IT firmy fungují jinak, tomu přizpůsobujeme schvalování projektů, říkají experti Raiffeisenbank
Technologické společnosti vyžadují specifický přístup. „Neočekávají formální dopisy, ale jasná data a okamžitou zpětnou vazbu. Tomu přizpůsobujeme procesy schvalování,“ konstatuje Dalibor Dvořák, který má v Raiffeisenbank na starosti firemní klienty včetně jejich financování. „A snažíme se být dostupní tam, kde jsou oni. Tedy v digitálním prostoru,“ dodává Jaroslav Kravčenko, který vede digitální transformaci v korporátním segmentu.
Liší se IT firmy od ostatních průmyslových společností natolik, že je nutné k nim přistupovat jinak?
Dalibor Dvořák: IT firmy mají úplně jinou logiku fungování než tradiční průmysl. Hodnota jejich byznysu stojí na lidech, know-how a schopnosti inovovat. Při hodnocení jejich projektů se proto na ně nedíváme primárně jen optikou rozvahy, ale snažíme se porozumět jejich produktu, týmu i obchodnímu modelu. A umíme ocenit, že jejich největší aktivum je intelektuální kapitál.
Jaroslav Kravčenko: Sami jsme technologicky řízená banka, proto dobře rozumíme potřebám IT firem třeba v tom, že chtějí vše vyřešit online, rychle a bezpečně. A v tom jim vycházíme vstříct.
Jaké potřeby mají IT firmy nejčastěji?
Dalibor Dvořák: Velmi často jde o financování růstu. Ať už vývoje nových produktů, vstupu na zahraniční trhy nebo akvizic jiných společností. Umíme pracovat i s modely, kde je klíčová hodnota v software nebo v licenci, což dříve banky neuměly. Naším úkolem je ale hledat řešení, ne překážky.
Jaroslav Kravčenko: Z pohledu provozu zase klienti oceňují naše Premium API, aplikační programové rozhraní. Jde o soubor pravidel a nástrojů, které umožňují, aby spolu různé programy, aplikace nebo služby komunikovaly. A v tomto případě tak umožňuje propojit bankovní služby přímo s jejich systémy. IT firma si tak může například automatizovat platby, správu cashflow či párování faktur. Bankovnictví se stává součástí jejich technologického ekosystému.
Vyžaduje to i jiný styl komunikace?
Dalibor Dvořák: Určitě. IT firmy jsou zvyklé na rychlou a přímou komunikaci. Neočekávají formální dopisy, ale jasná data a okamžitou zpětnou vazbu. Tomu přizpůsobujeme procesy i schvalování. Když víme, že klient má dobrý projekt, rozhodujeme rychle, čas je pro ně zásadní konkurenční výhodou.
Jaroslav Kravčenko: A snažíme se být dostupní tam, kde jsou oni, tedy v digitálním prostoru. Zavedli jsme řadu online nástrojů, které umožňují jednat bez nutnosti osobních schůzek, ale zároveň zachovávají osobní kontakt tam, kde to dává smysl.
Jaký je podle vás největší omyl, který o IT firmách v bankovním světě stále přetrvává?
Dalibor Dvořák: Že jsou příliš rizikové, neuchopitelné. IT firmy mají jinou strukturu aktiv, než na jakou byly banky zvyklé, protože jejich hodnota stojí spíš na know-how než na majetku. Kdo tomu nerozumí, může jejich byznys vnímat jako rizikovější, než ve skutečnosti je.
Jaroslav Kravčenko: A také že „IT firma nepotřebuje banku“. Potřebuje, ale jinou. Konkrétně takovou, která chápe jejich byznys a dokáže nabídnout produkty odpovídající jejich tempu. Takže jde o kombinaci bankovní jistoty s digitální flexibilitou.
Co je podle vás zásadní při komunikaci s IT klienty?
Dalibor Dvořák: Přístup. Nepřemýšlet v šablonách, ale podle konkrétní situace. Zajímá nás, co firma dělá, kam míří a jak můžeme být součástí jejího příběhu. To platí i pro menší vývojáře. Ale i startup může být zajímavý partner, pokud má vizi a potenciál růstu.
Jaroslav Kravčenko: Součástí strategie Raiffeisenbank je také digitalizace procesů uvnitř banky. Díky tomu můžeme nabídnout kratší schvalovací dobu, elektronické podpisy a integraci přes již zmíněné API, aplikační programové rozhraní. Klient tak má jistotu, že banka reaguje s takovou rychlostí a flexibilitou, jakou sám očekává od svých systémů.
Jak konkrténě digitalizace mění samotné bankovnictví?
Jaroslav Kravčenko: Dramaticky. Zákazníci chtějí mít banku v mobilu a řešit věci okamžitě. To vyžaduje obrovské investice do IT infrastruktury, kyberbezpečnosti i uživatelské zkušenosti.
Dalibor Dvořák: Digitalizace zároveň umožňuje lépe porozumět klientovi. Když vidíme data v souvislostech, dokážeme nabídnout služby dřív, než je klient sám potřebuje. To je přesně filozofie, kterou sdílíme s IT firmami: být o krok napřed.
Jak vidíte budoucnost spolupráce bank a technologických firem?
Dalibor Dvořák: IT se stává páteří celé ekonomiky. Budou proto vznikat nové modely spolupráce, kde se banky a technologické firmy budou vzájemně doplňovat.
Jaroslav Kravčenko: Chceme být IT firmám technologickým partnerem, který jim pomáhá dělat to, v čem jsou nejlepší – inovovat, tvořit a posouvat svět kolem sebe dopředu.