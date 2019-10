Komerční banka spustila realitní portál Cincink. Vkládání inzerátů je zdarma | E15.cz

„Naším cílem je vytvořit portál, kde zájemce o prodej nebo nákup nemovitosti najde úplně vše, co potřebuje, a to od bezplatné inzerce, odborného poradenství, právních služeb přes výhodné financování, energetický štítek až například po stěhovací službu, zápis do katastru, převod energií, zkrátka až po první zacinkání klíčů nebo skleniček v novém domově. Odtud také vznikl název Cinkcink. To vše pod záštitou a garancí jedné z největších bank v Česku,“ uvedla šéfka Cinkcinku Kateřina Stehlíková.

Portál Cincink.cz bude rozsah služeb postupně rozšiřovat. Nyní například nabízí odhad ceny nemovitosti, právní služby, profesionální fotografie a textaci inzerátu, vizualizaci interiéru a 3D plánek, technickou podporu, zajištění hypotéky nebo daňové poradenství. Během podzimu se nabídka rozšíří o převody energií, zajištění energetického štítku či pronájem dodávek ke stěhování.