Jde hlavně o povědomí českého ležáku, až pak o otevření nových trhů, říká Zvánovec z Budvaru | e15.cz

Stal se globálním ambasadorem národního pivovaru Budějovický Budvar a představil trojici speciálů, které sládci z Českých Budějovic uvařili společně s kolegy z Dánska, Německa a Velké Británie. V rozhovoru mluví nejen o dánském ležáku s netradičním názvem #YearOfTheLager (rok ležáku), německém Ok, Czech! a britském Czech Mates. Vysvětluje též, jaký má projekt přínos pro Budvar a zda přijdou i další speciály z jiných zemí.

Od koho vzešla myšlenka pustit se do spolupráce se zahraničními pivovary?

Vzniklo to tak, že jsme pozorovali trh, jak se vyvíjí, a zjistili jsme, že zahraniční řemeslné pivovary nebo minipivovary začaly produkovat ležák. Chtěli jsme toho být součástí, protože hodně z nich nazývá ležák Pilsner nebo Czech inspire či Czech lager. A tím, že už máme pár let zkušeností (smích), tak jsme s nimi chtěli sdílet naši myšlenku i know-how, jak by ten český ležák měl vypadat. Máme pár standardů, ze kterých nepolevujeme, ale zároveň se chceme dozvědět, jak to dělají jinde. Je to taková zdravá symbióza našich a zahraničních sládků.

Jak jste je vybírali a proč právě Dánsko, Německo a Velká Británie?

První spolupráci jsme začali ve Velké Británii, protože to je jeden z našich silných trhů. Nicméně jsme nevybírali podle zemí, ale podle pivovarů. Hledali jsme takové, které sdílejí podobné hodnoty, důraz na kvalitu, postupy a nadšení. A to jsme všude našli. Nehledali jsme přitom jen komerčně úspěšné pivovary, ale celé nám to muselo dávat smysl.

Co tento projekt Budvaru přinese? Otevření nových trhů?

To nebylo hlavní motivací. Navíc ve všech těchto zemích už jsme nějak zastoupení, ví se o nás, prodávají se tam naše piva. Spíš šlo o rozšíření povědomí o českém národním pivovaru.

Očekáváte i ekonomický přínos? Nebo jde pouze o image?

Samozřejmě jako u každého byznysu i tady musí být ekonomické pozadí. Hraje roli, ale ne tak klíčovou jako to povědomí o českém ležáku. Uvědomujeme si totiž, že ve finále to funguje tak, že když víc konzumentů zná český ležák, tak se to potom v následujících krocích rozvine i do ekonomického rozsahu. Je to investice do budoucna a děláme to s tím, že povědomí o českém ležáku pomůže i naší distribuci.

Učili se zahraniční odborníci spíše od těch vašich? Nebo jste u kolegů objevili nějaké nové přístupy?

Nechci, aby to znělo jako klišé, ale bylo to vzájemné. I my jsme se naučili dost nového, protože jsme se v zahraničních pivovarech setkali s technickými podmínkami, které vlastně nejsou určené pro vaření českého ležáku. Bylo tam hodně překážek, ale protože máme tak zkušený a zodpovědný tým sládků, tak vše klaplo. Pomohli jsme tomu právě i tím předvýběrem pivovarů. Znaly naše parametry, čímž se vše zjednodušilo. A naši sládci se zase obohatili o zkušenosti s novými ingrediencemi, navíc jsme vařili i z tamních surovin, jako je voda či slad.

Budou podobné akce pokračovat i v dalších zemích? Pokud ano, kam míří Budvar dále?

Plány samozřejmě máme, ale ještě nemohu prozrazovat přesná místa. Míříme na etablované trhy, kde už nějakou dobu fungujeme, a proto chceme podpořit naši distribuci. Naznačím, že to bude zámořská destinace a také lokalita kolem Středozemního moře.