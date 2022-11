Inflace není zaklínadlo, je možné se na ni dobře připravit | E15.cz

Období vysoké inflace je pro řadu z nás velkou novinkou. Na první pohled s může zdát, že s ní nejde pracovat a je potřeba počkat, co bude dál a zdali někdy klesne. Ale tak to ve skutečnosti vůbec není. I na vysokou inflaci existuje dobrý recept v podobě spořicích a investičních produktů, které dokáží peníze zhodnotit.

V období vysoké inflace zažívají renesanci zejména tradiční spořicí produkty, jako jsou spořicí účty či termínované vklady. Ty sice nedokáží zvítězit nad inflací, nabízejí ale vyšší úrokové sazby než v období nízké inflace. Termínované vklady navíc úrokové sazby pro klienty fixují, tedy garantují vyšší sazby na určité období i v případě snížení inflace a následně i snížení úrokových sazeb. Víte tak přesně, kolik si za dané období naspoříte.

Spořící účet je ideální pro ty, kteří očekávají neočekávané výdaje a potřebují se k penězům dostat co nejrychleji. Spořicí účet je ideální k vytvoření krátkodobé hotovostní rezervy. Tu můžeme přirovnat k náhradní pneumatice u automobilu – pomůže kdykoliv, kdy potřebujete rychle sáhnout do svých úspor, např. za účelem opravy pračky, ledničky nebo čehokoliv, co nesnese odklad. Zároveň většina bank nabízí sjednání spořícího účtu a termínovaných vkladů zcela online bez nutnosti návštěvy pobočky.

Vyplatí se rozhodovat se s chladnou hlavou

V oblasti investic, které jsou schopné dlouhodobě porážet inflaci, je nezbytné udržet si nadhled a spoléhat na dlouhodobě platná pravidla. Důležité je zachovat si chladnou hlavu a oprostit se od emocí a samozřejmě být trpělivý. V době zvýšené kolísavosti akcií se nedoporučuje trh časovat, ale držet se dlouhodobé strategie. Akcie nejsou jen abstraktním pojmem, ale naopak za každou z nich stojí konkrétní firma a její hodnota. A všechny firmy chtějí růst a generovat zisk. Proto se snaží přizpůsobit novým situacím na trhu, reagovat na nečekané události a také je pro ně prioritou obstát v každé době. Právě z toho můžete dlouhodobě profitovat. Ve zkratce to znamená, že pokud máte nějaký investiční produkt, neměli byste se nechat ovlivnit výkyvy, které trh přináší. Zlaté pravidlo je dodržet investiční horizont produktu.

Z průzkumu ČSOB vychází, že růst inflace dosud osobně pocítilo 89 procent lidí, necelá polovina dotázaných ji zaznamenala především na růstu cen zboží. Skoro 28 procent dotázaných kvůli inflaci pociťuje zejména obavy o svoje úspory. Čtvrtina lidí už se proto snaží svoje peníze chránit volbou investičních a dalších produktů a 44 procent respondentů zvažuje způsoby, jak na inflaci reagovat. Třetina však svoje nakládání s penězi měnit neplánuje. Je otázkou, zdali je to správný přístup.

„Je určitě dobře, že část lidí už pochopila vážnost situace a snaží se svoje finance chránit. Tři čtvrtiny lidí však zatím žádné kroky neučinily a komu leží úspory ladem v hotovosti nebo na běžných účtech, ten z jejich hodnoty ztrácí.. Naproti tomu při využití investičních fondů a dalších investičních produktů se můžeme proti inflaci účinně bránit,“ vysvětluje Miroslav Zetek, ředitel pro potřeby Premium segmentu, spoření a investic.

Tradiční spořící produkty, jako jsou stavební spoření nebo penzijní připojištění, mají jednu nespornou výhodu. Jsou podporovány státem a nad rámec zhodnocení či příspěvku zaměstnavatele můžete získat i zmiňovaný státní příspěvek. Penzijní spoření i stavební spoření jsou dlouhodobé spořicí produkty a nemá smysl je rušit po několika letech od založení. Zajímavý výnos mohou přinést při dodržení doporučeného horizontu. Jinak je tomu například u penzijního spoření sjednaného dětem, kde se počítá s výdaji v období studia a v 18 letech je tak možné část dětského penzijka vybrat například na studium, první bydlení nebo třeba automobil. Spoření ale probíhá dále a bez přerušení.