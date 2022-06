Jak založit startup: 5 největších chyb začínajících podnikatelů | E15.cz

Na startupové scéně se opakuje jeden a ten samý scénář stále dokola. Člověk dostane geniální nápad, se kterým se okamžitě svěří nejbližším přátelům, kteří většinou neskrývají nadšení. V opačném případě si to začínající podnikatel odůvodní tak, že mu prostě nerozumí. Google raději neotvírá a rovnou se vrhá na vývoj. Všechno je bohužel složitější, než se zdá. Vývoj je delší, než předpokládal, a finance dochází. Ale i přes všechny nezdary je produkt hotový, reklama na Facebooku připravená a celý spolupracující tým se hrdě plácá po ramenou. Stačí jen zmáčknout tlačítko a čekat na příval platících zákazníků. Ti ale nepřichází. Čemu se při rozjezdu startupu vyhnout?

Mám geniální nápad, takže ho raději nikomu neřeknu, nebo mi ho ukradnou

K čemu je nápad, když se ale nezrealizuje? Krokem k jeho uskutečnění je to, že nadchnete pár lidí, nejdřív kolegy, kteří na tom budou makat s vámi. A to bez sdílení prostě nejde. Tomáš Baťa říkal, že nápad je jako diamant, který se brousí o hlavy ostatních tak dlouho, až z něho vzniká briliant.

Přesně o tom je kampaň O Nápadu To Není startupové platformyStartupBox, kde několik nejúspěšnějších českých podnikatelů vypráví své začátky v podnikání a upozorňuje, že o nápadu to opravdu není.

Začnu raději hned vyrábět, protože dokud to nebudu mít hotové, nemám co prodávat

Je pravda, že sám Steve Jobs říkával, že lidé nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážeš. Nicméně to neznamená, že musíte svůj nápad vyrobit jako první a rovnou celý. Dá se začít i v menším a vytvořit prototyp části, která je prodatelná.

Důležité je si položit otázku, zda mám existující problém a existujícího zákazníka. Protože každý problém má řešení, ale ne každé řešení má problém. Zkušený startupista začíná výzkum rozhovory s potenciálními zákazníky a experimenty, kterými si ověřuje, jestli má smysl se daným směrem vydat.

Jsem sám svým zákazníkem, takže si nepotřebuji dělat výzkum

Je skvělé, že řešíte problém, který máte vy. Ale má ho i někdo další? Kolik lidí? Jak velký je to trh? V tomto případě je potřeba vystoupit ze své sociální bubliny a rozhlédnout se kolem sebe. Porozumění zákazníkovi přichází primárně přes rozhovory a výzkum a věřte, že pokud si budete povídat s více než 5 potenciálními zákazníky, dříve nebo později vás něco (mile) překvapí.

Můj nápad je pro všechny. Prodávám ho a propaguji, kde můžu

V budoucnu může být vaše řešení pro všechny, ale o úspěchu rozhoduje i kudy, to znamená, přes který segment do trhu vkročíte. Internetový e-shop Alza.cz také začínal prodejem elektroniky, Amazon.com prodejem knížek a Tesla sporťáky pro boháče.

Vyberte si segment, který je pro vás nejsnazší pro prodej a používání, a na ten se zaměřte. Proč nejsnazší? Protože pokud nedokážete rozjet svůj byznys ani tam, tak nemá smysl se pokoušet o náročnější segmenty.

Tak a teď potřebuji investora

Ano, můžete se dostat do fáze, kdy je potřeba přizvat investora. S největší pravděpodobností ale potřebujete získat spíše dostatek zákazníků. Protože to je právě ten pákový efekt, který investora přiláká. Pokud zákazníky ještě nemáte, je to bod, na který je nutné se zaměřit.

Investoři málokdy finančně podpoří nápad, který se nezhmotnil. A pokud ano, tak věří samotnému startupistovi, který už má zjevně něco za sebou a je pravděpodobné, že z nápadu vykřeše briliant.

Autorem textu je spoluzakladatel platformyStartup Box Dalibor Pulkert.