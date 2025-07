Průkopníky v tomto směru jsou podle amerického deníku například banky HSBC a Standard Chartered, a především největší globální ropná společnost Saudi Aramco. Ta nedávno nainstalovala DeepSeek ve svém hlavním datovém centru.

Tokijský startup Abeja si loni na podzim vybral Qwen od Alibaby před podobnými produkty americké konkurence, když měl vytvořit sérii modelů pro japonské ministerstvo hospodářství. DeepSeek si zvolili také třeba na univerzitě Witwatersrand v Jižní Africe pro pilotní projekt psaní grantů. Zdůvodnili to tím, že model je open-source a lze jej používat offline, čímž jsou chráněna data univerzity.

Peking i Evropa mají své silné stránky

Dokonce i velcí američtí poskytovatelé cloudových služeb, jako jsou Amazon Web Services, Microsoft a Google, nabízejí DeepSeek zákazníkům. A to navzdory tomu, že Bílý dům zakázal používání aplikace společnosti na některých vládních zařízeních v obavě o bezpečnost dat.

Americká umělá inteligence je všeobecně považována za zlatý standard v tomto odvětví díky výhodám v oblasti čipů, špičkovému výzkumu a přístupu k finančnímu kapitálu. ChatGPT od společnosti OpenAI zatím zůstává světovým dominantním spotřebitelským chatbotem pro umělou inteligenci s 910 miliony stažení. Pro srovnání, DeepSeek má zatím 125 milionů stažení, vyplývá z dat společnosti Sensor Tower, která se zabývá průzkumem trhu.

Podobně jako v mnoha jiných odvětvích dříve si však čínské společnosti začaly získávat zákazníky tím, že nabízejí téměř stejně dobrý výkon za výrazně nižší ceny. „DeepSeek má celkově stejnou kvalitu, ale je sedmnáctkrát levnější,“ řekl WSJ Oleg Zankov z platformy Latenode, která pomáhá firmám vytvářet vlastní nástroje umělé inteligence.

Aktuální studie globální konkurenceschopnosti v oblasti kritických technologií od výzkumníků z Harvardovy univerzity upozorňuje na to, že USA sice mají v AI nesporný náskok, Čína a také Evropa ale dosáhly významného pokroku. „Disponují jedinečnými výhodami, které v příštím desetiletí zpochybní americké vedení v oblasti umělé inteligence,“ tvrdí analýza.

Studená válka v oblasti AI

Spojené státy podle ní dominují, pokud jde o ekonomické zdroje, výpočetní výkon a o algoritmy. „Letošní vydání modelu R1 od DeepSeek a rodiny modelů Qwen3 od Alibaby však ukázalo, že vedení USA v oblasti umělé inteligence může být zranitelnější, než se dříve předpokládalo,“ tvrdí výzkumníci. Síla Číny podle nich spočívá v kvalifikovaném lidském kapitálu a také v přístupu ke kvalitním datům potřebným k trénování a úpravě systémů umělé inteligence.

Komentátoři proto míní, že se vynořila další oblast soupeření mezi Washingtonem a Čínou a ostatní země se budou muset rozhodnout, na které straně stojí. A obávají se, že uzavřenost v různých AI bublinách povede ke snazšímu šíření pohledů na svět, které oba tábory preferují.

„Faktorem číslo jedna, který určí, zda USA nebo Čína vyhrají tento závod, je to, čí technologie bude ve zbytku světa nejrozšířenější,“ řekl během nedávného senátního slyšení prezident společnosti Microsoft Brad Smith. „Kdo se tam dostane první, toho bude těžké nahradit,“ dodal.

Společnost OpenAI v současnosti usiluje o expanzi do zahraničí a otevírá pobočky v Evropě a v Asii. „Chceme zajistit, aby demokratická umělá inteligence zvítězila nad autoritářskou,“ řekl v květnu její šéf Sam Altman. Bílý dům, znepokojený i rozvojem čínských technologií pro špionáž a vojenské účely, se zároveň snaží Pekingu stavět do cesty překážky.

Omezil přístup čínských společností k americkým polovodičům, know-how i k financování a hrozí dalším zpřísněním. Čína mezitím investuje do budování dodavatelského řetězce umělé inteligence s co nejmenší závislostí na USA. To ale dopadá na americké producenty a stojí je to miliardy dolarů v ušlých příjmech.