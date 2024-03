Do Česka míří kvóty na ženy ve vedení velkých firem. Podle nových pravidel by měly mít velké firmy povinně ve vedení alespoň třetinu žen. Počítá s tím návrh zákona o genderové rovnosti, který vzešel od ministerstva pro evropské záležitosti a platí už v mnoha dalších zemích EU. Podle vysoce postavené manažerky Renaty Mrázové jde o důležitý posun a je zásadně pro kvóty, i když se její názor prý s léty vyvíjel.

“Myslím, že se o tématu diverzity a rovných šancí hodně mluví a všichni tomu rozumí, ale když se pak podíváme do čísel, tak neodpovídají tomu, že by se něco vyšším tempem vyvíjelo. A proto si myslím, že bez pozitivních kvót na dočasnou dobu se žádná velká změna nestane,” uvedla v e15 Castu Mrázová, která se na vysokých byznysových pozicích pohybuje už přes dvacet let.

Vedla velké týmy lidí v ING bance, poté v Home Creditu a nyní pracuje jako globální HR manažerka v technologické společnosti FNZ group na pozici Chief people officer. “Věřím tomu, že co se měří, tak se pak i reálně děje,” dodala manažerka. Pokud projde zákon parlamentem, měl by začít platit ještě letos. Dotkne se v českém prostředí jen pěti velkých firem, i tak je to podle Mrázové důležitý posun s tím, že firmy budou sloužit jako inspirace pro další.

Co stojí ženám v kariérní cestě? Co by se mělo v České republice vylepšit? Proč je téma diverzity tak důležité? Narážela sama na předsudky během své pracovní dráhy? A o jaké pracovní benefity mají lidé největší zájem? Nejen tato témata probrala moderátorka Veronika Jonášová v tomto díle e15 Castu