Lázeňský fond SICAV: Investice pro vaše finance i zdraví

V oblasti investic není mnoho příležitostí, které kombinují stabilní výnosy s přidanou hodnotou pro lidské zdraví. Lázeňský fond SICAV představuje jednu z výjimek. Umožňuje investorům bezprostřední účast v odvětví lázeňství i zdravotnictví, a to především v prestižním západočeském lázeňském trojúhelníku, zapsaném na seznamu UNESCO. Jaké další výhody tento fond kvalifikovaných investorů přináší a jaký je jeho potenciál?

Investiční příležitost s hlubokými kořeny

Nejspolehlivější investice jsou ty, které čerpají z tradice a stability svého oboru. České lázeňství patří k nejstarším a nejrespektovanějším na světě a zároveň je nedílnou součástí veřejného zdravotního systému. Jeho význam roste i vlivem stárnoucí populace a zvyšující se poptávky po preventivní péči. Díky bohaté historii, efektivní léčbě a dlouhodobě pozitivním ekonomickým výsledkům představuje celé odvětví investiční příležitost se značným potenciálem.

Fond založili profesionálové s dlouholetou praxí v řízení společností poskytujících zdravotní služby. Jejich vášeň pro lázeňství je podtržena aktivní investicí do Lázeňského fondu, a také vizí navázat na dosavadní úspěchy českých lázní. Dlouhodobým cílem je zajištění léčby pomocí přírodních léčivých zdrojů pro další generace a inovace poskytovaných služeb tak, aby reflektovaly moderní trendy v oblasti medicíny. Tato strategie umožní udržovat stabilní růst fondu.

Výnosy i jedinečný benefit

Lázeňský fond není jen další finanční instrument. Je to pečlivě promyšlený investiční nástroj s cíleným ročním výnosem 7–10 %, což z něj činí zajímavou příležitost pro kvalifikované investory, kteří preferují tradiční obory. Minimální výnos 5 % je zajištěn vkladem zakladatelů, a to minimálně do hodnoty 202,2 mil. Kč, což dává investorům solidní komfort, že peníze budou umístěny efektivně a bezpečně.

Na rozdíl od jiných investičních příležitostí dává Lázeňský fond kromě finančního výnosu i jeden unikátní benefit – každý investor získá poukazy na lázeňské pobyty ve výši 2 % ročně z investované částky. To znamená, že kromě růstu svého portfolia si můžete dopřávat i odpočinek a léčbu v renomovaných lázních, do kterých jste investovali.

Rozšiřujeme, inovujeme, revitalizujeme

Lázeňský fond spravuje aktiva v hodnotě přes 500 milionů Kč a zahrnuje provozní společnost Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. a tři významné lázeňské komplexy ve Františkových Lázních. Ty jsou vyhledávány jak domácími, tak i zahraničními klienty. Rostoucí poptávka po zdravotní péči, wellness a tradičních lázeňských službách navíc zajišťuje tomuto odvětví dlouhodobý růst.

Investice fondu směřují k rozšiřování kapacit, akvizicím nových provozů a zavádění moderních léčebných technologií, což významně zvyšuje efektivitu provozu a přidanou hodnotu pro investory.

„Lázeňský fond zhodnocuje kapitál, ale také zlepšuje zdraví nejen svých investorů, ale i tisíců lázeňských hostů,“ uvádí PhDr. Miroslav Liška, zakladatel fondu. Tento fond tak představuje investiční příležitost s hlubokým smyslem, která spojuje finanční výnosy s péčí o zdraví.

