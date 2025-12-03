Na stáří se neprošetříme, inflace požírá úspory. Chceme rozinvestovat Česko, říká odborník z Investony
- Až 1,85 milionu Čechů uvažuje o tom, že začne investovat, ale váhá.
- Cílem platformy Investona je rozinvestovat Česko.
- K investování stačí pár stovek měsíčně, investiční autopilot zjednodušuje správu, říká Patrik Novotný v rozhovoru pořadu FLOW.
V Česku roste počet lidí, kteří začali investovat, a stejně tak významně roste skupina lidí, kteří o investování uvažují, ale zatím s tím nezačali. Podle nejnovějších dat, která má k dispozici investiční platforma Investona, až 1,85 milionu lidí v Česku s investováním koketuje.
„Investování začíná být nutností, už málokdo ohledně důchodu dnes spoléhá na stát,“ vysvětluje Patrik Novotný, Chief Investment Officer z platformy Investona, jejímž cílem je rozinvestovat Česko. Dvojciferná inflace z posledních let podle něj ukázala, že peníze ležící na běžných účtech rychle ztrácejí hodnotu.
Umění vydržet a nepanikařit
Investona se také snaží bořit mýtus, že investovat lze až s velkými částkami – smysl má začít už s pár stovkami měsíčně. Klíčová je pak dlouhodobost a také umění vydržet a nepanikařit.
„Nejtěžší na investicích je vlastně nic nedělat, nepodlehnout panice a nereagovat na to, co se děje ve světě, ani nepodlehnout novinovým titulkům. Už za velké finanční krize se ukázalo, že nejlépe se dařilo klientům s účty, na které nikdo nesáhl – účtům, u kterých klienti zapomněli heslo, nebo byly předmětem dlouhého dědického řízení,“ říká Patrik Novotný v rozhovoru pořadu FLOW.
Tři investiční programy pro každého
Češi se dle něj bojí především složitosti, rizik a také mají strach o bezpečí svých peněz. Investona na tyto obavy reaguje – nabízí tři základní investiční programy, které vycházejí z osvědčených strategií prestižních univerzit, jako jsou Harvard nebo Yale, ovšem adaptovaných pro české prostředí.
Pro zjednodušení nabízí také funkci autopilota, který se stará o automatické rozložení vkladu a rebalancování portfolia. Tím investorům šetří čas i nervy z neustálého sledování trhů.
Další bariéru v investování představují často skryté a vysoké poplatky. Investona proto místo vstupních, výstupních a případných dalších skrytých poplatků účtuje pouze jeden, který pokrývá veškerou správu a služby.
Umožňuje také investovat do všech svých produktů v režimu Dlouhodobého investičního produktu (DIP). Díky tomu mohou klienti využít státní podpory a daňových výhod pro efektivní zajištění na penzi.
Jak probíhá investování s DIP? Kdy s ním můžeme začít a komu se vyplatí? Nejen tato témata jsme probrali v rozhovoru ve FLOW – podívejte se na video ve článku.
