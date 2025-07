Deset bytů u moře, nebo pražský třípokoják? Sem jezdí realitní investoři nakupovat za drobné

Úzké uličky klikatící se z historického centra k romantické mořské zátoce sevřené skalami. Skoro vizuální fráze. Hned za městem vysoké hory, ve kterých můžete trávit celé dny meditativní turistikou, aniž byste potkali živáčka. Takové je městečko Scalea v jihoitalské Kalábrii. Na fotkách ji klidně můžete považovat za jednu z forem ráje.

Ráje, který je ovšem zcela neočekávaně lehce dosažitelný. Důvodem jsou cenovky tamních nemovitostí. Menší byt v městečku vyjde běžně stejně draho jako obyčejné ojeté auto, a co více, nabídka takových bytů a apartmánů je obrovská. S trochou asertivity je tak mnohdy možné o ceně i licitovat. Ano, realita může znít občas zatraceně nepravděpodobně.

Scaleu si v sedmdesátých a osmdesátých letech oblíbili italští urbanističtí architekti. Měla se stát masovou dovolenkovou destinací těžce pracujících Italů. Brutalistní betonáři dílo dokonali, a na místě tak vyrostlo obrovské množství bytů a apartmánů, které se ale nikdy nepodařilo plně využít. Vítejte v dimenzi, kterou jste možná doposud nikdy nepoznali. Na místě, kde byt není synonymem bohatství. Scalea v tom ale není sama.

Vybral jsem deset lokalit v celkem osmi zemích, kde si budete moci vzhledem k cenám nemovitostí připadat jako králové. Byty a apartmány, které jsou občas až neuvěřitelně levné na to, co dané místo nabízí. Chcete alternativu k chatě na Sázavě, která leží na dobře dostupném místě u moře, poslouží pro levnou letní dovolenou a na zbytek sezony půjde pronajmout? A navíc je oproti oné posázavské chatě dokonce podstatně levnější? Čtěte dál.

Z dat portálu Sreality jsem dal dohromady portfolio deseti lokalit, které se dá s trochou nadsázky označit za diverzifikované. A to nejen regionálně, ale rovnou i kulturně či politicky. Být správcem takového portfolia nebude lehké, bude to ale určitě vzrušující. Kdo ví, možná se taková role pro některé z vás stane třeba i alternativou k práci v korporátu. Pojďme k věci, začneme Španělskem, přeletíme do Gruzie a stavíme se třeba v Bulharsku. Vybíral jsem cenově nejdostupnější bytovky zpravidla o velikosti 1+kk, někdy ale za svou trochu peněz dostanete muziky dokonce ještě podstatně více.