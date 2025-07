Může jít o precedens, který nastaví politiku v boji proti takzvané ultra fast fashion – tedy řetězcům vyrábějícím obrovské množství oblečení nebo doplňků rychlé spotřeby. Nový francouzský zákon, který v polovině června přijal Senát téměř absolutní většinou 337 hlasů – proti byl jeden jediný –, zavádí ekologické přirážky na zboží z oblasti rychlé módy. Navíc výrazně omezí jeho propagaci, a to i na sociálních sítích.

Každý výrobek z produkce značek ultra rychlé módy chce Francie zatížit daní ve výši pěti eur, tedy zhruba 130 korun, která se má do roku 2030 zvýšit na dvojnásobek. K francouzskému zákonu se nyní vyjádří Evropská komise, která současně pracuje na vlastním legislativním balíčku regulujícím politiku čínských tržišť, jenž obsahuje například poplatek ve výši dvě eura na balíček nebo takzvané digitální pasy pro produkty. Ty by měly spotřebitelům poskytovat lepší informace o původu zboží, použitých materiálech a jejich dopadu na životní prostředí.

Na stránkách Shein dosud nakoupil každý třetí Francouz. „S průměrnou cenou kolem 10 eur představuje nyní Shein tři procenta hodnoty francouzského trhu s módou,“ popsal pro Radio France Gildas Minvielle, ředitel ekonomické observatoře pařížské školy módního designu Institut français de la mode. „Zároveň tato společnost prodává nejvíce oblečení na francouzském trhu. Její podíl na trhu raketově narostl,“ upozornil odborník.

Influenceři pod tlakem restrikcí

Kromě daně na balíčky s rychlou módou se Francie chystá také zakázat agresivní reklamu na velmi levné produkty. A to i na sociálních sítích, kde objednávky z tržišť Shein nebo Temu často propagují influenceři. Právě sociální sítě jsou stále oblíbenějším místem pro nákup generace Z, například podle dat společnosti Adyen má v Česku s nakupováním na TikToku nebo Instagramu zkušenost přibližně 37 procent mladých. Cílem opatření je snížit viditelnost a přitažlivost ultrarychlých oděvů, influencerům propagujícím takové produkty by mohly hrozit sankce.

Jedním z prvních řetězců, které začaly s extrémně rychlou módní produkcí, byla v devadesátých letech španělská Zara. Ta dokázala na trh dostat stovky nových položek týdně. Čínská tržiště to ale dnes zvládnou ještě rychleji – například Shein na své webové stránky přidává až deset tisíc modelů denně.

VIDEO:Influencerka propagující oblečení z Shein

Cena za jeden produkt se navíc pohybuje v průměru kolem 230 korun, zatímco u prodejců „běžné“ rychlé módy, jako je H&M nebo Zara, jde o dvoj- až trojnásobek. Závratně rychlá produkce tak nízkými cenami vede zákazníky k nákupům bez většího rozmýšlení.

Tato strategie však čínským tržištím dlouhodobě vychází. Například Sheinu od roku 2016 pravidelně roste obrat a během pandemie Covidu-19 ve Spojených státech více než zdvojnásobil svůj podíl na trhu. V roce 2022 dosáhlo ocenění společnosti Shein vrcholu 100 miliard dolarů, začátkem loňského roku ale kleslo na 45 miliard dolarů kvůli očekáváním zpřísnění legislativy.

Růst v Evropě nahrazuje ztráty v USA

Tržby obou čínských gigantů však poznamenala celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Počet měsíčních uživatelů Temu se ve Spojených státech mezi březnem a červnem snížil o polovinu na 41 milionů, zatímco Shein zaznamenal mírnější pokles o 12 procent. Na situaci na americkém trhu tržiště zareagovala agresivnější expanzí do Evropy – ve Francii vyrostlo Temu o více než 60 procent, Shein si ve Spojeném království, Německu a Francii připsal růst mezi 13 a 20 procenty.

V Česku si nákup přes některou z platforem ultra fast fashion vyzkoušelo až 55 procent žen mladších 35 let, první volbou jsou pro zhruba osm procent českých zákazníků. Říkají to data poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG) z listopadu. „Obchodům s ultrarychlou módou se v Česku relativně daří udržet si tuzemské zákazníky a učit je, aby se k nim vraceli. A přestože si v tuzemsku tyto nákupy vyzkoušelo méně lidí než ve většině jiných zemí, skupina českých zákazníků, kteří na tržištích nakupují pravidelně, je naopak jedna z největších,“ komentuje za BCG expertka na IT Helena Toušková.

Shein podle informací britského deníku Financial Times podal žádost o vstup na hongkongskou burzu. Firma si od toho slibuje mimo jiné i větší tlak na britské regulátory, aby schválili její plánovaný vstup na londýnský akciový trh.

VIDEO: Pozor na Temu a další tržiště. Na Black Friday nedodržují pravidla, říká analytička Martina Gelnerová ze společnosti Apify v pořadu FLOW