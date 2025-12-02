Miliardový tah FTMO: Koupě Oandy má vytvořit tradingový powerhouse
- Firma FTMO dokončila akvizici Oandy po získání schválení pěti regulátorů.
- Cena transakce měla dosáhnout vyšších jednotek miliard korun.
- Společnost rychle roste, působí už ve 140 zemích a předloni dosáhla zisku 1,9 miliardy korun.
Společnost FTMO završila jeden z největších obchodů v historii českého fintechu: získala globální brokerskou platformu Oanda a míří tak k vybudování silného mezinárodního hráče ve světě tradingu. V první prosincový den vyvrcholil několikaměsíční proces schvalování napříč regulátory.
Transakce se začala rýsovat již začátkem letošního roku, kdy firmy FTMO a CVC, dosavadní vlastník Oandy, podepsaly kupní smlouvu. Nákup potřeboval celkem schválení od pěti regulátorů.
Ani jedna ze stran hodnotu transakce nekomentovala. CVC nicméně společnost Oanda v roce 2018 získala za 160 milionů dolarů, tedy přibližně 3,3 miliardy korun při dnešním kurzu, a podle dřívějších informací e15.cz FTMO tuto částku svojí nabídkou výrazně převýšila. Akvizice pražskou firmu měla vyjít na vyšší jednotky miliard korun.
Oanda je globální digitální platformou pro aktivní tradery a pochází ze Spojených států amerických, kde byla založena v roce 1996. Nabízí obchodování mezi různými třídami aktiv od akcií, přes komodity až po kryptoměny. Firma poskytuje také měnová data a analytické nástroje. Má regulované entity na největších finančních trzích světa, včetně New Yorku, Londýna či Singapuru.
Dvě firmy pod jednou střechou
FTMO se chce nicméně i nadále soustředit na své primární podnikání, kterým je prop tradingová platforma. Ta vzdělává a trénuje lidi v oblasti obchodování s aktivy a těm nejlepším vyplácí provize ze zisku. Oandu chce zachovat jako plně autonomní firmu.
„Dlouhodobým cílem je vybudovat tradingový powerhouse, který bude poskytovat služby traderům na všech úrovních. Oanda jako broker s licencemi na osmi klíčových trzích po celém světě do této vize zapadá perfektně,“ říká k akvizici Otakar Šuffner, spoluzakladatel a CEO FTMO. Společnost byla zároveň od loňska také přímým konkurentem FTMO, když spustila platformu Labs Trader, která funguje také na principu prop tradingu.
FTMO byla v posledních letech nejrychleji rostoucí technologickou firmou v regionu střední a východní Evropy. Šuffner s Vašíčkem se letos zároveň umístili v žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků sestaveným e15 na sdíleném 53. místě s majetkem v odhadované hodnotě 13 miliard korun. Jejich společnost dnes působí ve 140 zemích světa. V roce 2023 dosáhla obratu téměř 5 miliard korun a čistého zisku přes 1,9 miliardy korun.