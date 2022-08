Kladno má potenciál růstu až o 10 tisíc lidí. Vzniká zde nová infrastruktura a moderní developerské projekty | E15.cz

Experti odhadují kapacitu dalšího růstu a rozvoje Kladna až na 10 tisíc dalších lidí. Tomu odpovídá kapacita místa, infrastruktury a občanské vybavenosti, která se rozšiřuje s každým novým projektem. Z údajů realitního indexu Deloitte Real Index plyne, že o bydlení na Kladensku je velký zájem. Další injekcí pro místo bude výrazné zjednodušení dopravy, po dokončení rychlodráhy Praha – Kladno. Ta by podle současných informací měla být zprovozněna zhruba za 6 let, což by mělo napojení na hlavní město výrazně zrychlit.

Autor: Getberg Real Estate s.r.o.

Kladno se v rozvoji inspiruje například u Říčan u Prahy, které podobnou situaci rozvoje zažily v minulosti. Investice do rozvoje kladenské infrastruktury získává městská kasa i za podpory developerů, podobně jako v Říčanech. Podmínky, které budou developeři plnit, zahrnují sazbu závisející na velikosti bytové jednotky. Například do výměry 40 čtverečních metrů podlahové plochy činí příspěvek k intenzifikaci čistíren odpadních vod 14 450 korun a příspěvek k rozvoji či výstavbě nových školek 6 800 korun. Stávající čistírna v kladenské části Vrapice má kapacitu, která dosahuje přibližně 70 tisíc obyvatel a její kapacita zatím stačí i pro už dříve schválené stavební projekty. Pro nové projekty by už ale její kapacita nestačila. Proto vznikne čistírna nová, která rozšíří kapacity o dalších 10 tisíc obyvatel.

Autor: Getberg Real Estate s.r.o.

„Kladno je podle mého názoru největší investiční příležitostí z lokalit poblíž Prahy. A je to znát i na zájmu, který strmě roste. Stále zde lze ještě pořídit nemovitosti za nižší ceny, než jsou běžné v jiných lokalitách okolo Prahy. Je proto možné pořídit byt či dům levněji, či za stejné peníze s více místnostmi než v jiných lokalitách okolo Prahy,“ říká Filip Hnátek z realitní kanceláře New World Reality.

Stále více těch, kteří aktuálně řeší bydlení, nyní tak Kladno láká. Výhodou této lokality s perspektivou brzké modernizace železniční dopravy, je i to, že přiblížení centru Prahy, zcela jistě ještě zlepší ekonomiku celého města, přinese velký rozvoj i zatím méně rozvinutých částí Kladna, jako například její části Kladno Dubí. V neposlední řadě nabízí i rychlejší zhodnocení investice do místních nemovitostí.

Autor: Getberg Real Estate s.r.o.

„Mnoho kladenských lokalit nyní dostává nový háv. Ožívají brownfieldy a obnova krajiny přináší do dříve spících míst nový život. Jednou z částí Kladna, která mění svůj vzhled, je Dubí na východě města. Nově zde stavíme bytový projekt nazvaný ICON Park. V podstatě se jedná o úplně novou čtvrť. A spolu s ní i školku, obchod, kavárnu, park a dětské hřiště,“ říká Kamil Dunaj, ředitel Business developmentu společnosti Getberg a dodává: „Chystáme 230 bytů s dispozicemi od 1+kk do 4+kk a budeme pracovat také na celkové revitalizaci oblasti. Plánujeme zde také vybudovat velký park a cestu kolem projektu nabízející možnosti sportovního vyžití.“

Projekty Getbergu vznikají v lokalitách s potenciálem, s dobrou dopravní dostupností, v rozumné dojezdové vzdálenosti, často blízko přírody. Pro každou lokalitu Getberg navrhuje domy, které se tam nejlépe hodí. Aby si nemovitosti udržely hodnotu co nejdéle a také co nejvyšší, Getberg vždy stavi v kontextu celých čtvrtí, ve kterých musí být infrastruktura a služby. Pracuje s prostorem kolem domů, aby se v nich dobře žilo.

Více na ICON Park.