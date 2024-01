Ikonická vozidla, ale třeba i plavidla Jamese Bonda si mohou návštěvníci prohlédnout až do prvního dubna na pražském Výstavišti. Probíhá tam totiž výstava Bond in Motion, představující 75 exponátů nejen z vozového parku legendárního agenta.

V Křižíkových pavilonech jsou k vidění "jeho" auta, letadla, helikoptéry, plavidla a další rekvizity spojené s natáčením filmových bondovek. Částečně v originální velikosti, částečně jde o zmenšené modely, které se používaly k vytváření speciálních efektů, například pro akční scény.

Originální kusy pak pocházejí z reálného natáčení, ať už v nich seděl Sean Connery nebo třeba poslední představitel Bonda Daniel Craig. Tematicky je výstava rozčleněna do čtyř sekcí podle živlů: země, oheň, voda a vzduch. U každého stanoviště čekají obrazovky s vybranými scénami z konkrétních filmů, takže lze daný exponát zhlédnout i přímo „v akci“.

Promotér výstavy Nicolas Borenstein říká, že byl od dětství velkým fanouškem Jamese Bonda, avšak výstava Bond in Motion se mu do života připletla tak trochu náhodou. „Na bruselskou výstavu jsem původně vyrazil na oslavu narozenin, během níž jsem byl shodou okolností představen Stephanu Pisanovi, jejímu belgickému organizátorovi. Dali jsme se do řeči a ještě ten večer jsme se rozhodli, že tuhle výstavu spolu přivezeme do Prahy," vysvětluje. Přípravy na akci pak zabraly jeden celý rok.

Samozřejmostí na Výstavišti je i Aston Martin DBS z filmu Casino Royale, který se natáčel v České republice. A také k ochutnání koktejly, které si James Bond objednával s proslulým sloganem: "Protřepat, nemíchat." Výstava potrvá do 1. dubna letošního roku.