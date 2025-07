Nejen akumulace a agregace. Energetický Lex OZE III posiluje také práva spotřebitelů

Lex OZE III je jedním z nejvýznamnějších a také nejdiskutovanějších energetických předpisů poslední doby. „Schválení novely je důležitým krokem k moderní, decentralizované a flexibilní energetice. Spotřebitelé získají nové možnosti, jak efektivněji nakládat s elektřinou a snížit své výdaje. Nová pravidla zároveň posílí stabilitu sítě a přispějí k udržitelnější budoucnosti české energetiky,“ popsal změny ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. A i když největší pozornost na sebe strhly v tuzemské energetice nové pojmy akumulace, flexibilita a agregace, nejsou to zdaleka jediné důležité novinky. Několik inovací se týká také obchodníků s elektřinou a plynem a přímo posilují ochranu a postavení spotřebitele na trhu.

Důvěryhodnost dodavatele ukáže index zajištění

Při volbě dodavatele mohou nyní zákazníci lépe posoudit jeho finanční stabilitu a důvěryhodnost. Nově musejí obchodníci poskytovat informace o takzvaném indexu zajištění, který ukazuje, jak velkou část energií mají nakoupenou pro zákazníky s pevně stanovenými cenami. Tato nová povinnost pomůže spotřebitelům lépe odhadnout spolehlivost dodavatele. „Index zajištění obchodníka v praxi znamená, že budeme zveřejňovat, jak mají jednotliví dodavatelé zajištěné dodávky pro své zákazníky se zafixovanými cenami. Pokud nebude mít dodavatel předem nakoupeno alespoň 70 procent energie, bude zákazník moci od smlouvy s fixovanou cenou odstoupit,“ upřesňuje Jan Hamrník, tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Dosud byli dodavatelé povinni informovat své zákazníky o změnách pouze v případě, kdy se ceny zvýšily, nyní jim budou muset dát vědět i o případném snížení cen energií. Toto opatření má obchodníky vést k udržování cen na konkurenční úrovni. I když dodavatel zlevní, stále může být jeho cenová nabídka vyšší než průměrná tržní cena. Novou povinností obchodníka bude také informovat všechny zákazníky se smlouvami na dobu určitou o případném automatickém prodloužení smlouvy. Zákazníkovi bude muset jasně vysvětlit, na jak dlouhou dobu se smlouva prodlužuje, za jakých cenových podmínek a odkdy platí. Dodavatel musí tuto informaci poskytnout nejméně 30 dnů před koncem aktuálního smluvního období.

Přísnější podmínky pro zisk licence i strop sankcí

Legislativa nově zpřísňuje podmínky pro udělování licencí, které mají zabránit vstupu rizikových nebo nepoctivých subjektů na trh. „Takzvaný cejch dodavatele nám umožní po dobu pěti let neudělit licenci například dodavatelům, kteří se v minulosti pod hlavičkou jiné společnosti dopustili závažných protispotřebitelských praktik, ukončili činnost a poslali tak své zákazníky k dodavateli poslední instance,“ uvádí Jan Hamrník z ERÚ. Doposud jim úřad nové razítko vydat musel. Jedná se tak o krok proti „řetězení licencí“ a směrem k ochraně spotřebitelů před možnými šmejdskými praktikami konkrétních subjektů či osob.

Ochranu spotřebitele novela posílila mimo jiné tím, že poprvé výslovně stanovuje pravidla pro smluvní pokuty při předčasném ukončení smlouvy s fixní cenou. Tyto pokuty dosud nebyly v zákoně nijak upravené, což umožňovalo dodavatelům stanovovat je podle vlastního uvážení, což často vedlo k neúměrně vysokým sankcím. Nově může taková pokuta činit maximálně 40 procent hodnoty neodebrané energie. „Ačkoli jde o poměrně vysoký strop, který může spotřebitele při změně dodavatele stále výrazně finančně zatížit, a vzhledem ke své výši vyvolává obavy, že by mohl legitimizovat i ne­úměrně vysoké sankce, představuje alespoň určitou míru předvídatelnosti a právní jistoty oproti dosavadní zcela neregulované praxi,“ míní ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Zákazník se dozví výši férových cen

Energetický regulační úřad začne díky novele zveřejňovat plné takzvané indikativní ceny, tedy jakousi férovou výši platby nejen za regulovanou, ale i za neregulovanou, tržní část ceny za dodávku energií, a to u plynu i elektřiny (ERÚ se o něco takového už dřív pokoušel, ale pouze u plynu a jen na základě aktuálních cen na burzách, takže výsledek nebyl příliš vypovídající). Každý zákazník tak nyní dostane do rukou údaje, na jejichž základě si bude moci vyhodnotit, jestli je jeho stávající produkt výhodný, nebo by se měl poohlédnout jinde.

