poptávku po prémiových budovách na top adresách. Firmy sice požadují flexibilnější nájmy a sdílené prostory, ale zájem o kvalitní áčkové kanceláře zůstává.
Jiří Medřický
Jiří Medřický působí jako finanční ředitel v developerské skupině Redstone a stejnou funkci zastává také v nemovitostním fondu Max Realitní.
Vidíte v tomto ohledu větší potenciál v Praze, nebo mimo ni?
Chceme se soustředit na krajská města. Tam vidíme prostor pro moderní kancelářské projekty i kvalitní retail, protože poptávka po top standardu mimo Prahu roste. Rozvíjíme proto velké projekty v Olomouci a Pardubicích, kde kombinujeme obojí.
Fond existuje poměrně krátce. Jaké máte další plány?
Fond vznikl přede dvěma lety a od té doby jsme do něj zařadili pět nemovitostí v celkové hodnotě přibližně 20 miliard korun. Patří mezi ně Palác Pardubice, Envelopa Office Center nebo Galerie Šantovka v Olomouci. A také letošní dvě pražské akvizice, obchodně‑administrativní centrum Flora a pasáž Myslbek. Už v příštím roce očekáváme další akviziční příležitosti, zejména v krajských městech. Cílem je dostat se mezi tři největší nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů v Česku. Stanovili jsme si hodnotu aktiv kolem dvou miliard eur, tedy zhruba 50 miliard korun. Dnes se tak blížíme k polovině této cesty.