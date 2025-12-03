Bývalý šéf tradingu ČEZ láká investory na úroky nad spořák, jeho start-up čeká rok zlomu
- Zkušení finančníci rozjeli start-up Firefish s úvěry krytými bitcoinem.
- Spustili i alternativní fond a rok 2026 může v jejich byznysu znamenat předěl.
- Investoři a věřitelé inkasují úroky citelně vyšší, než běžně nabízejí banky.
Bitcoin ani ostatní kryptoměny nezažívají nejlepší období. To ale příliš netrápí nikoho, kdo teď není nucen virtuální mince prodávat. Československý start-up Firefish, který spoluzaložil bývalý šéf tradingového oddělení ČEZ Martin Matějka, chce přispět k tomu, aby měli držitelé kryptoměny přístup k hotovosti bez nutnosti zbavovat se bitcoinu.
Mladá firma, do níž investoval fond Miton C nebo pražská společnost specializovaná na těžbu bitcoinu Braiins, proto od roku 2022 propojuje bitcoinery s investory, kteří jsou jim ochotni půjčit koruny, eura, franky, dolarový stablecoin nebo polský zlatý a akceptovat kryptoměnu jako zajištění úvěru. V případě, že by cena zastaveného bitcoinu klesla na hodnotu výše půjčky, dochází k jeho odprodeji a vyplacení věřitele.