Změnou dodavatele elektřiny nebo plynu mohou lidé ušetřit značné částky na účtech za energie, někdy až desítky procent. Orientaci však komplikuje množství nabízených produktů a velký počet dodavatelů, ne každý odběratel navíc dokáže jejich nabídky správně vyhodnotit a podle toho přikročit ke změně. Pomoci mu mohou komerční srovnávače, které ale mnohdy zachycují jen omezenou část trhu a nemusejí být vždy objektivní. Spotřebitelé nadto za jejich služby často „platí“ odevzdáním svých osobních údajů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto na základě lex OZE III přistoupí k vylepšení srovnávače cen energií pod lavičkou ERÚ. „Už nyní je na internetových stránkách https://srovnavac.eru.gov.cz dostupný nezávislý srovnávač nabídek cen dodavatelů elektřiny a plynu, který pokrývá drtivou většinu trhu. Ovšem nikoliv ze 100 procent, protože dodavatelé své ceníky poskytují ERÚ jen na základě dobrovolnosti,“ vysvětluje Hamrník a dodává, že nově budou mít přímo povinnost údaje úřadu zasílat. Spotřebitelé tak budou moci profitovat z rozšíření kompetencí ERÚ v oblasti monitoringu trhu.

„Vyvíjený srovnávač nepreferuje žádné dodavatele a zaručuje zcela nezávislé zpracování aktuálních cenových nabídek elektřiny a plynu. Zájemcům nabídne mimo jiné přesnější porovnání cen, a to díky možnosti zohlednit průběh jejich spotřeby v čase,“ informuje Michal Macenauer, ředitel strategie ve společnosti EGÚ Brno, která nový srovnávač navrhla.

Do srovnání tak budou muset jít všechny produkty včetně těch se spotovou cenou, která se průběžně mění podle vývoje na burze, a včetně „schodovitých“ produktů, jejichž cena se liší v jednotlivých letech trvání smlouvy. „Díky lex OZE III tak ERÚ zveřejní data od všech dodavatelů, což umožní zákazníkům porovnávat kompletní nabídky,“ je přesvědčen ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Zákaz diskriminace při sdílení

Další opatření vyplývající z lex OZE III je zákaz jakéhokoli omezování spotřebitelů při sdílení elektřiny. To znamená, že mají právo sdílet elektřinu bez ohledu na to, odkud pochází. Někteří dodavatelé elektřiny zakazovali svým zákazníkům, aby se do sdílení pustili. To už nebude možné. „Sdílející se už nemusejí obávat diskriminace ze strany obchodníků s elektřinou. Obchodníci nebudou smět uzavření smlouvy podmiňovat zákazem nebo omezením práva elektřinu sdílet – a to ani u samospráv nebo firem,“ uvedla Laura Otýpková z Unie komunitní energetiky.

Obchodníci mohou navrhovat speciální nabídky pro lidi, kteří se podílejí na sdílení elektřiny. Některé společnosti se proto mohou rozhodnout poskytovat dva různé druhy smluv na výkup – jeden pro ty, kteří sdílejí, a druhý pro výrobce, kteří o sdílení nemají zájem. Je však nepřípustné, aby prodejce nabízel pouze smlouvu, která sdílení zakazuje. „Ochranu zákazníků zapojených do sdílení elektřiny považujeme za naprosto zásadní pro úspěšné fungování komunitní energetiky. Podle pozměňovacího návrhu podpořeného hospodářským výborem by se obchodníci měli zdržet jednání, kterým by uzavření smlouvy se zákazníkem podmiňovali zákazem sdílet elektřinu či omezením jejího množství. A pokud k tomu ne­existuje spravedlivý důvod, neměl by obchodník sdílející znevýhodňovat cenovými ani jinými podmínkami,“ dodává Eliška Beranová, právnička Unie komunitní energetiky a Frank Bold.

Novinky však zákazníci budou moci využít až ve druhé polovině letošního roku, nakdy se posunula účinnost novely následkem dlouhého projednávání v parlamentu.