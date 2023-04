Když místo „podpořte“ napíšete „pošlete peníze“, vyberete víc | e15.cz

Organizátor turnajů v bojových sportech Oktagon MMA rozjel další kampaň s heslem „V každém z nás je bojovník“. Jejím cílem je tentokrát podpora lidí, kteří se dostali do těžké životní situace. Na začátku stály přitom úvahy, jak co nejlépe marketingově využít zmíněné heslo. Až časem se překlopily do veřejně prospěšného projektu, do kterého se zapojila i řada známých osobností. „Nejtěžší bylo vybrat těch pět konkrétních příběhů, které jsme se rozhodli podpořit. Když jsme procházeli všechny sbírky, nebylo to čtení, které by nám přineslo zrovna hezké dny,“ říká marketingový ředitel společnosti Nikolas Pátek.

Jak vlastně vznikla myšlenka podpořit veřejné sbírky přes crowdfunding platformu?

Už přes rok jsem měl v hlavě, že bych chtěl takovou kampaň v Oktagonu udělat. Začalo to ale úvahami nad využitím sloganu „V každém z nás je bojovník“. Považujeme ho za silný, máme ho rádi, ale cítil jsem, že ho nevyužíváme tak často, jak bychom mohli.

Nejjednodušší variantou bylo nakoupit reklamu a všechno obrandovat v našich barvách. Mně to ale přišlo málo. Přemýšlel jsem, jak zapojit známé osobnosti a naše zápasníky, aby tuto myšlenku šířili také. Šli jsme na to přes motivaci. Plán byl takový, že osobnosti budou popisovat, jak v sobě našli vnitřního bojovníka a proč je důležité se nevzdávat. Pořád nám ale i to přišlo málo.

A v tomto momentu vznikl nápad, abychom podpořili rovnou lidi, kteří zrovna s něčím bojují. A to i finančně. Takže jsme vybrali pět příběhů lidí, kteří potřebují podporu, a začali je postupně představovat. Díky tomu se nám podařilo zapojit desítky známých lidí, jako třeba Lucii Vondráčkovou, Honzu Dědka, Aleše Hámu, Libora Boučka, Václava Noid Bártu a další.

Lze tedy říct, že na začátku byl marketing?

Ano, začalo to úvahami nad marketingem a není důvod lhát. Na začátku byla snaha dostat víc mezi lidi heslo „V každém z nás je bojovník“. Ale i proto, že ho považujeme za dobré a podporující. Nakonec jsme se posunuli k cíli pomoci konkrétním lidem, kteří to potřebují.

Čím si vás získala platforma Donio?

Hlavně tím, odevzdá 100 procent darované částky. To byl první důvod. Druhý spočívá v jednoduchosti platby. Když se rozhodnu, že chci někoho podpořit, zaplatím ani ne během minuty. Což u jiných platforem není samozřejmé, mnohdy je to složitější proces. Vlastně je to částečně i fintech a moderní startup. Třetím důvodem bylo, že za projektem stojí společnost Miton, díky čemuž jsme mu plně důvěřovali. První rozhovor s šéfem Donia Davidem Procházkou nám pak ukázal, že to je správná cesta. Prostě jsme byli na stejné vlně.

Na stránkách Donia je vidět vaše logo, krátká vizitka a konkrétní projekty. Jaká je přesně vaše úloha?

Taková, že jsme to celé vymysleli, zrealizovali, zaplatili a použili všechny dostupné nástroje, které máme. Využili jsme naše kontakty a přátelství, které máme v mediálních domech, reklamních agenturách a dalších společnostech, aby byla kampaň co nejvíc vidět. Dostali jsme obrovské slevy, případně pozice zdarma. Ty příběhy najdou lidé na webu Donio.cz v sekci OKTAGON, jejímž prostřednictvím mohou přispět.

Z velkého množství sbírek jste vybrali pět, které podporujete. Jak jste se rozhodovali?

To byla nejtěžší fáze. Protože když ty příběhy vidíte, tak to s vámi leckdy i otřese. Ale zvolili jsme takové, u kterých jsme očekávali nebo měli i informaci, že se nemusí podařit vybrat dostatečné množství financí. Třeba i proto, že jejich příběhy nejsou tak dobře popsané. Takže jsme si řekli, že zkusíme zabojovat. Celkově mohu říct, že ve sbírkách figuruje řada lidí, jimž se změnil život ze dne na den, a pročítat je nebylo vůbec jednoduché. Nebylo to něco, co by nám přineslo hezké dny, spíš naopak.

Co vám projekt přináší kromě dobrého pocitu?

Když se dostanete do určitého bodu, je potřeba to začít vracet světu. Jde o určitý balanc, když se mám dobře, abych se zamyslel nad tím, zda by se nemohli mít dobře i ti, kteří neměli v životě štěstí. A jde o ten dobrý pocit. Máme přes milion fanoušků na sociálních sítích a naše přenosy sledují stovky tisíc lidí. Je správné tyto nástroje použít pro dobrou věc a zároveň mít velký zásah. To platí pro nás i Donio. Oslovuje to i lidi, kteří zatím Oktagon moc nesledovali.

Jaké reagují vaši příznivci?

Máme velice pozitivní ohlasy. Takže v tom určitě budeme chtít pokračovat.

Jsou podle Vás Češi štědří?

Přál bych si, aby byli určitě víc. Myslím si, že v tomto ohledu máme ještě pořád limity kvůli naší historii. Kvalitně jsme pracovali s našimi patrony a věřím, že vybereme ještě mnohem víc, než představuje dosavadních přes 800.000 korun. Až skončí tato etapa, tak se před tou následující poučíme i z vlastních chyb.

Chcete některé odhalit?

Mohu říct, že jsme to celé trochu uspěchali. Normálně se podobné kampaně připravují třeba půl roku a my jsme ji připravili za 20 dní.

Proč?

Mimo jiné proto, že lidé, pro něž se peníze vybírají, nemohou čekat příliš dlouho. Další věcí je, že bychom rádi ke kampaním napříště přidali nějakou výzvu, aby lidi rovnou poslali peníze. Aby nežili v omylu, že podpořili někoho jen tím, že někam klikli. Původní výzvu, aby lidí někoho podpořili, jsme také změnili, aby přispěli. Už je vidět, že to funguje lépe.

Výhodou do budoucna je, že se nám hlásí další firmy jako potenciální partneři. Zvažujeme, že by se projekt opakoval dvakrát do roka, na jaře a na podzim.

Nikolas Pátek

Nikolas Pátek je marketingovým ředitelem ve společnosti Oktagon MMA. Působí v ní od roku 2021, v minulosti pracoval například pro výrobce razítek a mobilních tiskáren Colop či slovenskou internetovou mediální společnost Centrum Holdings.